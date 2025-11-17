சமுதாயத்தின் உண்மையான ஹீரோக்களை கௌரவிக்கவே ராமோஜி ராவ் விருதுகள்! - குழும தலைவர் கிரண் பெருமிதம்
ராமோஜி ராவ் விட்டுச்சென்ற குறிக்கோள்கள், கொள்கைகளை பிரதிபலிப்பவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்று ராமோஜி குழுமத்தின் தலைவர் செருகுரி கிரண் பெருமிதத்துடன் கூறினார்.
Published : November 17, 2025 at 11:01 AM IST
ஹைதராபாத்: உண்மையான ஹீரோக்களையும், தைரியம் மற்றும் அர்ப்பணிப்புடன் மக்களின் வாழ்க்கையை மாற்றியவர்களையும் கௌரவிக்கவே ராமோஜி ராவ் சிறப்பு விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்று ராமோஜி குழுமத்தின் தலைவரும், நிர்வாக இயக்குநருமான செருகுரி கிரண் பெருமிதத்துடன் கூறினார்.
ஊடக உலகில் ஜாம்பவானாக வலம்வந்த ராமோஜி ராவ் அவர்களின் 89வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ‘ராமோஜி சிறப்பு விருதுகள் - 2025’ விழா நேற்று (நவ.16) பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. ஹைதராபாத்திலுள்ள ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் பேசிய ராமோஜி குழுமத்தின் தலைவரும் நிர்வாக இயக்குநருமான செருகுரி கிரண் தொலைநோக்கு பார்வையும், அசாதாரண மனநிலையும் கொண்டவர் ராமோஜி ராவ் என்று புகழ்ந்தார்.
விழாவில் மேலும் அவர் பேசும்போது, "ஒரு குறிக்கோளை மனதில் கொண்டு ஒழுக்கமுடன் செயல்பட்டால் சாதாரண நபரால்கூட அசாதாரணமான இடத்தை அடைய முடியும் என்று நம்பியவர் ராமோஜி ராவ். ஒரு நிறுவனமும் நெறிமுறைகளும் இணைந்து பயணிக்க முடியும் என்பதையும், செய்யும் தொழில்கூட மக்கள் மற்றும் தேசத்தை முன்னேற்றும் ஒரு சேவையாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் அவர் எடுத்துக் காட்டினார்.
மேலும் நெறிமுறைகள் இல்லாவிட்டால் ஒரு நிறுவனம் வெறுமையாகிவிடும் என்பதையும், சேவை செய்யாமல் கிடைக்கும் வெற்றி பயனற்றது என்பதையும் அவர் அடிக்கடி நினைவூட்டினார். அவருடைய நம்பிக்கையானது ராமோஜி குழுமத்தை மட்டுமல்லாமல், அவரோடு பயணித்த அனைவருக்கும் முன்மாதிரியாக அமைந்து, பல தலைமுறைகளை வடிவமைத்துக் கொண்டிருக்கிறது” என்றார்
தொடர்ந்து விருதுகள் குறித்து பேசிய அவர், "இந்த விருதுகளுக்காக 900க்கும் மேற்பட்டோர் பரிந்துரைக்கப்பட்டனர். அவர்களுடைய விவரங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகளை தீரமாக ஆராய்ந்த பின்னரே, இந்த 7 பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் அனைவரும் எங்களுடைய தலைவர் விட்டுச்சென்ற குறிக்கோள், ஆர்வம், இரக்க குணம் மற்றும் தன்னலமற்றதன்மை போன்ற அதே கொள்கைகளை பிரதிபலிக்கின்றனர்.
ராமோஜி சிறப்பு விருதுகள், ராமோஜி ராவிற்கு குழுமத்தின் வாயிலாக செலுத்தப்படுகிற பணிவான அஞ்சலி. இந்த விருதுகள் மூலம் சமூகத்தின் உண்மையான ஹீரோக்களையும், தைரியம் மற்றும் அர்ப்பணிப்புடன் மக்களின் வாழ்க்கையை மாற்றியவர்களையும் நாங்கள் கௌரவிக்கிறோம்.
இந்த ஆண்டு விருது பெற்ற 7 பேரில் 4 பேர் பெண்கள் என்பதை கேட்டவுடன் மகிழ்ச்சியடைந்தோம். இது ராமோஜி ராவையும் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைய செய்திருக்கும். அவர் தன் வாழ்நாள் முழுவதுமே பெண்களின் அதிகாரம் மற்றும் கண்ணியத்திற்காக போராடினார். அவர்களின் முன்னேற்றத்திற்கான கதவுகளை திறந்தார். முற்போக்கான சமுதாயம் அமைய பெண்களின் தலைமைத்துவமும் பங்கேற்பும் அவசியம் என்பதே ராமோஜி குழுமத்தின் தத்துவம். இன்றைய விருதுகள் எங்களுடைய நம்பிக்கையை மேலும் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறது” என்றார்.
மேலும் ஆண்டுதோறும் விருது வழங்க விரும்புவதாகவும், நாடு முழுவதும் அதிகமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்துபவர்களை கண்டறிந்து கௌரவிக்க உள்ளோம்" என்றும் செருகுரி கிரண் பெருமிதத்துடன் பேசினார்.