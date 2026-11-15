ராமோஜி சாதனையாளர் விருதுகள் 2026: விஜயவாடாவில் நாளை பிரமாண்ட விழா - அமித் ஷா, சந்திரபாபு நாயுடு பங்கேற்பு
இரண்டாம் ஆண்டு ராமோஜி சாதனையாளர் விருதுகள் வழங்கும் விழா, விஜயவாடாவில் உள்ள டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பேக்தர் கலையரங்கில் திங்கிள்கிழமை(நவ.16) மாலை 5:30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
Published : November 15, 2026 at 7:52 PM IST
ஹைதராபாத்: மறைந்த ராமோஜி குழும நிறுவனர் ஸ்ரீ ராமோஜி ராவின் 90-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, "2-ஆம் ஆண்டு ராமோஜி சாதனையாளர் விருதுகள் வழங்கும் விழா", ஆந்திர மாநிலம், விஜயவாடாவில் நாளை (திங்கள்கிழமை) கோலாகலமாக நடைபெறுகிறது.
இந்த விழாவில், தன்னலம் கருதாமல் சமூகத்திற்கு சேவையாற்றி, துணிச்சல், கருணை, அர்ப்பணிப்புடன் பலரது வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய 9 சாதனையாளர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட உள்ளன.
அமித் ஷா, சந்திரபாபு நாயுடு பங்கேற்கும் விழா
விருது வழங்கும் விழாவில், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொள்கிறார். ஆந்திர மாநில ஆளுநர் எஸ்.அப்துல் நசீர், ஆந்திர முதலமைச்சர் என்.சந்திரபாபு நாயுடு, துணை முதலமைச்சர் பவன் கல்யாண் ஆகியோரும் விருந்தினர்களாக பங்கேற்கின்றனர். மேலும், மத்திய அமைச்சர்கள் மற்றும் பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த முக்கிய பிரமுகர்களும் இந்த விழாவில் கலந்துகொள்ள உள்ளனர்.
Tomorrow, we celebrate the people behind extraordinary achievements and the journeys that inspire us to do more. We're looking forward to welcoming you to the Ramoji Excellence Awards 2026! ✨🏆 #RamojiExcellenceAwards #RamojiGroup https://t.co/MOVh3dUs8Y— Ramoji Excellence Awards (@RamojiAwards) November 15, 2026
மறைந்த ராமோஜி ராவின் நினைவாக, கடந்த ஆண்டு முதல் இந்த விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. சமூக சேவையில் சிறந்து விளங்குபவர்களையும் தங்களது துறைகளில் தனித்துவமான சாதனைகளைப் படைத்தவர்களையும் கௌரவிக்கும் வகையில் இந்த விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
முதலாம் ஆண்டு, ராமோஜி விருது வழங்கும் விழா, கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 16-ம் தேதி, ராமோஜி ராவின் 89-வது பிறந்த நாளன்று 'ராமோஜி பிலிம் சிட்டி'யில் நடைபெற்றது. அதில், குடியரசுத் துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் கலந்து கொண்டு விருதுகளை வழங்கினார்.
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இரண்டாம் ஆண்டு ராமோஜி சாதனையாளர் விருதுகள் வழங்கும் விழா, விஜயவாடாவில் உள்ள டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பேக்தர் கலையரங்கில் மாலை 5:30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
Hon’ble Vice-President Shri C. P. Radhakrishnan graced the inaugural Ramoji Excellence Awards 2025 at Ramoji Film City, Hyderabad, Telangana, as the Chief Guest today. He paid heartfelt tributes to Shri Ramoji Rao, describing him as a visionary nation-builder who transformed Indian media, championed ethical journalism, and built institutions rooted in truth, integrity, and excellence. During the event, Ramoji Excellence Awards were conferred in seven categories to eminent personalities: Rural Development: Smt. Amla Ashok Ruia Youth Icon: Shri Srikant Bolla Science & Technology: Prof. Madhavi Latha Gali Service to Mankind: Shri Akash Tandon Art & Culture: Prof. Sathupati Prasanna Sree Journalism: Shri Jaideep Hardikar Woman Achievers: Smt. Pallabi Ghosh Hon’ble Governor of Telangana, Shri Jishnu Dev Varma; Hon’ble Former Vice-President of India, Shri M. Venkaiah Naidu; Hon’ble Chief Minister of Telangana, Shri A. Revanth Reddy; Hon’ble Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri N. Chandrababu Naidu; Hon’ble Union Minister of Coal and Mines, Shri G. Kishan Reddy; Hon’ble Union Minister of Civil Aviation, Shri Kinjarapu Rammohan Naidu; Former Chief Justice of India, Shri N. V. Ramana; and Chairman & Managing Director, Ramoji Group, Shri Kiron, prominent film personalities; along with other dignitaries, were present during the ceremony.— Vice-President of India (@VPIndia) November 16, 2025
இந்த ஆண்டு 9 பேருக்கு விருது
கடந்த ஆண்டு 7 பேர் கௌரவிக்கப்பட்டனர். இந்த ஆண்டு விருது பெறுபவர்களின் எண்ணிக்கை 9-ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை இதழியல், கிராமப்புற மேம்பாடு, மனிதநேய சேவை, கலை மற்றும் கலாச்சாரம், இளம் சாதனையாளர், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், பெண் சாதனையாளர் ஆகிய 7 பிரிவுகளில் விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வந்தன. நடப்பாண்டு முதல் கல்வி, மருத்துவம் - சுகாதாரம் என புதிதாக 2 பிரிவுகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
நாடு முழுவதும் பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்துள்ள நூற்றுக்கணக்கானோர் இவ்விருதுகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிலையில், ஒவ்வொரு துறையிலும் சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கிய 9 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். விருது பெறும் சாதனையாளர்களுக்கு நினைவுப் பரிசு, பாராட்டுச் சான்றிதழுடன் தலா 10 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப் பரிசும் வழங்கப்பட உள்ளது.
Every recognition has a story behind it, and every story deserves to be remembered. The 2025 Ramoji Excellence Awards celebrated individuals whose dedication, courage and contributions made a difference in their fields and touched many lives. https://t.co/Mjn8m3BfgQ— ETV Bharat (@ETVBharatEng) November 6, 2026
விருதுக்கான தேர்வு நடைமுறை வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் பல்வேறு கட்ட ஆய்வுகளுடனும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. ஒவ்வொரு பிரிவிலும் நிபுணர்கள் அடங்கிய குழுவினர், விண்ணப்பங்களை ஆய்வு செய்து தலா 3 பேரை இறுதிப் பட்டியலுக்குத் தேர்வு செய்தனர். பின்னர், தேர்வுக் குழுவினர ஒவ்வொரு பிரிவில் இருந்தும் ஒருவரைத் தேர்வு செய்தனர்.
தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களின் சாதனைகளும் களப்பணிகளும் ஈநாடு, ஈடிவி பாரத் ஊடகக் கட்டமைப்புகள் மூலம் தனித்தனியாகச் சரிபார்க்கப்பட்டன.
கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற முதலாவது விருது வழங்கும் விழாவில் பேசிய ராமோஜி குழுமத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் கிரண், "ராமோஜி சாதனையாளர்கள் விருதுகள் என்பது, ஸ்ரீராமோஜி ராவின் உயரிய சிந்தனைகளுக்கு குழுமம் செலுத்தும் பணிவான மரியாதை" என்று தெரிவித்தார்.
"துணிச்சல், கருணை, அர்ப்பணிப்பு ஆகிய பண்புகளுடன் சமூகத்தில் அமைதியாக பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி வரும் உண்மையான சாதனையாளர்களை கௌரவிப்பதே இந்த விருதுகளின் நோக்கம்" என்றும் அவர் கூறினார்.
"சாமானிய மனிதரும் உயரிய நோக்கத்துடனும் கட்டுப்பாட்டுடனும் செயல்பட்டால் அசாதாரண சாதனைகளைப் படைக்க முடியும் என்பதில் ராமோஜி ராவ் உறுதியாக இருந்தார்" என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
"மக்களுக்கும் நாட்டின் முன்னேற்றத்துக்கும் சேவை செய்வதே தொழிலின் உயரிய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்பது ராமோஜி ராவின் நம்பிக்கை" என்றும் கிரண் தெரிவித்திருந்தார்.
கடந்த ஆண்டு விருது பெற்ற சாதனையாளர்கள்
கடந்த ஆண்டு, அம்லா அசோக் ரூயா(கிராமப்புற மேம்பாடு), ஸ்ரீகாந்த் பொல்லா(இளம் சாதனையாளர்) பேராசிரியர் மாதவி லதா காலி (அறிவியல், தொழில்நுட்பம்), ஆகாஷ் டாண்டன்(மனிதநேய சேவை), பேராசிரியர் சதுபதி பிரசன்னஸ்ரீ (கலை, கலாச்சாரம்), ஜெய்தீப் ஹர்திகர் (இதழியல்), பல்லவி கோஷ் (மகளிர் மேம்பாடு) ஆகிய 7 பேருக்கு ராமோஜி சாதனையாளர் விருது வழங்கப்பட்டது.