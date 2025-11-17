ETV Bharat / bharat

பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்ற ‘ராமோஜி சிறப்பு விருதுகள் - 2025’ விருது பெற்றவர்களின் பட்டியல் இதோ!

ராமோஜி சிறப்பு விருதுகள் தொடக்க விழாவை துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி ராதாகிருஷ்ணன் தொடங்கி வைத்தார்.

ராமோஜி விருது விழா
ராமோஜி விருது விழா (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 17, 2025

ஹைதராபாத்: ஹைதராபாத்திலுள்ள ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் “ராமோஜி சிறப்பு விருதுகள் - 2025” பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்திய துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பல தலைவர்கள் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்துகொண்டு விழாவை சிறப்பித்தனர்.

ஸ்ரீ ராமோஜி ராவின் 89வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு நேற்று (நவ.16) விருது வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. பத்திரிகை, கிராமப்புற மேம்பாடு, மனிதநேயத்திற்கான சேவை, கலை மற்றும் கலாச்சாரம், யூத் ஐகான், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், பெண் சாதனையாளர் ஆகிய பிரிவுகளில் 7 ஆளுமைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது.

இந்நிகழ்வில் இந்திய துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி ராதாகிருஷ்ணன், முன்னாள் துணை குடியரசுத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு, தெலங்கானா ஆளுநர் ஜிஷ்ணு தேவ் வர்மா, தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, முன்னாள் இந்திய தலைமை நீதிபதி என்.வி ரமணா உள்ளிட்ட பல தலைவர்கள் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்றனர்.

மத்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சர் கே. ராம் மோகன் நாயுடு, மத்திய சுரங்கத் துறை அமைச்சர் ஜி. கிஷன் ரெட்டி ஆகியோரும் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர். ராமோஜி குழும தலைவரும், நிர்வாக இயக்குநருமான சி. கிரோன் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவரையும் கௌரவித்தார்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி ராதாகிருஷ்ணன், “ராமோஜி ராவ் ஊடகத் துறையில் ஒரு முன்னோடி மட்டுமல்ல; தொலைநோக்கு பார்வை கொண்டவரும்கூட. ஒரு சிறிய கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராமோஜி ராவ் ஒரு ராஜ்ஜியத்தையே உருவாக்கி இருக்கிறார். அனைவரும் குழுவாக இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதை ராமோஜி ராவ் வலியுறுத்தி சென்றுள்ளார்” என்று ராமோஜி ராவின் சிறப்புகள் குறித்து பேசினார்.

அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய தெலங்கானா ஆளுநர் ஜிஷ்ணு தேவ் வர்மா, “கற்பனைத் திறன் மற்றும் தேசத்தை கட்டியெழுப்புவதில் ராமோஜி ராவ் ஜாம்பவானாக திகழ்ந்தார். ராமோஜி சிறப்பு விருதுகள் அவருடைய சிறப்பை எடுத்துக் காட்டுகின்றன. ஒவ்வொரு துறையிலும் வளர்ச்சிப்பாதையை ஒளிரச் செய்தவர்களே இன்று விருது பெற்றுள்ளனர்” என்றார்.

அடுத்து பேசிய ஆந்திர பிரதேச முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, “புலிட்சர் மற்றும் தாதாசாகேப் பால்கே விருதுகளை போன்று ஸ்ரீ ராமோஜி ராவ் பெயரில் வழங்கப்படுகிற விருதுகளும் சிறந்து விளங்கும். ராமோஜி ராவுடன் எனக்கு நீண்டகாலம் தொடர்பு இருந்தது. குறிப்பாக இயற்கை பேரிடர்களின்போது பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அவர் ஆற்றிய சேவை, சினிமாவையும் தாண்டி மக்களிடம் அவரை கொண்டு சென்றது” என்றார்.

தெலங்கானா முதலமைச்சர் ஏ. ரேவந்த் ரெட்டி, “ஸ்ரீ ராமோஜி ராவ் அனைவரையும் நன்கு உபசரிக்கும் பண்பு கொண்டவர். நாம் எம்.எல்.ஏ பதவி வகிதத்தில் ராமோஜிக்கு முக்கியப்பங்கு உண்டு. கோல்கொண்டா கோட்டை, சார்மினார் மற்றும் ஹைடெக் சிட்டிக்கு பிறகு ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியை ஹைதராபாத்தின் நான்காவது பெரிய அடையாளமாக மாற்றியுள்ளார் ராமோஜி ராவ்” என்று ராமோஜியின் செயல்களை பாராட்டினார்.

இந்தியாவின் முன்னாள் துணை குடியரசுத் தலைவர் எம்.வெங்கையா நாயுடு மற்றும் முன்னாள் இந்திய தலைமை நீதிபதி என்.வி ரமணா ஆகியோர் ராமோஜி ராவுடனான தங்களது நட்பு குறித்தும், அவர் திரைத்துறைக்கு ஆற்றிய பங்களிப்பு குறித்தும் பகிர்ந்தனர்.

2025ஆம் ஆண்டிற்கான ராமோஜி சிறப்பு விருதுகளை பெற்றவர்களின் பட்டியல் இதோ!

1. பத்திரிகை துறையில் சிறந்து விளங்குவதற்கான விருது ஜெய்தீப் ஹர்திகருக்கு வழங்கப்பட்டது.

2. யூத் ஐகான் விருது ஸ்ரீகாந்த் பொல்லாவிற்கு வழங்கப்பட்டது.

3. கலை மற்றும் கலாச்சாரத்தில் சிறந்து விளங்குவதற்காக பேராசிரியர் சாதுபதி பிரசன்னா ஸ்ரீக்கு விருது வழங்கப்பட்டது.

4. கிராமப்புற மேம்பாட்டில் சிறந்து விளங்குவதற்காக அம்லா அசோக் ருயா விருது பெற்றார்.

5. மனிதநேயத்திற்கான சேவை விருதை ஆகாஷ் டாண்டன் பெற்றார்.

6. பெண்கள் சாதனையாளர் விருது பல்லபி கோஷுற்கு வழங்கப்பட்டது.

7. அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் சிறந்து விளங்குவதற்காக பேராசிரியர் மாதவி லதா கலி விருது பெற்றார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் ராமோஜி அறக்கட்டளையின்கீழ் ராமோஜி அகராதி வெளியிடப்பட்டது. ஆங்கிலத்திலிருந்து தெலுங்கு பதிப்பை எம். வெங்கையா நாயுடுவும், தெலுங்கிலிருந்து தெலுங்கு பதிப்பை நீதிபதி என்.வி ரமணாவும் வெளியிட்டனர்.

SRI RAMOJI RAO
CP RADHAKRISHNAN
CHANDRABABU NAIDU
ராமோஜி ராவ் விருதுகள்
RAMOJI FILM CITY

