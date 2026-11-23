ராமோஜி சாதனையாளர் விருது பெற்ற 'தென்மண்டல நீர்மனிதர்' பொதிலி ராஜசேகர ராஜு - 200 தடுப்பணைகள், 550 பண்ணைக் குட்டைகளை உருவாக்கியது எப்படி?
சிறுவயதில் தனது தந்தை கண்ணீர் சிந்துவதை பார்த்த ராஜு, அதை வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட தென்னிந்தியாவிற்கு நீரையும் கண்ணியத்தையும் மீண்டும் கொண்டு வருவதற்கான ஒரு செயல்திட்டமாக மாற்றினார்.
Published : November 23, 2026 at 7:10 AM IST
விஜயவாடா: பருவமழை பொய்க்கும்போது, ஒரு விவசாய கிராமத்தை மௌனம் சூழ்ந்து கொள்கிறது. ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலம், பிரகாசம் மாவட்டத்தில் உள்ள 'கொக்கேரா கொண்டையா பாலம்' எனும் சிறு கிராமத்தின் வெடித்துப்போன செம்மண் தரையைப் போலவே, அந்த மௌனமும் இறுக்கமாக உள்ளது.
பல தசாப்தங்களுக்கு முன்பு, நீர் வற்றிய கிணறு, சுட்டெரிக்கும் சூரியன், வறண்டுபோன வயல்வெளிக்கு முன்னால் ஒரு தந்தை கண்ணீருடன் நிற்பதை பார்த்தான், 6ஆம் வகுப்பு படித்துவந்த அந்த சிறுவன். குடும்பத்திற்கு சொந்தமாக இருப்பது 1 ஏக்கர் புன்செய் நிலம் மட்டுமே.
அவர்கள் விதைகளை வாங்குவதற்கும், நிலத்தை பண்படுத்தவும் கடன் வாங்கி இருந்தார்கள். கிருஷ்ணா கால்வாயில் இருந்து தண்ணீர் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையிலும், மழை பெய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்பிலும் அவர்கள் கடன் வாங்கியிருந்தனர். ஆனால், தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை; மழையும் பெய்யவில்லை. பயிர்கள் கருகிப்போயின. அவற்றுடன் சேர்ந்து, அந்த ஏழைக்குடும்பத்தின் வாழ்வாதாரத்திற்கான மெல்லிய நம்பிக்கையும் சிதைந்து போனது.
தண்ணீருக்காக 2 கி.மீ. பயணம்
பொதிலி ராஜசேகர ராஜு சிறுவனாக இருந்தபோது, தனது வீட்டுக்காகவும், கால்நடைகளுக்காகவும் 2 கிலோ மீட்டர் தூரம் நடந்து சென்று, கனமான பானைகளில், கை பம்பில் தண்ணீர் அடித்து வீட்டுக்கு சுமந்து வருவார். இந்த நிலைமையை எண்ணி தனது தந்தை கண்ணீர் சிந்தியதை பார்த்து, ராஜு ஒரு சபதம் எடுத்துக் கொண்டார்.
அந்த சபதத்தை நிறைவேற்றியதால், இன்று அவர் "தென் மண்டலத்தின் நீர் மனிதர்" என்று அறியப்படுகிறார். இந்திய அரசின் மதிப்புமிக்க 'தேசிய ஜல் சக்தி விருது' பெற்றவரான பொதிலி ராஜசேகர ராஜு, கிராமப்புற மேம்பாடு மற்றும் விவசாயத் துறையில் ஆற்றிய பணிகளுக்காக 'ராமோஜி சாதனையாளர் விருது' வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
கடந்த 20 ஆண்டுகளில், ஆந்திரப் பிரதேசம், தெலங்கானா, கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் 105 நீர்ப்பிடிப்புத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தவும், 200 தடுப்பணைகள் கட்டவும், 550 பண்ணைக் குட்டைகளை உருவாக்கவும் அவர் உதவி செய்துள்ளார். இதன் மூலம், சுமார் 50 லட்சம் கன மீட்டர் நீர் சேமிப்புத் திறன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ராஜுவின் இந்த முயற்சி, சுமார் 2 லட்சம் விவசாயக் குடும்பங்களின் வாழ்க்கையில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இருப்பினும், அவர் ஒரு தொழில்நுட்ப நிபுணரை போல் செயற்கையான கலைச்சொற்கள் இல்லாமல் எளிமையாக பேசுகிறார். அதே சமயம் வியக்கத்தக்க செயல்பாடுகளின் மீது ஆழ்ந்த அன்பு கொண்ட ஒரு மனிதரையே அங்கு காண முடிகிறது.
தனது சிறுவயது நினைவுகள் குறித்து 'ஈடிவி பாரத்' ஊடகத்திடம் மனம் திறந்து பேசிய ராஜு, "அது மிகவும் பரிதாபகரமான சூழல். கடன் வாங்கி முதலீடு செய்த பயிர்கள் கருகிப் போகும்போது, விவசாயிகளுக்கு ஆதரவளிக்க இன்னும் நிறைய செய்ய வேண்டும் என்பது புரிந்தது. இந்த சிக்கலை எப்படிச் சரிசெய்வது என்பதைக் கண்டறிய வேண்டும் என்று நான் சிறுவயதிலேயே முடிவு செய்தேன்.
தாவரவியல், சமூகப் பணி ஆகிய துறைகளில் பட்டப் படிப்புகளை முடித்த பிறகு, வறண்ட நிலத்தில் இருந்து நீரைப் பெறுவதற்கு நல்ல நோக்கங்கள் மட்டுமே போதாது என்பதை உணர்ந்தேன்.
நமது சொந்த அறிவைக் கொண்டு, எந்தவிதத் திட்டமிடலும் இன்றி ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்க முடியாது. மழை எவ்வளவு பொழிகிறது? அதன் மூலம் எவ்வளவு நீர் வழிந்தோடுகிறது? நீர் சேமிப்பிற்கான வாய்ப்புகள் எங்கே உள்ளன போன்ற தொழில்நுட்ப அம்சங்களை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
படிப்புக்கு உதவிய நண்பர்கள்
இதற்காக, அகமதாபாத்தில் உள்ள 'இந்திய தொழில்முனைவோர் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில்' இயற்கை வள மேலாண்மை முதுகலை டிப்ளோமா படிப்பில் சேர நினைத்தேன். ஆனால், ஒரு சிக்கல் இருந்தது; கல்விக் கட்டணம் 1லட்சத்து 20 ஆயிரம் ரூபாய். விவசாயத் தொழிலாளியின் மகனான எனக்கு இந்தத் தொகை மிக மிகப்பெரிய தொகையாக இருந்தது. அதன் பிறகு நடந்த நிகழ்வுகள் இன்றும் அவரை நெகிழ்ச்சியடையச் செய்கின்றன.
எனது நண்பர்கள், வழிகாட்டிகள், நலம் விரும்பிகள் (பிரபாகர், ராஜுல் பாட்டீல், ரமஞ்சனி மற்றும் ஷம்ஸ் போன்றவர்கள்) தங்களால் இயன்ற நிதியைத் திரட்டி, நான் குஜராத் சென்று படிப்பதற்கு உதவினார்கள்" என்று தெரிவித்தார்.
ராஜு மிகுந்த ஆர்வத்துடன் அனைத்தையும் கற்றுக்கொண்டார். குஜராத் மற்றும் மத்தியப் பிரதேசத்தின் கிராமப்புறங்களுக்குப் பயணம் செய்து, மழைநீரை எவ்வாறு சேகரிப்பது? என்பது குறித்து விரிவாகக் கற்றுக்கொண்டார்.
2005-இல் ஒன்றுபட்ட ஆந்திர பிரதேசத்திற்கு திரும்பிய ராஜு, நபார்டு நீர் மேம்பாட்டுத் திட்டம், பெருநிறுவனங்களின் சமூகப் பொறுப்புணர்வு நிதி ஆகியவற்றுடன் களமிறங்கினார்.
இறுதி கட்டத்தில் தான் தடுப்பணைகள்
அப்போது ராஜு மீது மக்களுக்கு நம்பிக்கை வரவில்லை. ஏனெனில் கிராம மக்கள் பலமுறை ஏமாற்றப்பட்டிருந்தனர். இதனால், ராஜுவும் அவரது குழுவினரும் அரசு நிதியை அபகரிக்க வந்திருப்பதாகச் சந்தேகப்பட்டனர். சில கிராமங்களில், உள்ளூர் தலைவர்களுடன் மோதல் ஏற்பட்டதால், ராஜு இரவு முழுவதும் ஒரு அறையில் பூட்டி வைக்கப்பட்டார். ஆனால், மக்களின் கோபத்தைக் கண்டு அவர் சோர்ந்துவிடவில்லை. மாறாக, மிகுந்த பொறுமையுடன் இயற்கையிடம் இருந்து கற்றுக்கொண்ட தத்துவத்தோடு அதை எதிர்கொண்டார்.
தடுப்பணைகள் கட்டப்பட்டது குறித்து பேசிய ராஜு, "நீர் பாதுகாப்பு என்றவுடன் பெரிய சிமெண்ட் தடுப்பணைகளைக் கட்டுவது என்று மக்கள் நினைக்கிறார்கள்; ஆனால், நாங்கள் அப்படி செய்வதில்லை.
நிலத்தை மலை உச்சியில் இருந்து பள்ளத்தாக்கு வரை, அதாவது உயரமான இடத்திலிருந்து அடிவாரப் பகுதி வரை, ஒட்டுமொத்தமாக அணுக வேண்டும். மலை உச்சியில், நிலத்தின் சரிவுக்கு ஏற்ப அகழிகளையும், நீரை உறிஞ்சும் சிறிய அமைப்புகளையும் உருவாக்குகிறோம்.
மழை பெய்யும்போது, மெல்லிய நீரோட்டம் உருவாகி, 4 நீரோட்டங்கள் இணைந்து ஒரு சிற்றோடையாகவும், 5 சிற்றோடைகள் இணைந்து 1 பெரிய நீரோடையாகவும் மாறுகின்றன. நீரின் இயற்கையான ஓட்டத்தைப் பின்தொடர்ந்து, ஒவ்வொரு நிலையிலும் அதைத் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். இறுதிக் கட்டத்தில் மட்டுமே தடுப்பணையைக் கட்ட வேண்டும்.
பல்லக்கில் ஏற்றிய கிராம மக்கள்
இயற்கையை வற்புறுத்தி அடிபணிய வைப்பதற்குப் பதிலாக, நீரை மெதுவாக மண்ணுக்குள் ஊடுருவிச் செல்லுமாறு வழிவகுப்பதாகும். பிறகு, மழை பொழிந்ததால், பல ஆண்டுகளாக வறண்டு போயிருந்த ஆழ்துளைக் கிணறுகளில் மீண்டும் நீர் சுரக்கத் தொடங்கியது. நிலத்தடி நீர்மட்டம் நாளுக்கு நாள் உயர்ந்தது. ஒரு காலத்தில் என்னை அறையில் அடைத்து வைத்த அதே கிராம மக்கள், ஒரு பல்லக்கில் அமர்த்தி, ஊர்வலமாகக் கொண்டு சென்று கொண்டாடினர்.
என்னைத் பொறுத்தவரை நீர் என்பது, வெறும் நீர் மட்டுமல்ல; அது மனித மாண்பைத் தக்கவைக்கும் ஒரு கண்ணுக்குத் தெரியாத பிணைப்பு. நீர் இல்லாதபோது, ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில் சுமார் 10 மூட்டை தானியங்களே விளையும். இது வாங்கிய கடனை அடைப்பதற்கே போதுமானதாக இருக்காது. போதுமான நீர் கிடைக்கும்போது, அதே ஏக்கரில் 40 மூட்டைகள் கிடைக்கின்றன. அந்த கூடுதல் விளைச்சல் தரும் லாபம், எல்லாவற்றையும் மாற்றிவிடுகிறது. ஒரு விவசாயி பிழைப்பு தேடி நகரத்திற்குச் சென்று கூலி வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருப்பதில்லை. அவர் தனது குழந்தைகளை நல்ல பள்ளியில் சேர்க்கலாம், நல்ல ஆடைகளை வாங்கிக் கொடுக்கலாம். மேலும் சுயமரியாதையுடன் வாழலாம்.
வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மாவட்டத்தில் ஒரு கோடைகாலத்தில் தங்கிப் பாருங்கள். குடிநீரைத் தேடி நீண்ட தூரம் பயணம் செய்யத் தெரியாத காட்டு விலங்குகள் மடிந்து விழுவதையும், பறவைகள் வானிலிருந்து கீழே விழுந்து இறப்பதையும் பார்க்க முடியும். குளங்கள் நிரம்பும்போது, பறவைகள் மீண்டும் வருகின்றன, நிலம் பண்படைகிறது. சூழலியல் புத்துயிர் பெறுகிறது; விவசாயம் செழிக்கிறது" என்று தெரிவித்தார்.
ராஜுவின் கனவு இன்று, பிரகாசம் மாவட்டத்தின் எல்லைகளையும், தென்னிந்தியாவையும் தாண்டி வளர்ந்துள்ளது. நீர் ஆதாரத்தை மையமாகக் கொண்ட நிலையான கிராம மேம்பாட்டு மாதிரியை நாடு முழுவதும் கொண்டு செல்ல, இளைஞர்கள், கல்வியாளர்கள், பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் உலகெங்கும் வாழும் இந்தியர்கள் அடங்கிய ஒரு வலுவான வலைக் கட்டமைப்பை இவர் உருவாக்கி வருகிறார்.
ஒரு காலத்தில் தனது குடும்பத்து கால்நடைகளைக் காப்பாற்றுவதற்காக, இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் தண்ணீர் குடங்களைச் சுமந்து சென்ற ஒரு சிறுவனுக்கு, இது ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான தொலைநோக்குப் பார்வையாகும். இருப்பினும், வீணாகிச் செல்லும் ஒரு மழைத்துளியைச் சேமிப்பதன் மந்திரத்தைப் பற்றி பொதிலி ராஜசேகர ராஜு பேசுவதை பார்க்கும்போது, அவர் இப்போதுதான் தனது பயணத்தைத் தொடங்கியிருக்கிறார் என்ற உணர்வு நமக்கு ஏற்படுகிறது.