தர்பூசணி சாப்பிட்டதால் 4 பேர் மரணமா? உடற்கூராய்வில் விலகியது மர்மம்; ரத்தத்தில் கலந்திருந்த 'எலி மருந்து'
இந்த சம்பவம் தர்பூசணி பழத்தின் மீது மக்கள் மத்தியில் ஒருவித அச்சத்தை விதைத்தது. அதுமட்டுமின்றி, மட்டன் பிரியாணியையும், தர்பூசணியையும் சாப்பிட்டால் விஷமாகி விடுமா என்ற கேள்வியும் பொதுமக்கள் மத்தியில் எழுந்தது.
Published : May 8, 2026 at 11:54 AM IST
மும்பை: மும்பையில் தர்பூசணி சாப்பிட்டு ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 4 பேர் உயிரிழந்ததாக கூறப்பட்ட சம்பவத்தில் உண்மை வெளியாகியுள்ளது. பிரேதப்பரிசோதனை அறிக்கையில் அவர்களின் ரத்தத்தில் எலி விஷம் கலந்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
மகாராஷ்டிரா தலைநகர் மும்பையில் செல்போன் உதிரிப்பாக விற்பனையாளராக இருந்தவர் அப்துல்லா தொகாடியா(45). இவர் தனது மனைவி நஸ்ரின் (35) மற்றும் மகள்கள் ஆயிஷா (16), சைனப் (13) ஆகியோருடன் வசித்து வந்தார்.
இதனிடையே, கடந்த மாதம் 25ஆம் தேதி, அப்துல்லாவின் குடும்பத்தினர் தங்களின் உறவினர்களை அழைத்து விருந்து வைத்துள்ளார். விருந்தில் அனைவருக்கும் மட்டன் பிரியாணி பரிமாறப்பட்டது.
விருந்தினர்கள் அனைவரும் சென்ற பிறகு, இரவு 1 மணியளவில் அப்துல்லா குடும்பத்தினர் அனைவரும் தர்பூசணி சாப்பிட்டதாக தெரிகிறது.
இதையடுத்து, அதிகாலை 5 மணியளவில் அப்துல்லா, மனைவி நஸ்ரின், இரு மகள்களுக்கு கடுமையான வாந்தியும், வயிற்றுப்போக்கும் ஏற்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து தங்கள் அண்டை வீட்டாருக்கு அவர்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.
பின்னர் அக்கம்பக்கத்தினர் வந்து அவர்களை உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். எனினும், சிகிச்சை பலனின்றி அவர்கள் நால்வரும் உயிரிழந்தனர்.
இதுதொடர்பான செய்தி அனைத்து ஊடகங்களிலும் வெளியாகியது. அதில், தர்பூசணி சாப்பிட்ட பிறகே அவர்கள் உயிரிழந்தனர் எனக் கூறப்பட்டது. இது, தர்பூசணி மீது மக்களிடம் ஒருவித அச்சத்தை விதைத்தது.
தர்பூசணியில் கிருமித்தொற்று இருந்திருக்குமா அல்லது ஏதேனும் ரசாயனம் கலந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறதா என்பன போன்ற சந்தேகங்களை பொதுமக்கள் எழுப்பி வந்தனர். அதுமட்டுமின்றி, மட்டன் பிரியாணி + தர்பூசணி சாப்பிட்டால் விஷமாகி விடுமா என்ற கேள்வியும் பொதுமக்கள் மத்தியில் எழுந்தது.
இந்த சூழலில், உயிரிழந்த நால்வரின் பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை நேற்று இரவு வெளியானது. அதில், அவர்களின் ரத்தத்திலும், உடல் உறுப்புகளிலும் 'ஜிங்க் ஃபாஸ்பைட்' (zinc phosphide)என்ற வேதிப்பொருள் கலந்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது. அவர்கள் சாப்பிட்ட தர்பூசணி மாதிரிகளிலும் இந்த விஷம் கலந்திருப்பதை தடயவியல் நிபுணர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.
மிகக் கொடிய விஷமான இது, எலியை கொல்வதற்கான மருந்துகளில் (Rat Poison) அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே, எலி மருந்தினை அவர்கள் சாப்பிட்டு உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார்களா அல்லது வேறு யாரேனும் தர்பூசணியில் அதை கலந்தார்களா என போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.