கொல்கத்தா சர்வதேச சுற்றுலா கண்காட்சி: பார்வையாளர்களை ஈர்த்த ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியின் 'பாகுபலி' செட்
வெள்ளித்திரையில் நாம் காணும் பிரம்மாண்ட அரண்மனைகள், போர்க்களங்கள், வெளிநாட்டு வீதிகள் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் நிஜமாகவே காண வைக்கும் இடமாகத் திகழ்கிறது ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி.
Published : July 11, 2026 at 3:22 PM IST
கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் தலைநகர் கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற சர்வதேச சுற்றுலா கண்காட்சியில் (TTF) ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியின் 'பாகுபலி' செட்கள் மற்றும் தீபாவளி திருவிழா போன்றவை பார்வையாளர்களை வெகுவாக ஈர்த்தன.
உலகின் மிகப்பெரிய ஃபிலிம் சிட்டியான ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி (Ramoji Film City), தற்போது வெறும் சினிமா படப்பிடிப்புத் தளம் மட்டுமல்லாமல், அனைத்துத் தரப்பு மக்களையும் கவரும் ஒரு முழுமையான சுற்றுலாத் தலமாக உருவெடுத்துள்ளது. கொல்கத்தாவில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற சர்வதேச சுற்றுலா மற்றும் பயணக் கண்காட்சியில் (TTF) ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியின் சார்பில் அரங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்தது.
இது குறித்து பேசிய ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியின் மூத்த பொது மேலாளர் துஷார் கார்க் , “ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி இப்போது வெறும் சினிமா ஸ்டுடியோவாக மட்டும் இல்லாமல், கார்ப்பரேட் மாநாடுகள் மற்றும் கண்காட்சிகளை (MICE) நடத்துவதற்கான ஒரு முழுமையான இடமாக மாறியுள்ளது.
கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்காக 100-க்கும் மேற்பட்ட பல்வேறு வகையான அரங்குகள் இங்கு உள்ளன. மேலும், 500-க்கும் மேற்பட்ட ஹோட்டல் அறைகள் மற்றும் 800 படுக்கை வசதிகள் கொண்ட தங்கும் விடுதிகள் (Dormitories) உள்ளன. 10 பேர் பங்கேற்கும் சிறிய கூட்டங்கள் முதல் 10,000 பேர் பங்கேற்கும் மெகா நிகழ்ச்சிகள் வரை நடத்துவதற்கான அதிநவீன உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் இங்கு உள்ளன” என்று தெரிவித்தார்.
மேலும், “இது வெறும் கூட்ட அரங்கு மட்டுமல்ல, ஒரு புதிய அனுபவம்” என்று கூறிய அவர், காலையில் மாநாடுகள், மதிய வேளையில் தீம் பார்க்குகளில் பொழுதுபோக்கு, 'சாஹஸ்' (Sahas) அட்வென்ச்சர் பூங்காவில் குழு விளையாட்டுகள், மாலையில் காக்டெய்ல் மற்றும் கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள், அதனைத் தொடர்ந்து அடுத்த நாள் ஃபிலிம் சிட்டியைச் சுற்றிப் பார்க்கும் வசதி என கார்ப்பரேட் விருந்தினர்களுக்கு ஒரு முழுமையான பேக்கேஜ் வழங்கப்படுவதாக தெரிவித்தார்.
சமீபத்தில் இங்கு நடைபெற்ற எட் ஷீரன் (Ed Sheeran) மற்றும் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் ஆகியோரின் இசை நிகழ்ச்சிகளில் சுமார் 15,000-க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
பிரம்மாண்ட திருமணங்கள்
திருமண சீசனை முன்னிட்டு, இங்கு பிரம்மாண்ட 'டெஸ்டினேஷன் வெடிங்ஸ்' (Destination Weddings) ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. நிச்சயதார்த்தம் (Sagai) முதல் மணமகள் புறப்படுவது (Bidai) வரை அனைத்து திருமணச் சடங்குகளையும் ஒரே இடத்தில் நடத்தும் வசதியை ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி வழங்குகிறது.
அரண்மனைப் பின்னணியில் திருமணம், பசுமையான புல்வெளியில் வரவேற்பு நிகழ்ச்சி, மெஹந்தி விழா என ஒவ்வொன்றிற்கும் தனித்தனி இடங்கள் உள்ளன. திருமணத்திற்கு வரும் விருந்தினர்கள் தங்குவதற்கு ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டலான 'சித்தாரா', நான்கு நட்சத்திர ஹோட்டலான 'தாரா', மற்றும் 'சாந்தி நிகேதன்', 'கிரீன்ஸ் இன்' போன்ற தங்கும் விடுதிகளும் தயார் நிலையில் உள்ளன.
தசரா முதல் தீபாவளி வரை சிறப்புத் திருவிழா
சுற்றுலாப் பிரிவின் பொது மேலாளர் சூரஜ் சின்ஹா கூறுகையில், “இங்கு இதுவரை 3,500-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்கள் படமாக்கப்பட்டுள்ளன. பாகுபலி, RRR, கல்கி, புஷ்பா போன்ற புகழ்பெற்ற திரைப்படங்களின் உண்மையான செட்களைப் பார்வையாளர்கள் நேரில் கண்டு ரசிக்கலாம்.
துர்கா பூஜை விடுமுறையை ஒட்டி, அக்டோபர் 15 முதல் நவம்பர் 15 வரை சிறப்பு 'தசரா முதல் தீபாவளி வரையிலான கார்னிவல் திருவிழா' நடைபெற உள்ளது.
இந்த திருவிழா காலத்தில், ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி காலை 9 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை திறந்திருக்கும். வண்ணமயமான கார்னிவல் ஊர்வலங்கள், நேரடி இசை நிகழ்ச்சிகள், நடனங்கள், மின்விளக்கு அலங்காரங்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான 'ஃபண்டுஸ்தான்' (Fundustan) போன்ற பல பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் இடம்பெறவுள்ளன.
மேற்கு வங்காளத்தைச் சேர்ந்த சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு, குறிப்பாக துர்கா பூஜை விடுமுறை நாட்களில் குடும்பத்துடன் வருவதற்கு இது மிகச்சிறந்த இடமாகும். இங்கு 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்கள் முதல் பட்ஜெட் ஹோட்டல்கள், பிரீமியம் வில்லாக்கள் மற்றும் கிளம்பிங் கூடாரங்கள் (Glamping tents) என அனைத்து பட்ஜெட்களுக்கும் ஏற்ற தங்குமிடங்கள் உள்ளன. "2 அல்லது 3 நாட்கள் பயணமாக வருபவர்கள், ஒரு நாளை ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியிலும், மீதமுள்ள நாட்களை ஹைதராபாத் நகரத்தைச் சுற்றிப் பார்ப்பதிலும் செலவிடலாம்" என்றும் சூரஜ் சின்ஹா குறிப்பிட்டார்.
அமைச்சரின் மனைவி பாராட்டு
மேற்கு வங்க அமைச்சர் திலீப் கோஷின் மனைவி ரிங்கு கோஷ், கண்காட்சியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியின் அரங்கிற்கு நேரில் வருகை தந்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், "பாகுபலி, புஷ்பா போன்ற திரைப்படங்கள் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியின் பெருமையை மேலும் உயர்த்தியுள்ளன.
இதை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன், துர்கா பூஜைக்குப் பிறகு நான் அங்கு நேரில் செல்ல திட்டமிட்டுள்ளேன். இது போன்ற சுற்றுலா கண்காட்சிகள் (TTF) மூலம் புதிய சுற்றுலாத் தலங்களைப் பற்றி மக்கள் எளிதாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது" என்று பாராட்டினார்.