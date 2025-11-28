ETV Bharat / bharat

ராமோஜி க்ளாம்பிங்... இயற்கை தாயின் மடியில் ஓர் ஓய்விடம்

உலகின் மிகப் பெரிய திரைப்பட நகரம் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி. இந்த ஆண்டு குளிர்காலத்தை முன்னிட்டு, ராமோஜி க்ளாம்பிங் என்ற அற்புதமான அனுபவத்தை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறது.

ராமோஜி க்ளாம்பிங்
ராமோஜி க்ளாம்பிங் (ETV Bharat)
November 28, 2025

ஹைதராபாத் (ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி): இன்றைய பரபரப்பான சூழலில் ஓடி கொண்டிருக்கும் பலருக்கும் அதிலிருந்து விடுபட்டு, ஓரிரு நாட்களாவது அமைதியான மற்றும் நிம்மதியான சூழலில் இருக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கும். அதிலும் கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியான இயற்கை தாயின் மடியில் தவழ வாய்ப்பு கிடைத்தால் யாருக்குத் தான் பிடிக்காது? இது போன்ற விருப்பமுடையவர்களுக்கான சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியின் ‘ராமோஜி க்ளாம்பிங்’ (Ramoji Glamping). பயணத்தில் ஆர்வமுள்ளவர்களுக்கும் இயற்கையுடன் நேரத்தை செலவிட விரும்புகிறவர்களுக்கும் இந்த க்ளாம்பிங் புகலிடமாக இருக்கப் போகிறது.

அப்படி என்ன சிறப்பு?

உலகின் மிகப் பெரிய திரைப்பட நகரம் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி. இந்த ஆண்டு குளிர்காலத்தை முன்னிட்டு, ராமோஜி க்ளாம்பிங் என்ற அற்புதமான அனுபவத்தை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த க்ளாம்பிங் ரிசார்ட்டில் இயற்கை காதலர்களுக்கு புதுவித அனுபவம் கொடுக்கும் விதமாக பல கவர்ச்சிகரமான, அதி நவீன வசதிகள் நிறைய உள்ளன. உள்ளேயே அடைந்து கிடக்காமல் வெளியே சென்று இயற்கையோடு ஒன்றி களிக்கும் வகையில் முகாம்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் குடும்பங்கள், தம்பதிகள் மற்றும் நண்பர்கள் குழு என ஒவ்வொருவருக்கும் பிரத்யேக ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.

ராமோஜி க்ளாம்பிங்
ராமோஜி க்ளாம்பிங் (ETV Bharat)

இப்படிப்பட்ட அமைதியான சுற்றுச்சூழலில் தங்குவோருக்கு மறக்க முடியாத பல அனுபவங்கள் காத்திருக்கின்றன. இதன் மூலம் பரபரப்பான தினசரி வாழ்க்கையிலிருந்து ஒரு இடைவெளி கிடைப்பதோடு, டிஜிட்டல் உலகத்திலிருந்து சற்று ஒதுங்கி இயற்கையுடன் உறவாடி மகிழ ஒரு நல்வாய்ப்பாகவும் அமையும். இந்த க்ளாம்பிங், புத்துணர்ச்சி மற்றும் அன்பிற்கினிய ஓய்விடமாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

எப்படிப்பட்ட அனுபவம் கிடைக்கும்?

ராமோஜி கிளாம்பிங்கிற்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு இரவுகளை தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. இதில் பாலிவுட் மற்றும் ஹாலிவுட் என இரண்டு வகையான கூடாரங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பாலிவுட் கூடாரத்தில் இரண்டு இரவுகள் தங்குவதற்கு ரூ.7,499 ஆகவும், ஹாலிவுட் கூடாரத்தில் இரண்டு இரவுகள் தங்குவதற்கு ரூ. 9,499 ஆகவும் கட்டணங்கள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளன.

ராமோஜி க்ளாம்பிங்
ராமோஜி க்ளாம்பிங் (ETV Bharat)

அழகான உலகில் புது மாதிரியாக நாளை தொடங்க விரும்புவோருக்கு இந்த க்ளாம்பிங் ஒரு சிறந்த தேர்வு. இங்கு ட்ரெக்கிங் செல்லலாம், இயற்கையோடு இணைந்து நடைபயணம் மேற்கொள்ளலாம், யோகா பயிற்சி கூட மேற்கொள்ளலாம்.

அதுமட்டுமல்லாமல், சிறு வயதில் மனதார விளையாடி மகிழ்ந்த பல பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை விளையாடவும், புத்தகங்கள் படிக்கவும், ஊஞ்சல் படுக்கையில் படுத்துக் கொண்டே வெட்டவெளியை நோட்டமிடவும் இடங்கள் உள்ளன. மாலை நேரத்தில் இசையை கேட்டு மகிழலாம், நட்சத்திரங்களை பார்த்து ரசிக்கலாம், கதைகள் சொல்லலாம்.

ராமோஜி க்ளாம்பிங்
ராமோஜி க்ளாம்பிங் (ETV Bharat)

இத்தனை வசதிகளும் ஒரே இடத்தில் இருக்கும் போது யாருக்குத் தான் வர விருப்பம் இருக்காது? நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பங்களுக்கு சிறந்த பேக்கேஜ் வசதிகளும் கொடுக்கப்படுகின்றன. இதுகுறித்த விரிவான தகவல்கள் மற்றும் முன்பதிவுகளுக்கு www.ramojifilmcity.com என்ற இணையதளத்தை அணுகலாம் அல்லது 76598 76598 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

