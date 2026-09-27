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'சுற்றுலாத் தலத்தில் சிறந்த கள நிர்வாகம்' தெலங்கானா அரசின் விருதை தட்டிச் சென்ற ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி

சுற்றுலாத் துறையில் 50 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முதலீடுகளை ஈர்ப்பதை நோக்கமாக கொண்டு தெலங்கானா மாநில அரசு செயல்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் ஜுபள்ளி கிருஷ்ணா ராவ் தெரிவித்தார்.

தெலங்கானா சுற்றுலா துறை அமைச்சர் ஜுபள்ளி கிருஷ்ணா ராவ் வசமிருந்து விருதைப் பெறும் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியின் துணைத் தலைவர் ஏ.வி.ராவ் (நடுவில் இருப்பவர்)
தெலங்கானா சுற்றுலா துறை அமைச்சர் ஜுபள்ளி கிருஷ்ணா ராவ் வசமிருந்து விருதைப் பெறும் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியின் துணைத் தலைவர் ஏ.வி.ராவ் (நடுவில் இருப்பவர்) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 27, 2026 at 3:30 PM IST

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ஹைதராபாத்: சுற்றுலாத் தலத்தில் சிறந்த கள நிர்வாகத்திற்கான, தெலங்கானா மாநில அரசின் விருதை ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி தட்டிச் சென்றது.

ஆண்டுதோறும் செப்டம்பர் 27-ம் தேதி உலக சுற்றுலா தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதனையொட்டி. தெலங்கானா அரசு சார்பில் விருது வழங்கும் விழா நேற்று நடைபெற்றது. 'செயற்கை நுண்ணறிவு யுகத்தில் சுற்றுலா துறையின் மறுஉருவாக்கம் மற்றும் அதற்கான டிஜிட்டல் திட்டம்' என்பதை கருப்பொருளாக கொண்டு இந்த விழா நடைபெற்றது.

விழாவில், சுற்றுலாத் தலத்தில் சிறந்த கள நிர்வாகத்தை அளித்து வருவதற்கான விருது,'ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி'க்கு வழங்கப்பட்டது. தெலங்கானா அரசின் சுற்றுலா துறை அமைச்சர் ஜுபள்ளி கிருஷ்ணா ராவ் விருதை வழங்க, ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியின் துணைத் தலைவர் ஏ.வி.ராவ் அதனை பெற்றுக் கொண்டார்.

"சுற்றுலா பயணிகளுக்கான வசதிகள், சுற்றுலாத் தலத்தின் தூய்மை மற்றும் பராமரிப்பில் மாநிலத்திற்கு உள்ளேயும், தேசிய அளவிலும் வேறெந்த நிறுவனமும் அருகில் நெருங்க முடியாத அளவுக்கு ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி தனித்துவத்துடன் திகழ்கிறது. ஒருங்கிணைந்த பணிகள் மற்றும் இப்பணிகளுக்கு எங்களது நிறுவன நிர்வாகம் அளித்துவரும் ஆதரவால் தான் இந்த வெற்றி சாத்தியமாகி உள்ளது" என்று ராவ் பெருமிதம் தெரிவித்தார்.

முன்னதாக. கடந்த 2021-ம் ஆண்டும் இந்த விருதை ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி பெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தெலங்கானா மாநிலத்தின் சிறந்த உணவகங்கள், சிறந்த பொழுதுப்போக்கு பூங்காக்கள், சிறந்த சுற்றுலா ஏற்பாட்டு முகவர்கள் என 29 பிரிவுகளின்கீழ் இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.

விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் பேசிய அமைச்சர் ஜுபள்ளி கிருஷ்ணா ராவ், விருந்தோம்பல் துறையில் இன்றைய நவீன தொழில்நுட்பத்தின் தேவை மற்றும் வாய்ப்பை முக்கியமாக குறிப்பிட்டார்.

அவர் பேசும்போது, "செயற்கை நுண்ணறிவு, டிஜிட்டல் தளங்கள், தரவுப் பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றைத் திறம்படப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு தனித்துவமான பயணத் திட்டங்களை வடிவமைக்கவும், அவர்களுக்கு பன்மொழி சார்ந்த உதவிகளை்யும் அரசால் அளிக்க முடியும் . மேலும் மாநிலத்தின் கலாச்சார பாரம்பரியத்தை டிஜிட்டல் முறையில் காட்சிப்படுத்தவும், சிறந்த மெய்நிகர் அனுபவத்தை சுற்றுலா பிரியர்களுக்கு அளிக்கவும் இயலும்" என்று அமைச்சர் கூறினார்.

"இதன் ஒரு பகுதியாக, தெலங்கானா மாநிலத்தின் முக்கியமான சுற்றுலாத் தலங்கள், அவற்றுக்கான பயண விவரங்கள் மற்றும் உள்ளூர் பயணத் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட தகவல்களை சுற்றுலாப் பயணிகள் எளிதாகவும் முழுமையாகவும் பெறும் வகையில் நவீன டிஜிட்டல் தளத்தை அரசு உருவாக்கியுள்ளது," எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.

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"சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு மகிழ்ச்சியையும் மனநிறைவையும் அளிப்பது மட்டுமல்லாமல், அவர்களின் சிந்தனைப் போக்கையும் சுற்றுலாத் தலங்கள் மாற்றியமைக்கின்றன. இத்தகைய சிறப்புமிக்க சுற்றுலாத் தலங்களை உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டுப் பயணிகள் தேடி வரும் நிலைக்கு தெலங்கானாவை மாற்றுவதை இலக்காக கொண்டு அரசு செயல்பட்டு வருகிறது" என்றும் அமைச்சர் ஜுபள்ளி கிருஷ்ணா ராவ் கூறினார்.

விருதை பெற்றுக் கொண்ட பின் ஈடிவி பாரத்திடம் உரையாடும் ஏ.வி.ராவ்
விருதை பெற்றுக் கொண்ட பின் ஈடிவி பாரத்திடம் உரையாடும் ஏ.வி.ராவ் (ETV Bharat)

தலைமை விருந்தினரும், துணை முதலமைச்சருமான மல்லு பட்டி விக்ரமார்கா பேசியபோது, " இயற்கை சார்ந்த சுற்றுலா, கோயில் சுற்றுலா, கிராமப்புறங்கள் சார்ந்த சுற்றுலா மற்றும் மருத்துவ சுற்றுலா என மாநிலத்தின் சுற்றுலாத் துறையின் ஒருங்கிணைந்த மேம்படுத்துவதற்கு மாநில அரசு மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளித்து செயல்பட்டு வருகிறது" என்று தெரிவித்தார்.

"தெலங்கானாவில் உள்ள முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களை கார்ப்பரேட் பெருநிறுவனங்களின் நிர்வாகிகள் மற்றும் மென்பொருள் நிறுவனங்களின் உயரதிகாரிகள், வார விடுமுறை நாள்களில் தங்களது குடும்பத்துடன் சுற்றிப் பார்க்க வழிவகைச் செய்யும் பிரத்யேக திட்டத்தை அரசு வடிவமைத்துள்ளது" என்றார்.

ஐடி துறையில் பணிபுரியும் மென்பொருள் வல்லுநர்களுக்கான பிரத்யேக சுற்றுலா திட்டத்தையும் பரிந்துரைத்த அமைச்சர், உள்ளூர் சுற்றுலாவை ஊக்குவிக்கும் வகையில், மாநில அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பிரபல சுற்றுலாத் தலங்களை தங்களது குடும்பத்தினருடன் கண்டுகளிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் அறிவுறுத்தினார்.

2,000 ஏக்கர் பரப்பளவில் பரந்துவிரிந்து இருக்கும் உலகின் மிகப்பெரிய திரைப்பட நகரமான ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியின் பெயர். கின்னஸ் சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. ஹைதராதபாத் மாநகரின் மிக முக்கியமான சுற்றுலாத் தலமாக திகழும் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி, உலக தரம் வாய்ந்த பொழுதுப்போக்கு அம்சங்கள் நிறைந்த இடமாக விளங்குகிறது.

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RAMOJI FILM CITY
TELANGANA GOVT
உலக சுற்றுலா தினம்
தெலங்கானா அரசு
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