ETV Bharat / bharat

மாணவர்களின் உண்மையான எதிரி ஆர்எஸ்எஸ் - மக்களவையில் கொந்தளித்த ராகுல் காந்தி

"தர்மேந்திர பிரதான் ஒரு போதும் கல்வி அமைச்சகத்தை வழி நடத்தியதில்லை. ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பு தான் கல்வி அமைச்சகத்தை நடத்துகிறது" என்று ராகுல் காந்தி விமர்சித்தார்.

மக்களவையில் பேசும் ராகுல் காந்தி
மக்களவையில் பேசிய ராகுல் காந்தி (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ANI

Published : July 29, 2026 at 5:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: மாணவர்களின் உண்மையான எதிரி ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பு தான் என்று மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டினார்.

நாடாளுமன்ற மக்களவையில், பொதுத் தேர்வுகள் (முறைகேடு தடுப்பு) திருத்த மசோதா-2026 மீதான விவாதம், இன்றும் தொடர்ந்து நடைபெற்றது. அதில் கலந்து கொண்டு பேசிய ராகுல் காந்தி, மத்திய அரசை கடுமையாக சாடினார்.

அப்போது அவர், "நாட்டின் கல்வி முறை, ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் சுதந்திரமாக சிந்திக்கும் உரிமையை அரசு மறுக்கிறது.

நமது கல்வி முறை, மிகவும் மோசமானதாகவும், கொடூராமனாதகவும் உள்ளது. அனைத்தும் தனியார்மயமாக்கப்பட்டு வருகின்றன. இது ஒரு மிரட்டிப் பணம் பறிக்கும் முறை. இது ஒரு கொடூரமான, பயங்கரமான கட்டமைப்பு. இதன் ஆன்மா ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.

நாங்கள் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி (UPA) அரசு அல்ல, எங்கள் அமைச்சர்கள் ஒரு போதும் ராஜிநாமா செய்ய மாட்டார்கள் என்று மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கூறினார். அவர் கூறியது சரி தான்.

இதையும் படிங்க.. முன்தேதியிட்டு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி: மத்திய அரசின் அதிகாரத்தை ரத்து செய்தது உச்ச நீதிமன்றம்

தர்மேந்திர பிரதானின் ராஜிநாமா, பெயரளவில் நடந்துள்ளது. ஏனெனில் தர்மேந்திர பிரதான் ஒரு போதும் கல்வி அமைச்சகத்தை நடத்தியதில்லை. மத்திய கல்வி அமைச்சகத்தை ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பு தான் கட்டுப்படுத்தி வருகிறது. கல்வி அமைச்சகத்தை நடத்துபவர், அமைச்சரின் அலுவலகத்தில் அமர்ந்திருக்கும் ஒரு சிறப்பு அதிகாரி ஆவார்.

மாணவர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான துறைகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதிலும், கல்வி முறையைக் கேள்வி கேட்பதிலும் இருந்தும் தடுக்கப்படுகிறார்கள். இந்தியாவில் மாணவர்கள் தங்கள் விருப்பத்தைக் கூறவும், கேள்விகளை கேட்கவும் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. இதனால் மாணவர்கள் கோபமடைகிறார்கள்.

மேலும், ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பு கற்பனை செய்யும் இந்த அர்த்தமற்ற வரலாற்றை அவர்கள் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டியுள்ளது. தர்மேந்திர பிரதான் ஒரு அடையாளம் மட்டுமே. மாணவர்களின் உண்மையான எதிரி ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பு தான். தாங்கள் கூறுவதை மாணவர்கள், கண்மூடித்தமாக பின்பற்ற வேண்டும் என்று ஆர்.எஸ்.எஸ். விரும்புகிறது" என்றார்.

இதையும் படிங்க.. வந்தே மாதரம் பாடலை அவமதித்தால் 3 ஆண்டுகள் சிறை - மாநிலங்களவையில் மசோதா நிறைவேறியது

முன்னதாக விவாதத்தின் போது, நீட் வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பாக நாடு தழுவிய அளவில் மாணவர்கள் நடத்திய போராட்டங்கள் கோபமோ அல்லது வன்முறையோ அல்ல என்றும், மாறாக இந்திய இளைஞர்களின் அமைதியான வெளிப்பாடு என்றும் ராகுல் காந்தி தெரிவித்தார்.

மாணவர்களின் குரல்களுக்கு பாஜக உள்ளிட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் மதிப்பளிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.

TAGGED:

RAHUL GANDHI
DHARMENDRA PRADHAN
EDUCATION MINISTRY
PUBLIC EXAMINATIONS AMENDMENT BILL
RAHUL ACCUSES CENTRE ON EDUCATION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.