தி.காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட மூத்த தலைவர் ஆஷிஷ் பானர்ஜி; கடிதம் கண்டெடுப்பு
பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை மற்றும் கைப்பற்றப்பட்ட கடிதத்தில் உள்ள விவரங்கள் வெளியான பின்னரே, ஆஷிஷ் பானர்ஜியின் உயிரிழப்புக்கான காரணம் வெளிவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : August 16, 2026 at 10:50 AM IST
ராம்பூர்ஹத்: மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவையின் முன்னாள் துணை சபாநாயகரும், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் (TMC) கட்சியின் மூத்த தலைவருமான ஆஷிஷ் பானர்ஜி, பீர்பும் மாவட்டத்தில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ராம்பூர்ஹத் பகுதியில் உள்ள அவரது வீட்டிற்கு அருகில் உள்ள அந்த அலுவலகத்தில் அவர் உயிரிழந்துள்ள சூழலில், அவரது தற்கொலைக்கான காரணத்தை தெரிவிக்கும் வகையில் ஒரு கடிதமும் அங்கே இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து அவரது குடும்பத்தினர் கூறுகையில், ஆஷிஷ் பானர்ஜி நேற்று இரவு உறங்க செல்வதற்கு முன்பாக, நள்ளிரவு வரை தனது குடும்பத்தினரிடம் பேசிக் கொண்டிருந்துள்ளார். மறுநாள் காலையில் எழுந்து பார்த்தபோது, வீட்டை ஒட்டியிருந்த அலுவலக அறையின் கதவு மூடியிருந்துள்ளது.
அதனால் சந்தேகமடைந்த ஆஷிஷ்-யின் குடும்பத்தினரும், அக்கம்பக்கத்தினரும் ஜன்னல் வழியாக பார்த்துள்ளனர். அப்போது தான் அவர் உயிரிழந்தது தெரியவந்துள்ளது. அதனை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த குடும்பத்தினர், உடனடியாக ராம்பூர்ஹத் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர்.
அந்த தகவலின் அடிப்படையில் விரைந்து வந்த போலீசார், ஆஷிஷ் பானர்ஜியின் உடலைக் கைப்பற்றில், பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், அவரது மரணத்திற்கான சரியான காரணங்கள் இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை என ராம்பூர்ஹத் போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர். மேலும், சம்பவ இடத்தில் கைப்பற்றப்பட்ட கடிதத்தில் உள்ள விவரங்களை போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரான ஆஷிஷ் பானர்ஜி 2001 முதல் 2026 வரை சட்டமன்றத்தில் ராம்பூர்ஹட் தொகுதியில் தொகுதியின் எம்.எல்.ஏ-வாக தொடர்ந்து பணியாற்றினார். மேலும், சட்டப்பேரவையின் துணை சபாநாயகராக இருந்த இவர், மம்தா பானர்ஜி அமைச்சரவையில் பள்ளிக்கல்வி மற்றும் விவசாயத் துறைகளில் அமைச்சராகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.
தொடர்ந்து, 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் ராம்பூர்ஹட் தொகுதியில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்ட அவர், பாஜக வேட்பாளர் துருபா சாவிடம் 24,000-க்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார். இதன்மூலம், அவரது 15 ஆண்டுக்கால ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது.
அந்த தோல்விக்குப் பிறகு, அவர் அரசியல் வாழ்க்கையில் பெரிதாக ஈடுபடவில்லை என கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
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பீர்பும் மாவட்டத் தலைவராக அக்கட்சியின் முக்கிய பிரமுகர் அனுப்ரதா மண்டல் இருந்த காலத்தில், பானர்ஜி அதிக செல்வாக்குள்ள திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவராக வலம்வந்துள்ளார். தேர்தல் தோல்விக்குப்பின், மேற்கு வங்க அரசியலில் பெரும் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள சூழலில், இச்சோக சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.
பல முன்னாள் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏக்களும், தலைவர்களும் ஊழல் தொடர்பான விசாரணை மற்றும் கைது நடவடிக்கைகளை சந்தித்து வருகின்றனர். இப்படிப்பட்ட சூழலில், ஆஷிஷ் பானர்ஜி மரணம் தற்கொலையா? அப்படியென்றால் அதற்கு என்ன காரணம் என போலீசார் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.
பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை மற்றும் கைப்பற்றப்பட்ட கடிதத்தில் உள்ள விவரங்கள் வெளியான பின்னரே, ஆஷிஷ் பானர்ஜியின் உயிரிழப்புக்கான காரணம் வெளிவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.