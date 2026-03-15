இந்தியாவில் முதல்முறை...ராமோஜி பிலிம் சிட்டி சினி மேஜிக்கல் க்ளோ மாரத்தானில் 2,000 பேர் பங்கேற்பு
இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக ராமோஜி பிலிம் சிட்டியில் சினி மேஜிக்கல் க்ளோ மாரத்தான் போட்டி பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது.
Published : March 15, 2026 at 8:42 PM IST
ஹைதராபாத்: இரவில் நியான் ஒளி வெளிச்சத்தில் மின்னிய ராமோஜி பிலிம் சிட்டியில் இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக சினி மேஜிக்கல் க்ளோ ரன் (Cine Magical Glow Run 2026) போட்டி நடைபெற்றது. இதில் 2,000 பேருக்கு மேற்பட்டவர்கள் 3, 5, 10 கிலோமீட்டர் பிரிவுகளில் நடைபெற்ற மாரத்தானில் உற்சாகமாக கலந்துகொண்டனர்.
ஹைதராபாத்தின் முக்கிய சுற்றுலா தளமாக ராமோஜி பிலிம் சிட்டி விளங்குகிறது. இங்கு இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக சினி மேஜிக்கல் க்ளோ ரன் 2026 நிகழ்ச்சி மார்ச் 14-ம் தேதி நடைபெற்றது. இரவில் நியான் ஒளி வெளிச்சத்தில் பிரம்மாண்டமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த மாரத்தானில் சுமார் 2,500 பேர் பங்கேற்றனர். 10, 5 மற்றும் 3 கி.மீ பிரிவுகளில் டிஜே இசையுடன் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வு உடல்நலத்திற்காக மட்டுமின்றி, பங்கேற்பாளர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்களை மகிழ்விக்கும் விதத்தில் அமைந்திருந்தது.
கொடியசைத்து தொடக்கம்
10 கிலோமீட்டர் மாரத்தான் போட்டியை ராமோஜி பிலிம் சிட்டி நிர்வாக இயக்குநர் விஜயேஸ்வரி மற்றும் ஈடிவி நெட்வொர்க் இயக்குநர் பூர்ணா சுஜய் ஆகியோர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர். இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக நடிகை வரலட்சுமி சரத்குமார் மற்றும் கிரிக்கெட் வீரர் த்ரிதி கேசரி ஆகியோர் கலந்துகொண்டு தொடங்கி வைத்தனர். இந்த நிகழ்வின்போது பிலிம் சிட்டியின் மூத்த நிர்வாகிகளும் உடனிருந்தனர்.
3 கிலோமீட்டர் மாரத்தான் போட்டியை ஈடிவி பாரத் இயக்குநர் பிருஹதி மற்றும் கிருஷ்ணய்யா புராஜெக்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் இயக்குநர் வெங்கட் அக்ஷய் ஆகியோர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர். மேலும், ஈடிவி நெட்வொர்க் இயக்குநர் பூர்ணா சுஜய், ஈடிவி பாரத் இயக்குநர் பிருஹதி, கிருஷ்ணய்யா புராஜெக்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் இயக்குநர் ஆகியோரும் மாரத்தானில் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தனர்.
உற்சாகத்தை அளித்த ஓட்டம்
இரவில் நியான் ஒளி வெளிச்சத்தில் பங்கேற்றவர்களுக்கு இது ஒரு புதிய அனுபவத்தை அளித்தது மட்டுமின்றி, பார்வையாளர்களுக்கு புத்துணர்ச்சியான அனுபவமாக அமைந்தது. பிலிம் சிட்டியின் பிரம்மாண்ட கட்டடங்கள் வண்ண விளக்கு வெளிச்சத்தில் மின்ன, இசையுடன் இணைந்து, இரவு பொழுதில் போட்டியில் பங்கேற்றது தங்களுக்கு மறக்கமுடியாத அனுபவத்தை அளித்ததாக போட்டியாளர்கள் தெரிவித்தனர். இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகளை வரும் காலங்களில் தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர்.
வெற்றியாளர்களுக்கு பரிசு
10 கி.மீ தொலைவு ஆண்களுக்கான ஓட்டத்தில் லோகேஷ் சவுத்ரி, ரோஹித் மற்றும் சுனில் குமார் ஆகியவர்கள் முதல் மூன்று இடத்தைப் பெற்றனர். பெண்களுக்கான பிரிவில் டி.கல்யாணி, மனிஷா மற்றும் காடம் ராஜேஸ்வரி ஆகியவர்கள் வெற்றிப் பெற்றனர். 5 கி.மீ தொலைவு ஓட்டத்தில் ஆண்களுக்கான பிரிவில் லவ் சவுத்ரி, ஹேம்ராஜ், நவ்வுலா பால் ஆகியோரும், பெண்களுக்கான பிரிவில் பிராச்சி படியார், ஆர்த்தி பகத், அஞ்சலி ஆகியோரும் வெற்றிப் பெற்றனர்.
10 கி.மீ தொலைவு ஓட்டத்தில் வெற்றிப் பெற்ற முதல் நபருக்கு ரூ.25,000, இரண்டாம் இடம் பெற்றவருக்கு ரூ.20,000 மற்றும் மூன்றாம் இடம் பெற்றவருக்கு ரூ.15,000 வழங்கப்பட்டது. ராமோஜி பிலிம் சிட்டி நிர்வாக இயக்குநர் விஜயேஸ்வரி வெற்றியாளர்களுக்கு பரிசு தொகையை காசோலையாக வழங்கி சிறப்பித்தார்.
5 கி.மீ தொலைவு ஓட்டத்தில் முதல் இடம்பெற்றவருக்கு ரூ.20,000, இரண்டாம் இடம் பெற்றவருக்கு ரூ.15,000 மற்றும் மூன்றாம் இடம் பெற்றவருக்கு ரூ.10,000 பரிசு தொகை வழங்கப்பட்டது.