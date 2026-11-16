பாடகி வைக்கம் விஜயலட்சுமி உள்ளிட்ட 9 பேருக்கு 'ஸ்ரீராமோஜி சாதனையாளர்கள் விருது'
விருது பெற்ற சாதனையாளர்களுக்கு நினைவுப் பரிசு, பாராட்டுச் சான்றிதழுடன் தலா 10 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப் பரிசும் வழங்கப்பட்டன.
Published : November 16, 2026 at 9:33 PM IST
விஜயவாடா: கேரளாவை சேர்ந்த பாடகி வைக்கம் விஜயலெட்சுமி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்த 9 ஆளுமைகளுக்கு இந்த ஆண்டுக்கான ஸ்ரீராமோஜி சாதனையாளர்கள் விருதுகள் வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டன.
ராமோஜி குழும நிறுவனர் மறைந்த ஸ்ரீராமோஜி ராவின் 90-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, 2-ஆம் ஆண்டு ராமோஜி சாதனையாளர் விருதுகள் வழங்கும் விழா, ஆந்திர மாநிலம், விஜயவாடாவில் உள்ள டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பேக்தர் கலையரங்கில் இன்று நடைபெற்றது.
அமித் ஷா, சந்திரபாபு நாயுடு பங்கேற்பு
விருது வழங்கும் விழாவில், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார். ஆந்திர மாநில ஆளுநர் எஸ்.அப்துல் நசீர், ஆந்திர முதலமைச்சர் என். சந்திரபாபு நாயுடு, துணை முதலமைச்சர் பவன் கல்யாண், மத்திய அமைச்சர்கள் கிஷண் ரெட்டி மற்றும் ராம மோகன் நாயுடு ஆகியோரும் பங்கேற்றனர். மேலும், பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த முக்கிய பிரமுகர்களும் இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.
இந்த ஆண்டு 9 பேருக்கு விருது
கடந்த ஆண்டு 7 பேருக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. இந்த ஆண்டு விருது 9 பேருக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. இதுவரை இதழியல், ஊரக மேம்பாடு, மனிதநேய சேவை, கலை மற்றும் கலாச்சாரம், இளம் சாதனையாளர், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், பெண் சாதனையாளர் ஆகிய 7 பிரிவுகளில் விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. நடப்பாண்டு முதல் கல்வி, மருத்துவம் - சுகாதாரம் என புதிதாக 2 பிரிவுகள் சேர்க்கப்பட்டன.
நாடு முழுவதும் பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்த நூற்றுக்கணக்கானோர் இவ்விருதுகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிலையில், ஒவ்வொரு துறையிலும் சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கிய 9 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். விருது பெற்ற சாதனையாளர்களுக்கு நினைவுப் பரிசு, பாராட்டுச் சான்றிதழுடன் தலா 10 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப் பரிசும் வழங்கப்பட்டன.
விருது பெற்றவர்கள் விவரம்
- எம். சுசித்ரா (ஊடகம்)
- பொதிலி ராஜசேகர ராஜு (ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் வேளாண்மை)
- வி. ருக்மிணி ராவ் (பெண் சாதனையாளர்)
- வைக்கம் விஜயலட்சுமி (கலை மற்றும் கலாச்சாரம்)
- அர்ஜுன் அருணாச்சலம் (அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம்)
- மைத்ரேயி ஜிச்கர் (கல்வி)
- தேவேந்திர குமார் குப்தா (மருத்துவ சேவை)
- டாக்டர் கணேஷ் பரையா (இளைஞர்)
- டாக்டர் ஜெம்மா ஜே. எடசேரி (மருத்துவம் மற்றும் சுகாதாரம்
மறைந்த ராமோஜி ராவின் நினைவாக, கடந்த ஆண்டு முதல் இந்த விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. சமூக சேவையில் சிறந்து விளங்குபவர்களையும் தங்களது துறைகளில் தனித்துவமான சாதனைகளைப் படைத்தவர்களையும் கௌரவிக்கும் வகையில் இந்த விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
முதலாம் ஆண்டு, ராமோஜி விருது வழங்கும் விழா, கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 16-ம் தேதி, ராமோஜி ராவின் 89-வது பிறந்த நாளன்று ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராமோஜி பிலிம் சிட்டியில் நடைபெற்றது. அதில், குடியரசுத் துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் கலந்து கொண்டு விருதுகளை வழங்கினார்.
விருதுக்கான தேர்வு நடைமுறை
வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் பல்வேறு கட்ட ஆய்வுகளுடனும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. ஒவ்வொரு பிரிவிலும் நிபுணர்கள் அடங்கிய குழுவினர், விண்ணப்பங்களை ஆய்வு செய்து தலா 3 பேரை இறுதிப் பட்டியலுக்குத் தேர்வு செய்தனர். பின்னர், தேர்வுக் குழுவினர ஒவ்வொரு பிரிவில் இருந்தும் ஒருவரைத் தேர்வு செய்தனர்.
தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களின் சாதனைகளும் களப்பணிகளும் ஈநாடு, ஈடிவி, ஈடிவி பாரத் ஊடகக் கட்டமைப்புகள் மூலம் தனித்தனியாகச் சரிபார்க்கப்பட்டன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.