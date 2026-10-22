ஐடிபி ஆசியா 2026: சர்வதேச சுற்றுலா சந்தையில் தடம் பதிக்கும் ராமோஜி பிலிம் சிட்டி
திரைப்படம், பொழுதுபோக்கு, தங்கும் வசதிகள், பார்வையாளர்களைக் கவரும் பல்வேறு அனுபவங்கள் என இவை அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் வழங்கும் உலகின் மிகச்சிறந்த இடமாக ராமோஜி பிலிம் சிட்டி திகழ்கிறது.
Published : October 22, 2026 at 3:57 PM IST
சிங்கப்பூர்/ஹைதராபாத்: இந்தியாவின் புகழ் பெற்ற சுற்றுலா மற்றும் பொழுதுபோக்கு மையமான ராமோஜி பிலிம் சிட்டி (Ramoji Film City), உலகளாவிய சுற்றுலா வர்த்தகம் மூலம், சர்வதேச வணிகத்தை விரிவாக்கும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளது.
இந்த முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, சிங்கப்பூரில் அக்டோபர் 21 ஆம் தேதி முதல் 23 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் 'ஐடிபி ஆசியா 2026' சர்வதேச சுற்றுலா வர்த்தகக் கண்காட்சியில் ராமோஜி பிலிம் சிட்டி பங்கேற்றுள்ளது.
அந்த கண்காட்சியில், சர்வதேச சுற்றுலா நிறுவனங்கள், சுற்றுலா மேலாண்மை நிறுவனங்கள் (DMCs) மற்றும் கார்ப்பரேட் நிகழ்வு ஒருங்கிணைப்பாளர்களுடன் (MICE) ராமோஜி பிலிம் சிட்டியின் நிர்வாகிகள் முக்கியப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர்.
திரைப்பட அனுபவங்கள், பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள், தங்கும் வசதிகள், நேரடி கலை நிகழ்ச்சிகள் என ஒருங்கிணைந்த சுற்றுலாத் தலமாக ராமோஜி பிலிம் சிட்டி விளங்குகிறது. இத்தகைய சிறப்பம்சங்களை உலக நாடுகளை சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகளிடம் கொண்டு சேர்ப்பதே இந்த முன்னெடுப்பின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
இந்தியாவுக்கு வரும் வெளிநாட்டுச் சுற்றுலாப் பயணிகள், பாரம்பரியச் சின்னங்கள், கலாச்சாரம் மற்றும் இயற்கை சார்ந்த சுற்றுலா தலங்களை பார்க்க விரும்புகின்றனர். அவர்களின் சுற்றுலா அனுபவங்களில் திரைப்படம் மற்றும் பொழுதுபோக்கு சார்ந்த அம்சங்களையும் சேர்க்க ராமோஜி பிலிம் சிட்டி திட்டமிட்டுள்ளது.
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இது குறித்து, ராமோஜி பிலிம் சிட்டியின் நிர்வாக இயக்குநர் விஜயேஸ்வரி செருகுரி கூறுகையில், "ராமோஜி பிலிம் சிட்டியிடம், உலகிற்கு சொல்வதற்கு ஒரு தனித்துவமான கதை உள்ளது. திரைப்படம், பொழுதுபோக்கு, தங்கும் வசதி மற்றும் பார்வையாளர்களைக் கவரும் பல்வேறு அனுபவங்கள் என அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் வழங்கும் உலகின் மிகச்சிறந்த இடமாக ராமோஜி பிலிம் சிட்டி விளங்குகிறது.
சர்வதேச சுற்றுலா நிறுவனங்களுடனான உறவுகளை வலுப்படுத்தி, உலகம் முழுவதும் உள்ள சுற்றுலாப் பயணிகளிடம் ராமோஜி பிலிம் சிட்டியின் சேவைகளைக் கொண்டு சேர்ப்பதில் கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். பொழுதுபோக்கு சுற்றுலா, குழுப் பயணம், கார்ப்பரேட் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் விழாக்கள் நடத்துவதற்கு உகந்த இடமாக ராமோஜி பிலிம் சிட்டி உள்ளது" என்றார்.
'ஐடிபி ஆசியா 2026' சர்வதேச சுற்றுலா வர்த்தகக் கண்காட்சியில், உலகின் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த சுற்றுலாத் துறைப் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றுள்ளனர். இந்த நிலையில், ராமோஜி பிலிம் சிட்டி அரங்கிற்கு ஒடிசா சுற்றுலாத் துறை இயக்குநர் தீபங்கர் மொஹபத்ரா உள்ளிட்ட பல முக்கிய பிரமுகர்கள் வருகை தந்து பார்வையிட்டர்.
இதே போல், பரஸ்பர ஒத்துழைப்பின் அடையாளமாக, ராமோஜி பிலிம் சிட்டியின் நிர்வாக இயக்குநர் விஜயேஸ்வரி செருகுரி, ஒடிசா சுற்றுலாத் துறை அரங்குக்கு சென்று பார்வையிட்டார்.
இந்திய பயணத் திட்டங்களில் தனித்துவமான அனுபவம்
சர்வதேச சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு வரலாறு, ஆன்மிகம், இயற்கை, கலாச்சாரம், உணவு, நவீன பொழுதுபோக்கு எனப் பல்வேறு அனுபவங்களை இந்தியா வழங்குகிறது. அத்துடன் திரைப்படம் சார்ந்த அனுபவங்களையும், பொழுதுபோக்கு அம்சங்களையும் இணைத்து புதிய அனுபவத்தை வழங்குவதற்கான முன்னெடுப்புகளை ராமோஜி பிலிம் சிட்டி தொடங்கி உள்ளது.
சுற்றுலா மட்டுமின்றி, நிறுவனங்கள் நடத்தும் கூட்டங்கள், ஊழியர்களை ஊக்குவிக்கும் சுற்றுலாக்கள், மாநாடுகள், கண்காட்சிகள் ஆகியவற்றிலும் ராமோஜி பிலிம் சிட்டி கவனம் செலுத்தி வருகிறது. நிறுவனங்களின் தொழில் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளுடன் பொழுதுபோக்கு அனுபவங்களையும் சேர்க்க விரும்பும் நிறுவனங்களுக்கு ஏற்ற இடமாக ராமோஜி பிலிம் சிட்டி விளங்குகிறது.
நீண்டகால வளர்ச்சிக்கான சர்வதேசக் கூட்டாண்மை
சர்வதேச சுற்றுலா நிறுவனங்களுடனான தொடர்புகள், புதிய சந்தைகளில் சுற்றுலாத் தலங்களை அறிமுகப்படுத்துவதிலும், அதிக சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்ப்பதிலும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
அதன்படி, 'ஐடிபி ஆசியா 2026' கண்காட்சியில் பங்கேற்று, பல்வேறு நாடுகளின் சுற்றுலாச் சந்தைத் தேவைகளை அறிந்துகொள்வதுடன், சர்வதேச சுற்றுலா பயணிகளின் திட்டங்களில் ஹைதராபாத்தின் இடத்தை வலுப்படுத்தவும் ராமோஜி பிலிம் சிட்டி முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளது.
சுற்றுலாப் பயணங்கள், குழு சுற்றுலா, ஊக்குவிப்புப் பயணங்கள் மற்றும் பெருநிறுவனங்களின் நிகழ்ச்சிகள் ஆகியவற்றில், எதிர்கால வாய்ப்புகளை உருவாக்கி, சர்வதேச அளவில் தனது அடையாளத்தை வலுப்படுத்துவதே ராமோஜி பிலிம் சிட்டியின் இந்த முயற்சியின் நீண்டகால இலக்காக உள்ளது.