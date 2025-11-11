ETV Bharat / bharat

''குண்டுவெடிப்பு'' - மரண ஓலத்துக்கு மத்தியில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை மருத்துவமனையில் தேடும் குடும்பத்தினர்!

ஒரு அறைக்கு ஓடி உறவினரை பற்றிய தகவல் பெற அதிகாரிகளை அணுகினேன். யாரும் சொல்ல தயாராக இல்லை. குண்டுவெடித்த சிறிது நேரத்திலேயே சமீர் காயமடைந்ததாகவும் அவரிடம் மொபைல் போன் இல்லை என்றும் அழைப்பு வந்தது.

குண்டுவெடிப்பு நடந்த இடத்தில் ஒரு காரை போலீசார் சோதனை செய்கின்றனர்
குண்டுவெடிப்பு நடந்த இடத்தில் ஒரு காரை போலீசார் சோதனை செய்கின்றனர் (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 11, 2025 at 1:02 AM IST

புதுடெல்லி: டெல்லி செங்கோட்டையில் நடந்த கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் 8 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் மரண ஓலத்துக்கு மத்தியில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நிலையை தெரிந்து கொள்ள குடும்பத்தினர் பதற்றத்துடன் மருத்துவமனையின் ஒரு அறையிலிருந்து மற்றொரு அறைக்கு தேடி அலைகின்றனர்.

டெல்லி செங்கோட்டை மெட்ரோ நிலையம் 1 ஆவது நுழைவு வாயில் அருகே கார் ஒன்று நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்த காரில், இன்று இரவு 7 மணியளவில் திடீரென குண்டு வெடித்தது. இதில் 10 பேர் உயிரிழந்ததாகவும், படுகாயம் அடைந்த 15 பேர் லோக்நாயக் ஜெய் பிரகாஷ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த நிலையில் கார் வெடிப்பில் உயிரிழந்தவர்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களை தேடி அவர்களது குடும்பத்தினர் மிகுந்த பதற்றத்துடன் மருத்துவமனையின் ஒரு அறையில் இருந்து மற்றொரு அறைக்கு தேடி அலைகின்றனர்.

இது பற்றி பாதிக்கப்பட்ட சமீர் கான் என்பவரது உறவினர் இன்டசார் கான் ஈடிவி பாரத்திடம் கூறுகையில், "நான் ஒரு அறைக்கு ஓடி என்னுடைய உறவினரை பற்றிய தகவல் பெற அதிகாரிகளை அணுகினேன். ஆனால் யாரும் சொல்ல தயாராக இல்லை. குண்டுவெடித்த சிறிது நேரத்திலேயே சமீர் காயமடைந்ததாகவும், அவரிடம் மொபைல் போன் இல்லை என்றும் ஒருவரிடமிருந்து எங்களுக்கு அழைப்பு வந்தது. பின்னர் அதே நபர் எங்களுக்கு போன செய்து சமீர் எல்என்ஜேபி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதாக கூறினார். உடனே மருத்துவமனைக்கு வந்து பார்த்தோம். அவர் கிடைக்கவில்லை. தொடர்ந்து தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம்.'' என்று கூறினார்.

அதேப்போல விராஷத் கான் என்பவர் ETV பாரத்திடம் கூறுகையில், ''எனது இரண்டு நண்பர்களான அமன் மற்றும் நௌமன் ஆகியோரை மருத்துவமனையில் தேடிக் கொண்டு இருக்கிறேன். அவர்கள் சாந்தினி சவுக்கிற்கு ஷாப்பிங் சென்றிருந்தனர். உத்தரபிரதேசத்தில் உள்ள ஷாம்லியில் உள்ள வீட்டுக்கு திரும்பிக் கொண்டு இருந்த போது திடீரென, இந்த குண்டுவெடிப்பில் காயமடைந்து LNJP மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டதாக ஒருவரிடமிருந்து எனக்கு அழைப்பு வந்தது.

இதையும் படிங்க: டெல்லி குண்டுவெடிப்பு: ''என்எஸ்ஜி, என்ஐஏ அனைத்து கோணங்களிலும் விசாரணையை முடுக்கிவிட்டுள்ளன'' - அமித் ஷா!

நான் அவர்களை சந்திக்க இங்கு வந்தபோது அவர்களை பற்றி எந்த தகவலும் எனக்குக் கிடைக்கவில்லை. நான் அவர்களின் தகவல்களை சேகரிக்க முயற்சிக்கிறேன். ஆனால், யாரும் எதுவும் சொல்ல தயாராக இல்லை. அவர்களின் நிலை குறித்து எனக்கு மிகவும் கவலையாக இருக்கிறது" என்று கூறினார்.

LOK NAYAK JAI PRAKASH HOSPITAL
டெல்லி குண்டுவெடிப்பு
கார் குண்டுவெடிப்பு
CAR EXPLOSION
DELHI BLAST

