'பெரிதாக சிந்தியுங்கள்; பெரிதாக சாதிக்கலாம்' - ஹீலியம் இல்லாத எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனர் உருவாக்கத்திற்காக ராமோஜி விருது பெற்ற அர்ஜுன் அருணாச்சலம் பேட்டி
மேற்கத்திய எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனருக்கு மாற்றாக, ஹீலியம் அல்லாத எடைக்குறைவான எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனரை உருவாக்கிய அர்ஜுன் அருணாச்சலம் ராமோஜி சாதனையாளர் விருதை பெற்றிருக்கிறார். அவருடன் ஈடிவி பாரத்தின் கேஸ்மின் ஃபெர்னான்டஸ் நடத்திய சிறப்பு பேட்டி.
Published : November 25, 2026 at 6:48 AM IST
விஜயவாடா: இன்றைய மருத்துவ உலகின் இன்றியமையாத கருவியாக உள்ள 1.5-டெஸ்லா மேக்னடிக் ரெசோனன்ஸ் இமேஜிங் (MRI) ஸ்கேனரை, ஒருவர் அடிப்படையிலிருந்து உருவாக்குவதற்கு என்ன தேவை என்று பெரும்பாலான மக்களிடம் கேட்டால், அவர்களின் பதில் என்னவாக இருக்கும்? அது ஒரு முட்டாள்தனமான முயற்சி என்றுதான் சொல்வார்கள்.
பல தசாப்தங்களாக, உலகளாவிய மருத்துவ இமேஜிங் சந்தையானது (Medical Imaging Market) ஒரு சில பன்னாட்டு நிறுவனங்களால் பாதுகாக்கப்படும் ஒரு அசைக்க முடியாத கோட்டையாக இருந்து வருகிறது.
அப்படியிருக்கையில், காந்தங்கள், ரேடியோ-அதிர்வெண் அமைப்புகள், துல்லியமான மின்னணுவியல் மற்றும் படங்களை மறுகட்டமைப்பு செய்யும் மென்பொருள் (image-reconstruction software) ஆகியவற்றை வடிவமைக்கப் பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு (R&D) நிதியும், பல தசாப்த கால நிறுவன அனுபவமும் தேவை.
இதன் காரணமாகவே, சுமார் 130 கோடி மக்கள்தொகை கொண்ட இந்தியாவில் சுமார் 4,500 எம்ஆர்ஐ இயந்திரங்கள் மட்டுமே இருக்கின்றன.குறைந்தபட்சம், இதில் இருந்து 3 மடங்கு எண்ணிக்கையில் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் இந்தியாவில் இருக்க வேண்டியது அவசியம்.
இந்தியாவில் ஒரு எம்.ஆர்.ஐ. ஸ்கேன் எடுக்க ஒரு குடும்பத்திற்கு ரூ. 5,000 முதல் ரூ. 25,000 வரை செலவாகும் நிலையில், வெளிநாடுகளிலிருந்து இயந்திரங்களை இறக்குமதி செய்வதே வழக்கமான நடைமுறையாக இருந்து வருகிறது.
அந்த வழக்கமான நடைமுறையை உடைத்தெறிய முடிவு செய்தவர்தான் அர்ஜுன் அருணாச்சலம். 46 வயதான பெங்களூருவைச் சேர்ந்த மின் பொறியாளரும், ஐஐடி பாம்பேவின் முன்னாள் பேராசிரியரும், வோக்சல்கிரிட்ஸ் இன்னோவேஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் (Voxelgrids Innovations Pvt Ltd) நிறுவனருமான இவர், இத்துறையில் பலரும் சாத்தியமற்றது என்று முணுமுணுத்த ஒன்றைச் சாதித்துக் காட்டியுள்ளார்.
ஆம், இந்தியாவின் முதல் வணிகரீதியாகச் சான்றளிக்கப்பட்ட, உள்நாட்டு 1.5-டெஸ்லா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனரை இவர் உருவாக்கியுள்ளார்.
அதைவிடக் குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், உலகளாவிய விநியோகச் சங்கிலிப் பாதிப்புகளால் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள, விலை உயர்ந்த திரவ ஹீலியத்தின் தேவையை நீக்கும் வகையில் 'ஹீலியம் இல்லாத காந்தக் கட்டமைப்பை' (helium-free magnet architecture) இவரது குழு வடிவமைத்துள்ளது.
இதன் மூலம் உற்பத்திச் செலவு சுமார் 40% குறைந்துள்ளதோடு, இயந்திரத்தின் எடையும் பாதியாகக் குறைந்திருக்கிறது.
இந்த சாதனைக்காகதான் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பிரிவில் 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான ராமோஜி எக்ஸலன்ஸ் விருதை அர்ஜுன் அருணாச்சலம் பெற்றிருக்கிறார்.
சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்ற பிறகு, அமெரிக்காவின் விஸ்கான்சின்-மேடிசன் பல்கலைக்கழகத்தில் மின் பொறியியலில் முதுகலை மற்றும் முனைவர் பட்டங்களை அர்ஜுன் அருணாச்சலம் பெற்றார். அதைத் தொடர்ந்து, நியூயார்க்கின் நிஸ்காயுனாவில் உள்ள ஜி.இ. குளோபல் ரிசர்ச் (GE Global Research) நிறுவனத்தில் ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானியாக அவர் பணியாற்றியுள்ளார்.
சாத்தியமே இல்லை எனக் கூறப்பட்டதை மருத்துவ எதார்த்தமாக மாற்றிய தனது 10 ஆண்டுகாலக் கடின உழைப்பை பற்றி 'ஈடிவி பாரத்' (ETV Bharat) உடனான நேர்காணலில் அருணாச்சலம் பகிர்ந்து கொண்டார்.
அவருடனான நேர்காணலின் சிறப்புத் தொகுப்பை இங்கு கொடுத்திருக்கிறோம். அதனை இங்கு பார்க்கலாம்:
தாயகம் திரும்பியதன் பின்னணி
"அமெரிக்க நிறுவன ஆராய்ச்சியின் சொகுசான வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு இந்தியா திரும்புவதற்கு எது தூண்டியது?" என்று கேட்டபோது, "என் தந்தை இந்திய விமானப்படையில் பணியாற்றியதால், நான் நாடு முழுவதும் பல இடங்களில் வாழ்ந்திருக்கிறேன். வெளிநாட்டில் நிரந்தரமாகத் தங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கு எப்போதுமே இருந்ததில்லை.
வெளிநாட்டில் வாழ வேண்டும் என்ற உந்துதல் எனக்கு எப்போதுமே இருந்தது கிடையாது. நான் அங்குப் படிப்பதற்காகவே சென்றேன், தேவையான அனுபவத்தைப் பெற்றவுடன், இந்தியாவில் ஏதாவது புதிதாக முயற்சிக்க மகிழ்ச்சியுடன் திரும்பி வந்தேன்" என்கிறார்.
வெளிநாட்டு வேலை குறித்த பார்வை
மேற்கத்திய நாடுகளில் பணியாற்றுவது குறித்து ஒரு மாயை இந்தியாவில் இருக்கிறது. அதாவது, அங்கு சென்று அந்நாட்டுக்கு நாம் பங்களிப்பதால் நம்மை அவர்கள் மிகவும் மதிப்பார்கள் என நாம் நினைக்கிறோம். அது உண்மை அல்ல. நாம் நம் சொந்தக் காலில் நின்று, நமக்கான பொருட்களை நாமே உருவாக்க வேண்டும். அப்போதுதான் அவர்கள் நம்மை உண்மையிலேயே மதிப்பார்கள்.
நீங்கள் உங்கள் சொந்த நாட்டைக் கட்டியெழுப்ப வேண்டும், உங்கள் சொந்தச் சமூகத்திற்குப் பங்களிக்க வேண்டும். அப்போதுதான் உண்மையான மரியாதை நம்மை தேடி வரும்" என அர்ஜுன் அருணாச்சலம் கூறுகிறார்.
இந்தியாவில் இருந்து திறமைசாலிகள் பலர் வெளியேறுகிறார்கள் (Brain Drain) என்ற கருத்து நிலவுவது பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள் என கேட்டபோது, "இந்தியாவில் இருந்து திறமைசாலிகள் வெளியேறுகிறார்கள் என்பதெல்லாம் பழங்கால கூற்று. எதார்த்தத்தை பார்த்தால், அதற்கு அப்படியே தலைகீழாக இருக்கிறது.
ஐஐடியில் பேராசிரியராக இருந்த அனுபவத்தில் சொல்கிறேன், மிகச்சிறந்த திறமைசாலிகள் உண்மையில் நாம் பெரிதாக நினைக்கும் உயர்மட்ட கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வெளியில்தான் இருக்கிறார்கள். ஆனால், அவர்கள் இந்தியாவை விட்டு வெளியே செல்வதில்லை.
பெங்களூருவின் பீன்யா தொழிற்பேட்டையில் உள்ள எனது சொந்தப் பொறியியல் கூடத்தையே நான் உதாரணமாக காட்டுகிறேன். எங்கள் குழுவில் ஐஐடி மற்றும் ஐஐஎஸ்சி (IISc) பட்டதாரிகள் ஓரிருவர் இருந்தாலும், பெரும்பாலானோர் இரண்டாம் நிலை (tier-two) பொறியியல் கல்லூரிகளில் படித்தவர்கள்தாம்.
அவர்களில் பலர் பெரிய ஐடி நிறுவனங்களில் வழக்கமான பணிகளுக்காகக் காத்திருந்து, குறைந்த சம்பளத்தில் முடங்கிக் கிடந்தவர்கள். அங்கு அவர்களின் திறமை வீணடிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது. அவர்கள் எங்களிடம் சேர்ந்துள்ளார்கள்.
மாற்றத்தை காட்டிய ரத்தன் டாடா சந்திப்பு
ஒரு எம்ஆர்ஐ முன்மாதிரியை (prototype) உருவாக்க துல்லியமான காந்தங்கள், பிரத்யேக மின்னணுவியல் மற்றும் பல ஆண்டுகால நிதி ஆதாரம் தேவை. ஒத்துழைப்பு மற்றும் நிதியுதவிக்காக பல கதவுகளைத் தட்டினேன். 2016 வரை எந்தப் பலனும் கிடைக்கவில்லை.
டாடா டிரஸ்ட்ஸின் அப்போதைய நிர்வாக அறங்காவலரான ஆர். வெங்கடரமணன் உடனான உரையாடல் மூலம் பெரிய திருப்புமுனை ஏற்பட்டது. அவர் டாடா டிரஸ்ட்ஸ் ஆதரவுடன் இயங்கும் லாப நோக்கற்ற நிறுவனமான 'சோஷியல் ஆல்பா'வை (Social Alpha) எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினார்.
பின்னர்தான் ரத்தன் டாடாவை சந்திக்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. நான் அவரை முதன்முதலில் சந்தித்தபோது அவருக்கு 78 வயது. எங்கள் கருவி குறித்து அவர் மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் இருந்தார்.
எங்கள் முயற்சியை பற்றி இருமுறை யோசிக்க வேண்டும் என்று பலர் அவரிடம் கூறியபோதிலும், ரத்தன் டாடா எங்களை நம்பினார். உண்மையிலேயே, ரத்தன் டாடாவையும், ஸ்ரீதர் வேம்புவையும் போன்றவர்கள்தான் இந்தியாவிலேயே பல் பொருள் உற்பத்தி பெருக வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள். அது எங்கள் நிறுவனத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது.
அந்த ஆரம்பக்கட்ட மூலதனம்தான், எங்களின் வோக்சல்கிரிட்ஸ் நிறுவனம் ஒரு குழுவை உருவாக்கவும், அடிப்படை மென்பொருள் மற்றும் முன்மாதிரியை வடிவமைக்கவும் உதவியது.
2017-ஆம் ஆண்டில், எங்கள் நிறுவனத்திற்கு இந்திய-அமெரிக்க அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அறக்கட்டளை நிதியிலிருந்து (Indo-US Science and Technology Endowment Fund) ரூ. 2.5 கோடி கிடைத்தது. அதைத் தொடர்ந்து, தேசிய உயிரி மருந்து இயக்கத்தின் (National Biopharma Mission) கீழ் உயிரித் தொழில்நுட்பத் தொழில் ஆராய்ச்சி உதவி கவுன்சில் (BIRAC) மூலம் சுமார் ரூ. 10-12 கோடியும், கர்நாடக அரசின் ஆதரவும் கிடைக்கப் பெற்றது" என அர்ஜுன் அருணாச்சலம் நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.
ஹீலியம் இல்லாத எம்ஆர்ஐ கருவி
தனது கனவான எம்ஆர்ஐ கருவியை உருவாக்கியது பற்றி சிலாகித்து சொல்கிறார் அர்ஜுன் அருணாச்சலம்.
"எங்களுக்கு கிடைத்த மூலதனத்தைக் கொண்டு நாங்கள் உருவாக்கியது ஒரு மேற்கத்திய எம்ஆர்ஐ இயந்திரத்தின் நகல் அல்ல; மாறாக, எம்ஆர்ஐ இயற்பியல் மற்றும் மென்பொருளின் அடிப்படையில் இருந்து சிந்தித்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு புதிய படைப்பு.
பாரம்பரிய எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனர்கள், தங்கள் காந்தங்களை முழுமையான பூஜ்ஜிய வெப்பநிலையில் வைத்திருக்கத் திரவ ஹீலியத்தை நம்பியுள்ளன. ஹீலியம் விலை உயர்ந்தது மற்றும் கையாள்வதற்குக் கடினமானது. அதுமட்டுமின்றி, அதற்கு தட்டுப்பாடு அதிகம்.
எனவே, எங்கள் குழு, திரவ ஹீலியத்தை முற்றிலுமாகத் தவிர்த்து, ஸ்கேன் நேரத்தை விரைவுபடுத்தும் பிரத்யேக மென்பொருளால் இயக்கப்படும், எடை குறைந்த 2 முதல் 3 டன் எடையுள்ள கருவியை உருவாக்கியது. (பாரம்பரிய எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனர்கள் 5 முதல் 6 டன் எடை வரையில் இருக்கும்)
பயன்பாட்டிற்கு வந்த வோக்சல்கிரிட்ஸ் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனர்
எங்களின் வோக்சல்கிரிட்ஸின் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனர் ஏற்கனவே மகாராஷ்டிராவின் சந்திராபூரில் உள்ள டாடா புற்றுநோய் பராமரிப்பு அறக்கட்டளையில் (Tata Cancer Care Foundation) மருத்துவப் பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது.
இரண்டாவது இயந்திரம், பெங்களூருவில் உள்ள ஸ்ரீ சத்ய சாய் உயர் மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனத்தில் நிறுவப்பட்டு வருகிறது.
அடுத்ததாக, மேம்பட்ட நோயறிதல் வசதிகள் எட்டாக்கனியாக இருந்து வரும் பொது மற்றும் இலாப நோக்கற்ற மருத்துவமனைகளை இலக்காகக் கொண்டு, பில் & மெலிண்டா கேட்ஸ் அறக்கட்டளைக்காக இரண்டு மருத்துவமனைகளில் இவை நிறுவப்பட உள்ளன" என பெருமிதத்துடன் கூறுகிறார் அர்ஜுன் அருணாச்சலம்.
உலகளாவிய அங்கீகாரம்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "உலகளாவிய அறிவியல் சமூகத்திடம் இருந்தும் இதற்கான அங்கீகாரம் உடனடியாக கிடைத்துள்ளது. வோக்சல்கிரிட்ஸின் இரண்டு இளம் பொறியாளர்கள் சமீபத்தில் பிட்ஸ் பிலானியின் (BITS Pilani) ஹைதராபாத் வளாகத்தில் தங்கள் பணியை காட்சிப்படுத்தியபோது, பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகத்தின் வருகை தரும் பேராசிரியர் ஒருவர் ஆச்சரியத்தில் எழுந்து நின்றார்.
'பெரிதாக சிந்தியுங்கள்'
இந்த பயணம் சுமூகமாக இருந்ததா என்று அருணாச்சலத்திடம் கேட்டால், அதை அவர் சிரித்துக்கொண்டே மறுக்கிறார்.
"நான் ஏன் இதைச் செய்தேன் என பலமுறை யோசித்திருக்கிறேன். இது ஒரு வலி மிகுந்த பயணம்தான். இருந்தபோதிலும், வளர்ந்து வரும் சந்தைகளில் கடினமான பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண விரும்பும் எவருக்கும் ஒரே ஒரு விதி மட்டும் சமரசமற்றது. அது, "நீங்கள் சிறியதாக சிந்தித்தால், சிறியதை மட்டுமே செய்வீர்கள். எனவே பெரிதாக சிந்தியுங்கள்" என்கிறார்.
ராமோஜி சாதனையாளர் விருதை பெற்றது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அர்ஜுன், இது ஒரு தனிப்பட்ட விருதாக அல்லாமல், அடுத்த தலைமுறை இந்திய படைப்பாளிகளுக்கான ஒரு நம்பிக்கை கீற்றாக இருக்கிறது என்று அவர் கூறுகிறார்.
இதுகுறித்து பேசிய அவர், "உள்நாட்டு முயற்சிகளுக்கான அங்கீகாரம் மிகவும் முக்கியமானது. இதுபோன்ற ஒரு நிறுவனம் எப்படியாவது வெற்றி பெற்றால், நாளை இதுபோன்ற நூற்றுக்கணக்கான நிறுவனங்கள் உருவாகும்" என்றார்.