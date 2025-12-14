ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் குளுகுளு கொண்டாட்டம் - ஆச்சரியப்படுத்தும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள்!
Published : December 14, 2025 at 4:38 PM IST
ஹைதராபாத்: ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் சுற்றுலாப் பயணிகளை மகிழ்விக்கும் வகையில் டிசம்பர் 18 முதல் ஜனவரி 18 வரை ஒரு மாத கால ‘குளிர்கால விழா’ வெகு விமரிசையாக நடைபெறவுள்ளது.
உலகின் மிகப்பெரிய திரைப்பட நகரங்களுள் ஒன்றான ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில், அந்தந்த பருவ நிலைகளுக்கு ஏற்ப சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கென்று பிரத்யேக ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு குளிர்காலத்தை முன்னிட்டு ‘ராமோஜி கிளாம்பிங்’ என்ற அற்புதமான சுற்றுலா பேக்கேஜ் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதில் அனைவரையும் கவருகிற திரை இசை நிகழ்ச்சிகள், அனைத்து தரப்பினரையும் ஈர்க்கும் திருவிழா கொண்டாட்டங்கள், மனதை மகிழ்விக்கும் இசையுடன் ஒளிரும் தோட்டம் மற்றும் ‘மாயலோக்’ விசித்திர உலகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் இடம்பெறவுள்ளன. கண்கவர் ஒளிரும் திரைப்பட உலகின் சிறப்பு ஏற்பாடுகளை சுற்றுலாப் பயணிகள் கண்டுகளிக்கும் வகையில் பார்வை நேரமானது இரவு 9 மணி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு, திரைப்படங்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட பிரத்யேக செட்கள் கட்டாயம் மெய்சிலிர்க்க வைக்கும். அதுமட்டுமல்லாமல் லைவ் ஷோக்கள், வைல்டு வெஸ்ட் ஸ்டண்டுகள், உற்சாகமான ரைடுகள், ‘சஹாஸ்’ சாகச இடம் மற்றும் பறவை பூங்கா போன்றவை மறக்கமுடியாத அனுபவத்தை தரும்.
புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்
புத்தாண்டை வரவேற்கும் விதமாக, டிசம்பர் 31ஆம் தேதி இரவு ‘கார்னிவைப் 2026’ கொண்டாட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த கொண்டாட்டத்தில் டிஜேக்களின் மோதல் போட்டிகள், இசை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெறவுள்ளன. அதுமட்டுமல்லாமல் வருகை புரிகிற பார்வையாளர்கள் அனைவரும் சிலிர்ப்பூட்டும் அனுபவத்தை தரும் வகையில், மிகப்பெரிய திறந்தவெளி நடன மேடையில் புத்தாண்டு கவுன்டவுன் வரவேற்பு நிகழ்வும் நடைபெறும். அதனைத் தொடர்ந்து இசை நிகழ்ச்சியுடன் நடைபெறவுள்ள அன்லிமிடெட் உணவு மற்றும் பானங்கள் இடம்பெறும் விருந்திலும் பங்கேற்கலாம்.
பிரமிக்க வைக்கும் திருவிழா
வண்ணமயமான கண்கவர் உடைகளுடன் கலைஞர்களின் நடனம் பார்வையாளர்களை தன்வசப்படுத்தும் வகையில் உருவாகி வருகிறது. மேலும், கார்னிவல் அணிவகுப்பில் 8 வயது முதல் 80 வயது வரை அனைவரும் கலந்துகொள்ளலாம். ஃபிலிம் சிட்டியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒளிரும் இசைத் தோட்டத்திற்குள் நுழையும்போதே வேறொரு உலகிற்கு சென்ற அனுபவத்தை பெறமுடியும். ‘மாயலோக்’ விசித்திர உலகிற்கு செல்லும்போது ஒரு மெய்சிலிர்க்கும் இன்பத்தை பார்வையாளர்கள் பெறுவார்கள். ஒவ்வொரு சீனிற்கு பின்னால் இருக்கிற செட் வடிவமைப்புகள், கலைஞர்களின் திறமைகள் மற்றும் அவர்களுடைய கடின உழைப்பு போன்றவை கட்டாயம் கண்களுக்கு விருந்தளிக்கும்.
சிறப்பு பேக்கேஜ்கள் மற்றும் வசதிகள்
‘குளிர்கால திருவிழா’ மற்றும் ‘ராமோஜி கார்னிவைப் 2026’ போன்ற நிகழ்ச்சிகளுக்காக நிறைய சிறப்பு பேக்கேஜ் வசதிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும் சிறப்பு ஓட்டுநர்கள் மற்றும் குழந்தைகள் காப்பகம் போன்றவையும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் விவரங்களுக்கு, www.ramojifilmcity.com என்ற இணையதளத்தை அணுகலாம் அல்லது 7659876598 என்ற எண்ணை தொடர்புகொள்ளலாம்.