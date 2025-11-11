டெல்லி கார் வெடிப்பு: சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றிய போலீசார்... விசாரணையில் வெளியான முக்கிய தகவல்!
வெடித்து சிதறிய கார் செங்கோட்டை அருகே பார்கிங் பகுதியில் மதியம் 3.19 மணிக்கு வந்த நிலையில், மாலை 6.48 மணிக்கு அங்கிருந்து வெளியே எடுக்கப்பட்டுள்ளது போலீசாரின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : November 11, 2025 at 8:06 AM IST
டெல்லி: செங்கோட்டை அருகே கார் வெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகளை போலீசார் கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
டெல்லி செங்கோட்டை அருகே சுபாஷ் மார்க் சந்திப்பில் நேற்று மாலை கார் ஒன்று பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்தது. கார் வெடித்து சிதறியதில் அதன் பாகங்கள் சுமார் 300 அடி உயரத்துக்கு தூக்கி வீசப்பட்டது. இதனால் சாலையில் வாகனங்களில் சென்றவர்கள், நடந்து சென்றவர்கள் என அனைவரும் நிலைகுலைந்து போயினர். இந்த சம்பவத்தில் 20க்கும் மேற்பட்டவர்கள் காயமடைந்த நிலையில், 9 பேர் இதுவரை உயிரிழந்துள்ளனர். இதில் 4 பேரின் உடல்கள் இதுவரை அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.
கார் வெடிப்புக்கு என்ன காரணம்? என்பது தொடர்பாக டெல்லி போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள். மேலும், வெடித்து சிதறிய காரின் உரிமையாளர் சல்மானை நேற்று நள்ளிரவு டெல்லி போலீசார் கைது செய்தனர். அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், அந்த காரை ஓக்லாவில் உள்ள தேவேந்திரா என்பவருக்கு விற்றுவிட்டதாகவும், பின்னர் அவரிடம் இருந்து அம்பாலாவில் உள்ள ஒருவர் அந்த காரை வாங்கியதாவும் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், அந்த காரை யாரெல்லாம் வாங்கியுள்ளார்கள்? என்ற தகவலை டெல்லி போலீசார் தீவிரமாக சேகரித்து வருகின்றனர். அவர்களை பிடித்து விரைவில் விசாரணை வளையத்துக்குள் கொண்டு வரவுள்ளதாகவும் காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை போலீசார் கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். அதில், வெடித்து சிதறிய கார் செங்கோட்டை அருகே பார்கிங் பகுதியில் மதியம் 3.19 மணிக்கு வந்துள்ளது. மேலும், மாலை 6.48 மணிக்கு அங்கிருந்து கார் வெளியே எடுக்கப்பட்டதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. சுமார் 3 மணி நேரம் அந்த பகுதியில் கார் நின்றிருந்ததை போலீசார் உறுதி செய்துள்ளனர். காரில் இருந்தது யார்? அவர்கள் 3 மணி நேரத்துக்கு மேலாக அங்கே காரை பார்க் செய்ததற்கான அவசியம் என்ன? என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள். இந்நிலையில், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக உபா சட்டத்தின் கீழ் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
முன்னதாக இதுகுறித்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, ''கார் வெடிப்பு சம்பவம் குறித்து பயங்கரவாதம் உள்பட அனைத்து கோணங்களிலும் விசாரணை முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது. சம்பவ இடத்தில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட தடயங்களை பகுப்பாய்வு செய்து முடித்த பிறகே, அடுத்தகட்ட விவரங்கள் தெரிய வரும்" என்றார்.