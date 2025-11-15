கோலாகலமாக நடைபெறும் ''ராமோஜி சிறப்பு விருதுகள் -2025'' விழா; துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பங்கேற்பு!
ஊடகம், தொழில், பொதுசேவை மூலம் தேசத்தை கட்டியெழுப்பும் பணிக்காக வாழ்க்கையையே அர்ப்பணித்தவர் ஸ்ரீ ராமோஜி ராவ். இவரது பங்களிப்புக்கு அங்கீகாரம் அளிக்க 2016 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு பத்ம விபூஷண் விருது வழங்கியது.
Published : November 15, 2025 at 11:00 PM IST
ஹைதராபாத்: ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராமோஜி திரைப்பட நகரத்தில் ''ராமோஜி சிறப்பு விருதுகள் -2025'' வழங்கும் விழா நாளை நடக்க உள்ளது. இதில் துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தலைமை விருந்தினராக கலந்துகொள்கிறார்.
ஊடக உலகின் கலங்கரை விளக்கமாக உயர்ந்தவர் ஸ்ரீ ராமோஜி ராவ். ஊடகம் மட்டுமல்லாமல் தொழில் மற்றும் பொதுசேவை மூலம் தேசத்தை கட்டியெழுப்பும் பணிக்காக தன் வாழ்க்கையையே ஸ்ரீ ராமோஜி ராவ் அர்ப்பணித்தவர் ஆவார். இவரது அளவற்ற பங்களிப்புகளுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கும் வகையில் கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீ ராமோஜி ராவ்வுக்கு இந்திய அரசு பத்ம விபூஷண் விருது வழங்கி கெளரவித்தது.
இந்நிலையில் ஸ்ரீ ராமோஜி ராவ் போலவே சேவை, ஒழுக்கம் மற்றும் தேசத்தை கட்டியெழுப்பும் மதிப்பீடுகளை கொண்டவர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் ஸ்ரீ ராமோஜி ராவ் காரு நினைவாக நிறுவப்பட்ட ''ராமோஜி சிறப்பு விருதுகள் -2025'' ராமோஜி குழுமத்தினால் அறிவிக்கப்பட உள்ளது.
இந்நிகழ்வு நாளை (நவம்பர் 16 ஆம் தேதி) மாலை 5.30 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை, ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராமோஜி திரைப்பட நகரத்தில் நடைபெற உள்ளது. மேலும் இந்நிகழ்ச்சி மாலை 6.30 மணி முதல் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்படவும் உள்ளது.
ராமோஜி சிறப்பு விருதுகளுக்கு இந்த ஆண்டு பத்திரிகை, கிராமப்புற மேம்பாடு, மனிதநேயத்திற்கான சேவை, கலை மற்றும் கலாச்சாரம், யூத் ஐகான், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் மற்றும் பெண் சாதனையாளர் ஆகிய பிரிவுகளில் 7 ஆளுமைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
விருதுக்கான தேர்வு செயல்முறையானது மிகவும் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் நிபுணர் கொண்ட குழுக்கள் ஒவ்வொரு பிரிவிலும், அவர்களது சுய விவரங்களை மதிப்பீடு செய்து ஒரு பிரிவுக்கு 3 பெயர்களை தேர்வு செய்தது. பின்னர் இறுதி குழு ஒரு பிரிவிற்கு ஒரு விருது பெறுபவரை தேர்ந்தெடுத்தது. இதன் நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்திடும் வகையில் அனைத்து விவரங்களும் ''ஈநாடு'' மற்றும் ''ஈடிவி பாரத்'' நெட்வொர்க் மூலம் சரிபார்க்கப்பட்டு உறுதி செய்யப்பட்டன.
விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் இந்திய துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தலைமை விருந்தினராக கலந்து கொள்கிறார். மேலும் சிறப்பு விருந்தினர்களாக தெலுங்கானா ஆளுநர் ஜிஷ்ணு தேவ் வர்மா, ஆந்திரப்பிரதேசம் முதலமைச்சர் என். சந்திரபாபு நாயுடு, தெலுங்கானா மாநில முதலமைச்சர் ஏ. ரேவந்த் ரெட்டி, முன்னாள் துணை ஜனாதிபதி எம். வெங்கையா நாயுடு, முன்னாள் இந்திய தலைமை நீதிபதி என். வி. ரமணா, இந்திய அரசின் சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சர் கே.ராம் மோகன் நாயுடு மற்றும் இந்திய அரசின் சுரங்க அமைச்சர் ஜி.கிஷன் ரெட்டி ஆகியோர் கலந்துகொள்கின்றனர். மேலும் இந்த ராமோஜி சிறப்பு விருது வழங்கும் நிகழ்வின் ஒரு பகுதியாக 'ராமோஜி அகராதி' வெளியிடப்பட உள்ளது.
ராமோஜி சிறப்பு விருதுகள் வழங்கும் தொடக்க விழாவில் ராமோஜி குழுமத்தின் தலைவரும், நிர்வாக இயக்குநருமான ஸ்ரீ கிரண் பேசுகையில், "எங்கள் நிறுவனர் தலைவர் பத்ம விபூஷண் ஸ்ரீராமோஜி ராவ் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் காத்து வந்த இடைவிடாத முயற்சிக்கு ராமோஜி சிறப்பு விருதுகள் பெருமை சேர்க்கும். இந்த சிறப்பு விருதுகள் மூலம், நேர்மை, புதுமை, சிந்தனையில் தைரியம் மற்றும் சமூக நன்மைக்கான அசைக்க முடியாத அர்ப்பணிப்பு ஆகிய மதிப்பீடுகளை உள்ளடக்கிய நபர்களை நாங்கள் அங்கீகரிக்கிறோம். ஸ்ரீராமோஜி ராவின் தொலைநோக்கு பார்வை புதிய தலைமுறையினருக்கு ஊக்கமளிப்பதை பார்க்கும் போது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது.
அவர்களின் பாதையை நாம் மதிக்கும் அதே சமயம், சமூக மேம்பாடு மற்றும் அறிவார்ந்த மற்றும் முற்போக்கான நாட்டை வடிவமைக்கும் அர்த்தம் உள்ள பணியை ஆதரிப்பதில் ராமோஜி குழுமத்தின் ஆதரவை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறோம்'' என ராமோஜி குழுமத்தின் தலைவரும், நிர்வாக இயக்குநருமான ஸ்ரீ கிரண் கூறினார்.