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அடக்கத்தலத்திற்குள் செல்லும் மழைநீர் - இடுகாட்டுக்கு புதிய இடம் கேட்டு புதுச்சேரி ஆட்சியரிடம் மனு அளித்த இஸ்லாமியர்கள்

புது இடுகாடு கேட்டு ஆட்சியரிடம் வழங்கிய மனுவுடன், பல்வேறு ஆவணங்களும் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அமைப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

புதுச்சேரி ஆட்சியரிடம் மனு வழங்கியபோது
புதுச்சேரி ஆட்சியரிடம் மனு அளித்த இஸ்லாமியர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 24, 2026 at 11:44 AM IST

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புதுச்சேரி: திருபுவனை பகுதியில் தனி இடுகாடு கேட்டு தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (TNTJ) சார்பில் புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை மனு வழங்கப்பட்டது.

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அமைப்பின் புதுச்சேரி தலைவர் என். அபூபக்கர் சித்திக் மற்றும் அமைப்பின் நிர்வாகிகள் ஒன்றாக சென்று, புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியர் குலோத்துங்கனை நேரில் சந்தித்து மனு ஒன்றை அளித்தனர்.

அந்த மனுவில், “திருபுவனை இஸ்லாம் சமூகத்தினரின் அடக்கத் தேவைக்காக கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு மடகடிப்பட்டு வருவாய் கிராமத்தில் உள்ள அரசு புறம்போக்கு நிலம் ஒதுக்கப்பட்டது. ஆனால், அந்த நிலம் தாழ்வான பகுதியில் அமைந்துள்ளதால் மழைக் காலங்களில் அந்த பகுதியில் நீர்த்தேங்கி விடுகிறது. அடக்கத்தலத்திற்குள் மழைநீர் புகுவதால் பெரும் சிரமம் நிலவுகிறது.

அது மட்டுமல்லாமல், ஒதுக்கப்பட்ட நிலத்தின் அருகே சிலர் வீடுகளை கட்டியிருப்பதால், அந்த இடத்தை முழுமையாக பயன்படுத்த முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், இஸ்லாமிய சமூகத்தினர் பல ஆண்டுகளாக அடக்க நிகழ்வுகளின் போது சிரமங்களையும், மனவேதனைகளையும் சந்தித்து வருகின்றனர்.

இந்த பிரச்சினை கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நீடித்து வருகிறது. பலமுறை இந்த பிரச்சினையானது தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட போதிலும் இதுவரை நிரந்தர தீர்வு எட்டப்படவில்லை.

ஆட்சியரிடம் மனு வழங்கிய இஸ்லாம் அமைப்பினர்
தண்ணீர் நிரம்பி காணப்படும் இடத்தை காட்டிய இஸ்லாமியர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஒரு சமூகத்தின் அடிப்படை தேவைகளில் ஒன்றான இடுகாடு வசதியை கூட உரிய முறையில் பயன்படுத்த முடியாத நிலை தொடர்வது வேதனையளிக்கிறது. எனவே, திருபுவனை இஸ்லாமிய சமூகத்தினரின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு, உயரமான மற்றும் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற தனி அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை உடனடியாக ஒதுக்கி வழங்க வேண்டும்” என அந்த மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

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மேலும், புதுச்சேரி நகராட்சி சட்டம் மற்றும் தொடர்புடைய விதிகளின் கீழ் நடவடிக்கை எடுத்து, இஸ்லாமிய சமூகத்தின் நீண்டகால கோரிக்கைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண மாவட்ட நிர்வாகம் விரைந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் மனுவில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இந்த கோரிக்கைக்கு ஆதாரமாக பல்வேறு ஆவணங்களும் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த சந்திப்பின் போது தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அமைப்பின் புதுச்சேரி செயலாளர் இர்ஷாத் அகமது, மாவட்ட துணை தலைவர் ஹபீப் ரஹ்மான், மாவட்ட துணைச் செயலாளர்கள் ரைஸூல், ஷாஜகான், மருத்துவர் அணி அகமது உசேன் மற்றும் திருபுவனை கிளை நிர்வாகிகள் பலர் உடனிருந்தனர்.

TAGGED:

PUDUCHERRY COLLECTOR
SEPARATE BURIAL GROUND FOR MUSLIM
புதுச்சேரி இஸ்லாம் அமைப்பு
இஸ்லாமியர்களுக்கு தனி இடுகாடு
BURIAL GROUND FOR MUSLIM

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