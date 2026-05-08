மே 13ஆம் தேதி முதலமைச்சராக பதவியேற்கிறார் ரங்கசாமி
புதுச்சேரி மாநிலத்தில் பாஜகவுக்கு துணை முதலமைச்சர் மற்றும் இரண்டு அமைச்சர்கள் பதவி தருவதாக முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அறிவித்துள்ளார்.
Published : May 8, 2026 at 7:30 PM IST
புதுச்சேரி: புதுவை முதலமைச்சராக ரங்கசாமி மே 13ஆம் பதவியேற்கிறார். பதவி ஏற்பு விழா ஆளுநர் மாளிகையில் எளிமையான முறையில் நடைபெறவுள்ளது.
புதுச்சேரியில் உள்ள 30 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 9ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற்றது. அதில் புதுச்சேரி தேர்தல் வரலாற்றில் முதல்முறையாக 90.46% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தது.
இந்நிலையில், மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகள் வெளியானது. அதில், என்.ஆர் காங்கிரஸ், பாஜக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்றியது. இதன்மூலம் 5-வது முறையாக ரங்கசாமி முதலமைச்சராக பதவியேற்கிறார். பதவி ஏற்பு விழா மே 13ஆம் தேதி ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெறவுள்ளது.
அதாவது, புதுச்சேரியில் தே.ஜ கூட்டணியின் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள என்.ஆர். காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ரங்கசாமி, துணைநிலை ஆளுநர் கைலாசநாதனை இன்று நேரில் சந்தித்தார். அப்போது, புதுச்சேரியில் ஆட்சி அமைப்பதற்கான உரிமைக்கோரி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவு கடிதத்தையும் அளித்துள்ளார். அந்த கடிதம், குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
புதுச்சேரியில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் 12 தொகுதிகளிலும், பாஜக 4 தொகுதிகளிலும், அதிமுக மற்றும் லட்சிய ஜனநாயக கட்சி தலா 1 தொகுதி என தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி 18 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற நிலையில், ஆட்சியமைப்பது அமைச்சரவையில் பங்கு மற்றும் இலாக ஒதுக்குவது உள்ளிட்டவை குறித்து மத்திய அமைச்சரும், புதுச்சேரி தேர்தல் பொறுப்பாளருமான மன்சுக் மாண்டவியாவுடன், முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தனியார் விடுதியில் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.
இதற்கிடையே, புதுச்சேரி மாநிலத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகளின் சட்டமன்ற கட்சி தலைவராக முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். சட்டமன்ற கட்சித் தலைவராக ரங்கசாமி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், 18 ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் கடிதத்துடன், லோக் நிவாசில் துணைநிலை ஆளுநர் கைலாஷ்நாதனை சந்தித்த ரங்கசாமி, இன்று மாலை 5 மணியளவில் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார்.
இதைத் தொடர்ந்து வரும் 13ஆம் தேதி காலை முதலமைச்சராக பதவி ஏற்கிறார் ரங்கசாமி. புதுச்சேரி மாநில முதலமைச்சராக 5-முறையாக ரங்கசாமி வரும் 13ஆம் தேதி காலை ஆளுநர் மாளிகையில் பதவி ஏற்க உள்ளார். தொடர்ந்து 18ஆம் தேதி புதிய அமைச்சர்கள் பதவி ஏற்க உள்ளதாகவும், அமைச்சர்கள் பதவி ஏற்பு விழாவில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பங்கேற்க உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இந்த நிலையில், புதுச்சேரி மாநிலத்தில் பாஜகவுக்கு துணை முதலமைச்சர் மற்றும் இரண்டு அமைச்சர்கள் பதவி தருவதாக முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அறிவித்துள்ளார்.