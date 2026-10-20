பாகுபாடற்ற ஆட்சி நிர்வாகத்தின் அடையாளமே "ராமராஜ்யம்"- விஜயதசமி விழாவில் பிரதமர் மோடி பேச்சு
விஜயதசமியை ஒட்டி பிரதமர் வெளியிட்ட வாழ்த்துச் செய்தியில், ஒவ்வொருவரின் வாழ்வும் மகிழ்ச்சி, செழிப்பு, வெற்றியால் சிறக்கட்டும்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
Published : October 20, 2026 at 10:09 PM IST
புதுடெல்லி: பாகுபாடற்ற ஆட்சி நிர்வாக அமைப்பின் அடையாளமே ராமராஜ்யம் என்று டெல்லியில் நடைபெற்ற விஜயதசமி விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார்.
டெல்லி டிடிஏ உத்சவ் மைதானத்தில் விஜயதசமி விழா இன்று கொண்டாடப்பட்டது. இதில், தீயவற்றை அழித்து நன்மை வெற்றி பெற்றதை உணர்த்தும் வகையில், ராவணனின் உருவ பொம்மையை எரிக்கும் பாரம்பரிய நிகழ்வில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டார்.
விழாவில் பிரதமர் மோடி பேசுகையில், "ராமராஜ்யம் என்பது பாகுபாடற்ற ஒரு நிர்வாக அமைப்பின் அடையாளம். அங்கு நீதி நிலைநாட்டப்படுகிறது. ஒவ்வொருவருக்கும் சம வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. இத்தகைய அமைப்பில், ஆட்சியதிகாரத்தின் நோக்கம், வெறும் ஆட்சி செய்வது மட்டுமன்றி, மக்களின் நலனையும் உறுதி செய்வதாக உள்ளது.
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ஏழைகளுக்கும், விளிம்புநிலை மக்களுக்கும் சேவை செய்வதே நம் அதிகபட்ச முன்னுரிமையாக இருக்க வேண்டும். ராமரின் வாழ்க்கை நமக்கு ஒரு ஆழமான பாடத்தை வழங்குகிறது: அதாவது, எவ்வளவு பெரிய நெருக்கடி வந்தாலும் நாம் மற்றவர்களைச் சார்ந்திருக்கக் கூடாது. நமது சொந்தத் திறனை உணர்ந்து, நம்மிடம் உள்ள வளங்களை பயன்படுத்தி, கடின உழைப்பின் மூலம் தீர்வுகளைக் கண்டறிய வேண்டும்.
நாமும் இன்று இதே மந்திரத்தைப் பின்பற்றி முன்னேற வேண்டும். அதற்காகவே, 'வளர்ந்த இந்தியா' மற்றும் 'சுயசார்பு இந்தியா' ஆகிய இலக்குகளை நாம் நிர்ணயித்துள்ளோம்" என்றார்.
முன்னதாக, விஜயதசமி நாளில் நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்தார். இதுகுறித்து எக்ஸ் தளத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "அனைவருக்கும் இனிய விஜயதசமி நல்வாழ்த்துகள். அனைவரின் உறுதியையும் புதிய வலிமையுடன் மேம்படுத்தட்டும். ஒவ்வொருவரின் வாழ்வும் மகிழ்ச்சியும், செழிப்பும் வெற்றியாலும் சிறக்கட்டும். இதுவே என் மனமார்ந்த விருப்பம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதற்கிடையில், டெல்லி துவாரகா செக்டார் 10-ல் நடைபெற்ற தசரா விழாவில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு கலந்து கொண்டார். அந்த விழாவில் டெல்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா கலந்து கொண்டு பேசுகையில், "ஊழல், போதைப்பொருள் புழக்கம், குற்றச் செயல்கள், பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் போன்ற சமூகத் தீமைகளை ஒழிக்க, பகவான் ராமரின் கொள்கைகளை பொதுமக்கள் பின்பற்ற வேண்டும்" என்று அழைப்பு விடுத்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், "விஜயதசமி என்பது ராவணனுக்கு எதிராக ராமர் பெற்ற வெற்றியை மட்டும் கொண்டாடும் நிகழ்வு அல்ல. அது பொய்க்கு எதிராக உண்மையும், தீமைக்கு எதிராக அறமும், அநீதிக்கு எதிராக நீதியும் வெற்றி பெறுகின்றன என்பதை நினைவூட்டும் ஒரு நிகழ்வாக உள்ளது.
தீமைக்கு எதிராக நன்மை வெற்றி பெறுவதை உறுதிப்படுத்துவதன் மூலம், இந்தத் திருநாள் பல நூற்றாண்டுகளாக மக்களுக்கு ஊக்கமளித்து வருகிறது" என்று தெரிவித்தார்.