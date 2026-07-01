‘சப்தபதி’ சடங்கு இல்லாமல் நடந்த திருமணம் செல்லாது - குஜராத் உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு
திருமணப் பதிவுச் சட்டம் பிரிவு 8-ன் கீழ் வழங்கப்படும் சான்றிதழ் என்பது, ஏற்கனவே சட்டப்படி சடங்குகளுடன் நடந்து முடிந்த ஒரு திருமணத்திற்கு வழங்கப்படும் ஆவணச் சான்று மட்டுமே என நீதிபதிகள் தீர்ப்பளித்தனர்.
Published : July 1, 2026 at 4:32 PM IST
அஹமதாபாத்: இந்து திருமண சட்டத்தின்படி 'சப்தபதி' என அழைக்கப்படும் அக்னியை சுற்றி 7 அடிகள் வலம் வரும் நிகழ்வு உள்ளிட்ட சடங்குகள் நடத்தப்படாமல், வெறும் திருமணப் பதிவு சான்றிதழ் மட்டுமே பெறப்பட்டிருந்தால் அந்த திருமணம் செல்லாது என்று குஜராத் உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
இங்கிலாந்தில் வசிக்கும் கௌஷல் சோனார் என்ற இளைஞர், தனது திருமணத்தை செல்லாது என்று அறிவிக்கக் கோரி அகமதாபாத் குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அப்போது அவர், தங்களுக்குள் எந்தவொரு இந்து மத சடங்குகளும் (சப்தபதி போன்றவை) நடக்கவில்லை என்பதால், திருமணப் பதிவுச் சான்றிதழை அடிப்படையாகக் கொண்டு திருமணம் செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரி மனு தாக்கல் செய்தார்.
நீதிமன்ற விசாரணையின் போது, அந்தப் பெண்ணும் தங்களுக்குள் எந்தவொரு திருமணச் சடங்குகளோ, சம்பிரதாயங்களோ நடக்கவில்லை என்பதையும், தாங்கள் கணவன்-மனைவியாக வாழவில்லை என்பதையும் எழுத்துப்பூர்வமாக ஒப்புக் கொண்டார்.
இரு தரப்புமே சடங்குகள் நடக்கவில்லை என்பதை ஒப்புக் கொண்ட போதிலும், குடும்ப நல நீதிமன்ற நீதிபதி அதனை ஏற்க மறுத்தார். அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட 'பதிவு செய்யப்பட்ட திருமணச் சான்றிதழ்' ஒருவரிடம் இருக்கும் போது, அதுவே அந்தத் திருமணம் சட்டப்படி நடந்ததற்கான வலுவான சான்றாகும் என்று தீர்ப்பளித்தார்.
இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து கௌஷல் சோனார் குஜராத் உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார். கடந்த சில ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த இந்த வழக்கில் நீதிபதிகள் இலேஷ் ஜே. வோரா மற்றும் ஆர்.டி. வச்சானி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இன்று தீர்ப்பு வழங்கியது.
அப்போது நீதிபதிகள், "இந்து திருமணச் சட்டம் 1955 பிரிவு 7-ன் கீழ், இரு தரப்பினரின் வழக்கமான சடங்குகள் மற்றும் சம்பிரதாயங்களின்படி நடத்தப்பட்டால் மட்டுமே அது முறையான திருமணமாக கருதப்படும். குறிப்பாக, 'சப்தபதி' சடங்கு முழுமையடையும் போது தான் ஒரு இந்து திருமணம் சட்டப்பூர்வமாக நிறைவடைகிறது.
திருமணப் பதிவுச் சட்டம் பிரிவு 8-ன் கீழ் வழங்கப்படும் சான்றிதழ் என்பது, ஏற்கனவே சட்டப்படி சடங்குகளுடன் நடந்து முடிந்த ஒரு திருமணத்திற்கு வழங்கப்படும் ஆவணச் சான்று மட்டுமே ஆகும்.
அடிப்படைச் சடங்குகளே நடக்காத போது, வெறும் பதிவுச் சான்றிதழை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு அந்தத் திருமணத்திற்குச் சட்டப்பூர்வ அந்தஸ்தை கோர முடியாது என்று கூறி அந்த திருமணத்தை செல்லாது" என்று தீர்ப்பளித்தனர்.
மேலும், "இந்து முறைப்படியான திருமணம் என்பது ஒரு புனிதமான சடங்கு மற்றும் ஆன்மீக பந்தம்" என்றும் நீதிபதிகள் தங்களது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டனர்.
மேலும், "திருமணம் என்பது வெறும் ஆடல், பாடல், விருந்து உபசாரங்கள் நடத்தும் ஒரு கொண்டாட்ட நிகழ்வோ அல்லது ஒரு வணிகரீதியான நிகழ்ச்சியோ அல்ல. அது ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்குவதற்கான வாழ்நாள் அர்ப்பணிப்பு என்றும் நீதிபதிகள் சுட்டிக் காட்டினர்.