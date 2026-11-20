'இந்திய பெண்கள் மிக வலிமையானவர்கள்; எளிதில் விட்டுக்கொடுப்பவர்கள் அல்ல' - ராமோஜி சாதனையாளர் விருது பெற்ற ருக்மிணி ராவ்
2026 ராமோஜி சிறப்பு விருது (சாதனைப் பெண்மணி) பெற்ற ருக்மிணி ராவ், வன்முறைகளால் பாதிக்கப்படும் பெண்களின் உரிமைகளுக்காக குரல் கொடுக்கும் ஆர்வலராக தனது பணிகள் குறித்து ஈடிவி பாரத்தின் மோனிகா சிங்குக்கு அளித்த பேட்டி.
Published : November 20, 2026 at 8:35 AM IST
விஜயவாடா: வி. ருக்மிணி ராவ். பல கடுமையான போராட்டங்களுக்கு மையத்தில் நின்ற ஒரு வீராங்கனையின் பெயர் இது; அநீதியை எதிர்த்துக் கேள்வி கேட்ட தீரம் மிகுந்த ஒரு பெண்மணியின் பெயர் இது; சமூகத்தில் ஆழமாக வேரூன்றி கிடக்கும் ஏற்றத்தாழ்வுகளை எதிர்த்து வினவியவரின் பெயர் இது;
ஆம், தங்களுக்கு நியாயமாக கிடைக்க வேண்டிய உரிமைகளையும், சுதந்திரத்தையும் பெண்கள் துணிச்சலாக கேட்டு பெறுவதற்கான பல தளங்களை உருவாக்கி தந்தவர் தான் தெலங்கானாவின் நல்கொண்டா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வி.ருக்மிணி ராவ்.
நவம்பர் 16-ஆம் தேதி விஜயவாடாவில் நடைபெற்ற 2026 ராமோஜி சிறப்பு விருதுகள் விழாவில் ருக்மிணிக்கு 'சாதனைப் பெண்மணி' (Women Achiever) விருது வழங்கப்பட்டது.
ஒரு பெண்ணின் அமைதியை ஒருபோதும் சம்மதமாக புரிந்து கொள்ளக் கூடாது என்ற தீர்க்கமான குரலுடன், தெலங்கானாவில் தனது பயணத்தை தொடங்கியவர் இவர்.
வரதட்சணை மரணங்களும் குடும்ப வன்முறைகளும் பொதுமக்களின் கவனத்திற்கு வரத் தொடங்கிய 1981-ஆம் ஆண்டில், டெல்லியில் 'சஹேலி வள மையத்தை' (Saheli Resource Centre) தனது சகாக்களுடன் இணைந்து நிறுவினார் ருக்மிணி ராவ்.
வன்முறையுடன் போராடும் பெண்களுக்கு ஆதரவளிப்பதில் ருக்மிணியும், 'சஹேலி' அமைப்பும் பெயர் போனவர்கள்.
சமூகத்திற்கு பின்னால் ஒளிந்துள்ள அநீதியை சமூகமே எதிர்ந்து குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்பதே ருக்மிணி ராவிடம் இருந்து பிராதனமாக ஒலிக்கும் குரலாக இருந்தது.
ருக்மிணி ராவின் இந்த போராட்டம் டெல்லி போன்ற பெரு நகரங்களுடன் நின்றுவிடவில்லை. 'டெக்கான் மேம்பாட்டுச் சங்கம்' (Deccan Development Society) மூலம் தனது பணிகளைக் கிராமப்புற தெலங்கானாவிற்கு எடுத்துச் சென்ற ருக்மிணி ராவ், பெண் விவசாயிகள், அவர்களுக்கான நில உரிமைகள் ஆகியவற்றுக்காக குரல் கொடுத்தார்.
பெண் விவசாயிகளின் உரிமைகளுக்கான கோரிக்கையை வலுப்படுத்த, 'கிராமிய பெண்கள் வள மையத்தை' (Gramya Resource Centre for Women) ருக்மிணி ராவ் நிறுவினார். மேலும் 2014-ஆம் ஆண்டில் 'மகிளா கிசான் அதிகார் மஞ்ச்' (MAKAAM) மூலம் பெண் விவசாயிகளின் உரிமைகளுக்கு ஆதரவாக தனது பரப்புரையைத் தேசிய அளவில் விரிவுபடுத்தினார்.
ருக்மிணி ராவின் ஆரம்பக்காலப் பயணம்
ராமோஜி சிறப்பு விருதுகள் விழாவிற்கு இடையே ஈடிவி பாரத் சார்பில் ருக்மிணி ராவிடம் பேட்டி கண்டோம். அதனை இங்கே காணலாம்.
சஹேலி மையத்தின் தொடக்கம் மற்றும் அதன் செயல்பாடு குறித்துப் பேசிய அவர்,
"ஒவ்வொரு இரண்டு நாட்களுக்கும் ஒருமுறை, பெண் ஒருவர் தீ விபத்தில் எரிந்து இறந்ததாக நாங்கள் செய்தி படிப்போம். திருமணமான சில மாதங்களிலேயே இறந்த பெண்கள் இவர்கள்.
விபத்துகளாக சித்தரிக்கப்பட்ட இத்தகைய பல சம்பவங்கள் உண்மையில் கொலைகள். இதுபோன்ற சம்பவங்களுக்கு எதிராக மாணவர்களும் ஆர்வலர்களுமான நாங்கள் சென்று முழக்கங்களை எழுப்புவோம்; ஆனால், அதன் மூலம் காவல்துறையோ அல்லது கணவனின் பெற்றோர்களோ மாறப்போவதில்லை என்பதை உணர்ந்தோம்" என அவர் கூறினார்.
"புகுந்த வீட்டில் ஏற்படும் சில பிரச்சினைகளால் தங்கள் பெற்றோர் வீட்டிற்குத் திரும்பும் இளம் பெண்களை, மீண்டும் அங்கேயே சென்று சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அனுசரித்து செல்லுமாறு கூறும் பெற்றோர்களையும் நாங்கள் கண்டிருக்கிறோம்.
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எனவே, அதுபோன்ற சூழலில் இருக்கும் பெண்கள் வெளியே வந்து தங்கள் பிரச்சினைகளை பற்றி கூற வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன்தான் 'சஹேலி' அமைப்பை உருவாக்கினோம்" என்கிறார் ருக்மிணி.
"எங்களின் முன்னெடுப்பு ஒரு சாதாரண தொடக்கம்தான். ஆனால், பெண்கள் மெதுவாக எங்கள் குழுவினரிடம் மனம் திறந்து பேசத் தொடங்கினர்; எங்கள் பணியும் விரிவடையத் தொடங்கியது.
அப்படி எங்களிடம் வந்த பெண்களில் சிலர், சட்ட உதவியை கேட்டனர்; அதை எங்கள் வழக்கறிஞர் நண்பர்கள் இலவசமாகவோ அல்லது குறைந்த கட்டணத்திலோ செய்து கொடுத்தனர். நாங்கள் நடைபாதையில் அமர்ந்து வேலை செய்வோம். அங்கேயே வழக்கு விவரங்களை எழுதுவோம். இவை அனைத்தையும் தன்னார்வ சேவையாகவே செய்தோம்"
ராமோஜி சிறப்பு விருது குறித்து...
"நாங்கள் பல ஆண்டுகளாக அமைதியாகப் பணியாற்றி வருவதால் இந்த விருது எதிர்பாராத ஒன்றாக இருந்தது. மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது.
இந்த விருது தனக்கு மட்டுமல்ல, அமைதியாகத் தனது போராட்டங்களை நடத்திக் கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்குமான அங்கீகாரம்.
ஏழைக் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் கூட தாங்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை துணிந்து சந்தித்து, தங்களை சுற்றியுள்ள மற்ற பெண்களுக்கு உதவுகிறார்கள்.
அத்தகைய பெண்களின் போராட்டங்களுக்கான அங்கீகாரமாக இந்த விருதை நான் கருதுகிறேன்" என ருக்மிணி ராவ் கூறினார்.
'பெண்களுக்கு உதவ அரசாங்கம் முன்வர வேண்டும்'
"சஹேலி போன்ற பல அமைப்புகள் தற்போது உருவாகியுள்ளன. இது அரசாங்கத்தின் வேலை என்று நாங்கள் எப்போதும் அவர்களிடம் கூறி வருகிறோம். பெண்களும் இந்த நாட்டின் குடிமக்கள்தான்.
1980-களில் டெல்லியில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை விசாரிக்கும் முதல் பிரிவு அமைக்கப்பட்டது. ஆரம்பத்தில், குடும்ப வன்முறை ஒரு குற்றமாகப் பதிவு செய்யப்படவில்லை. சட்டம் அதை மாற்றியது.
ரத்தம் சொட்ட சொட்ட ஒரு பெண்ணுடன் நான் காவல் நிலையத்திற்குச் சென்றபோது, 'உன் கணவர் உன்னை ஒரு முறை அறைந்தால் என்ன? அவர்தானே உனக்கு சோறு போடுகிறார்' என்று காவலர் ஒருவர் கூறினார். நாங்கள் அவர்களுடன் இல்லையென்றால் இப்படித்தான் பெண்களை விரட்டியடிப்பார்கள்.
மற்றொரு வழக்கில், தனது சகோதரி தாக்கப்பட்டது குறித்து புகார் அளிக்க சென்ற ஒரு சிறுவனிடமிருந்து அவர்கள் 100 ரூபாயை பறித்துக் கொண்டனர். அந்தச் சிறுவன் எங்களிடம் ஓடி வந்தான். நான் அவனுடன் சென்று, பணத்தைத் திருப்பித் தருமாறும், இல்லையென்றால் அந்தக் காவலரைப் பணிநீக்கம் செய்ய வைப்போம் என்றும் கூறினேன். நாடு முழுவதும் என்னை போல ஆயிரக்கணக்கானோர் போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்" என்று தான் சந்தித்த மோசமான அனுபவங்கள் குறித்து ருக்மிணி ராவ் பகிர்ந்து கொண்டார்.
பெண் விவசாயிகளுக்காக MAKAAM எவ்வாறு போராடுகிறது?
"பெண் விவசாயிகளின் கூட்டு உரிமைகளுக்காக பணியாற்றி வரும் முன்னெடுப்புகளில் MAKAAM (பெண் விவசாயிகளுக்கான அதிகார அமைப்பு) ஒன்றாகும்.
MAKAAM என்பது ஒரு நிறுவனம் அல்ல, நாடு முழுவதும் 100-க்கும் மேற்பட்ட ஆர்வலர்கள், தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் (NGOs) மற்றும் பெண் விவசாயிகளால் நடத்தப்படும் ஒரு இயக்கத்திற்கான தளம்.
இந்த 14 ஆண்டுகாலப் பயணத்தின் போது, பெண் விவசாயிகளுக்கு அதிகாரம் அளிப்பதிலும், அவர்களின் கோரிக்கைகளை மத்திய மற்றும் மாநில அரசுககளிடமும் கொண்டு சேர்த்துள்ளோம்" என ருக்மிணி தெரிவித்தார்.
'சிறிய முயற்சி - பெரிய பலன்'
உள்ளூர் மட்டங்களில் செய்யப்படும் சிறிய முயற்சிகள் கூட எவ்வாறு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை தனது கடந்த கால அனுபவத்தின் மூலம் ருக்மிணி நினைவுக்கூர்ந்தார்.
"விவசாய நிலங்களி்ல பெண்கள் அதிக உழைப்பை செலுத்தினாலும், அவர்களுக்கு சொந்தமாக நிலம் எதுவும் இல்லை என்பதை நாங்கள் அறிந்தோம்.
பெண்களுக்கு உதவும் வகையில் இந்தப் பிரச்சனைகளை அரசாங்கத்திடம் கொண்டு சென்றோம். சில மாதங்களிலேயே, பெண் விவசாயிகளை அங்கீகரித்து, விவசாயிகளுக்கான நலத்திட்டங்களில் அவர்களை பதிவு செய்து அவர்களுக்கு விவசாய அட்டையை வழங்கும் திட்டத்தை மகாராஷ்டிரா அரசு கொண்டு வந்தது" என பெருமிதத்துடன் அவர் கூறினார்.
'இந்தியப் பெண்கள் வலிமையானவர்கள்'
"எனது அனுபவத்தில், விட்டுக்கொடுக்கும் (Give Up) பெண்களை நான் பார்த்ததே இல்லை. கணவரை இழந்து, நான்கு குழந்தைகளுடன், நிலம் எதுவுமின்றி இருந்த ஒரு பெண்ணை நான் சந்தித்திருக்கிறேன்.
அந்த நிலைமையிலும் கூட, தன் கைகளில் ஒரு திறமை இருப்பதாகவும், தனது குழந்தைகளை வளர்த்து ஆளாக்கும் நம்பிக்கை தனக்கு இருப்பதாகவும் அந்தப் பெண் கூறினார்.
குடும்ப வன்முறைக்கு உள்ளாகி நம்பிக்கையற்றவர்களாக சில பெண்கள் எங்களிடம் வருவார்கள். சிறிது காலத்திலேயே அவர்களுக்குள் மிகப்பெரிய மாற்றம் வந்திருக்கும். கடல் அளவு நம்பிக்கையை பெற்றிருப்பார்கள்.
ஒரு சிறிய விதையை போல, ஒரு மின்மினிப் பூச்சி ஒவ்வொரு பெண்ணுக்குள்ளும் இருக்கிறது. அது, தன்னையும், மற்றவர்களையும் மாற்றும் என்று நான் நம்புகிறேன்" என்று ருக்மிணி ராவ் தெரிவித்தார்.