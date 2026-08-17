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'ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி பயணம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது'| மியான்மர் அமைச்சர் யூ தின் லின் பேட்டி

ஓடிடி (OTT) தளங்களின் அசுர வளர்ச்சி, அதற்கான உள்ளடக்கங்களை உருவாக்குதல் மற்றும் சைபர் பாதுகாப்பு குறித்தும் அப்போது விவாதிக்கப்பட்டது.

ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டிக்கு வந்த மியான்மர் குழுவினர்
ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டிக்கு வந்த மியான்மர் குழுவினர் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 5:55 PM IST

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ஹைதராபாத்: இந்தியாவிற்கு கல்வி மற்றும் ஆய்வுப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள மியான்மர் நாட்டின் தகவல் துறை அமைச்சர் யூ தின் லின் தலைமையிலான உயர்மட்டப் பிரதிநிதிகள் குழு, தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் உள்ள உலகப் புகழ் பெற்ற ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியை பார்வையிட்டது.

தகவல் தொடர்பு மற்றும் ஊடகத் துறைகளின் வளர்ச்சி, குறிப்பாக திரைப்படங்களை டிஜிட்டல்மயமாக்குதல் மற்றும் பழைய திரைப்படங்களை பாதுகாக்கும் நவீன தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து அறிந்து கொள்வதற்காக மியான்மர் குழு இந்த பயணத்தை மேற்கொண்டது.

உற்சாக வரவேற்பும் முக்கிய ஆலோசனைகளும்

ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டிக்கு வருகை தந்த மியான்மர் அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகளை, அதன் மூத்த நிர்வாகிகள் வரவேற்று, ஃபிலிம் சிட்டியின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் குறித்து விரிவாக விளக்கம் அளித்தனர். இந்த சந்திப்பின் போது இருநாட்டுப் பிரதிநிதிகளும் பல்வேறு முக்கியக் கருத்துக்களைப் பரிமாறிக் கொண்டனர்

ஓடிடி (OTT) தளங்களின் அசுர வளர்ச்சி, அதற்கான உள்ளடக்கங்களை உருவாக்குதல் மற்றும் சைபர் பாதுகாப்பு குறித்தும் அப்போது விவாதிக்கப்பட்டது.

மேலும், தரவு மைய மேலாண்மை மற்றும் எதிர்காலத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப வலுவான ஊடகக் கட்டமைப்பை உருவாக்குவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.

மியான்மர் குழுவினர், ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி வளாகத்தில் உள்ள 'ஈடிவி' ஊடகத்தின் ஸ்டுடியோக்கள் மற்றும் 'ஈடிவி பால் பாரத்' தயாரிப்பு தளங்களுக்கும் சென்று நேரடி ஒளிபரப்பு முறைகளை நேரில் பார்வையிட்டனர்.

மியான்மர் அமைச்சர் யூ தின் லின் புகழாரம்

ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியின் பிரம்மாண்டமான படப்பிடிப்புத் தளங்கள் மற்றும் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் இடங்களை பார்வையிட்டு வியந்த பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மியான்மர் அமைச்சர் யூ தின் லின், "இந்த பயணம் எங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாகவும், புதிய அனுபவங்களைத் தருவதாகவும் அமைந்திருந்தது.

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மியான்மர் நாட்டின் ஊடகம் மற்றும் திரைப்படத் துறையை அடுத்தகட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லத் தேவையான பல்வேறு தொழில்நுட்ப நுணுக்கங்களை இங்கு எங்களால் அறிந்து கொள்ள முடிந்தது. இங்கு நடந்த ஆக்கப்பூர்வமான கலந்துரையாடல், எதிர்காலத்தில் இந்தியா மற்றும் மியான்மர் ஆகிய இரு நாடுகளுக்கு இடையே சினிமா மற்றும் ஊடகத் துறையில் ஒரு வலுவான நட்புறவை ஏற்படுத்துவதற்கு கட்டாயம் அடித்தளமாக அமையும்" என்று மகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டார்.

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MINISTER U HTIN LIN
MYANMAR DELEGATION VISITS FILM CITY
RAMOJI FILM CITY

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