ஏஎன்ஆர் கல்லூரி வைர விழா: ராமோஜி திறன் மேம்பாட்டு மையத்துக்கு ரூ.50 லட்சம் நன்கொடை அளித்தார் குழும தலைவர் கிரண்!
ஆந்திர மாநிலத்தில் பிரபலமும், பாரம்பரியமும் மிக்க ஏஎன்ஆர் கல்லூரியின் வைர விழா, அதன் நிறுவனர் அக்கினேனி நாகேஸ்வர ராவின் பெருமையை போன்றும்படி கொண்டாடப்பட்டது.
Published : December 18, 2025 at 10:57 PM IST
குடிவாடா: ஆந்திர மாநிலத்தில் பெயர் பெற்ற ஏஎன்ஆர் (அக்கினேனி நாகேஸ்வர ராவ்) கல்லூரியின் வைர விழா ஆண்டை முன்னிட்டு, அங்கு ராமோஜி ராவ் திறன் மேம்பாட்டு மையத்தை அமைக்க, 50 லட்சம் ரூபாய் நன்கொடை அளிப்பதாக அறிவித்தார் ராமோஜி குழுமத்தின் தலைவரும் நிர்வாக இயக்குநருமான செருகுரி கிரண்.
ஆந்திர மாநிலம், கிருஷ்ணா மாவட்டத்துக்குட்பட்ட குடிவாடாவில் அமைந்துள்ளது ஏஎன்ஆர் கல்லூரி. பாரம்பரியமிக்க இந்த கல்லூரியின் வைர விழா கொண்டாட்டங்கள் அண்மையில் தொடங்கி நடைபெற்று வந்தன. இந்த கல்வி நிறுவனத்தின் நிறுவனர் அக்கினேனி நாகேஸ்வர ராவின் புகழஞ்சலியுடன் விழா இன்று நிறைவடைந்தது.
இந்த விழாவில், ராமோஜி குழுமத்தின் தலைவரும், நிர்வாக இயக்குநருமான செருகுரி கிரண், காணொளி காட்சி வாயிலாக பங்கேற்றார். அப்போது வைர விழா நினைவு மலரை வெளியிட்ட அவர், தமது பெற்றோர் ஒருகாலத்தில் படித்த இந்த கல்லூரியி்ன் வைர விழாவில் பங்கேற்றது குறித்த தமது மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டார். இந்த கல்லூரியில் அமைக்கப்படவுள்ள ராமோஜி ராவ் திறன் மேம்பாட்டு மையம், இன்றைய நவீன உலகில் இளைஞர்கள் பணிவாய்ப்பு பெறுவதற்கு தேவையான திறன்களை வளர்க்க அவர்களுக்கு பேருதவியாக இருக்கும் என்று கிரண் பெருமிதத்துடன் கூறினார்.
நிறைவு விழாவில் தலைமை விருந்தினராக கலந்து கொண்ட முன்னாள் குடியரசுத் துணை தலைவர் வெங்கையா நாயுடு, ஏஎன்ஆர் கல்லூரிக்கு ராமோஜி குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் கிரணின் பங்களிப்பை வெகுவாக பாராட்டினார், மேலும் இங்கு முன்மொழியப்பட்டுள்ள ராமோஜி ராவ் திறன் மேம்பாட்டு மையத்தை ஈநாடு நிர்வாகம் நிர்வகிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார்.
அக்கினேனி நாகேஸ்வர ராவின் உருவப்படம் கொண்ட சிறப்பு அஞ்சல் தலையை வெளியிட்ட அவர், வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பத்திற்கு ஏற்ப கல்வி முறை வளர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். இந்த கல்வி நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்கு ரூ.2 கோடி அளித்ததற்காக அக்கினேனி குடும்பத்தினரை வெகுவாக பாராட்டிய அவர், மாணவர்கள் வாழ்வில் பெரிய அளவில் சாதித்து பிறருக்கு முன்மாதிரியாக திகழ வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினார்.
உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி பட்டு தேவானந்தும் நிறைவு விழாவில் உரையாற்றினார். அப்போது ஏ.என்.ஆர் கல்லூரியில் தான் படித்த இனிமையான நாள்களை நினைவுகூர்ந்த அவர், தான் வாழ்வில் உயர்ந்த நிலையை அடைந்ததற்கு தனது ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதல் தான் முக்கிய காரணம் என்று பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார்.
ஏஎன்ஆர் கல்லூரியின் வைர விழாவை முன்னிட்டு, ஆந்திர மாநில ஆளுநர் அப்துல் நாசர், மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ஆகியோர் தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்திருந்தனர்.