'வாழ்க்கைப் போராட்டங்களை உங்களுக்கான பயிற்சியாக பாருங்கள்' - ராமோஜி சாதனையாளர் விருது பெற்ற தேவந்திர குமார் குப்தா பெருமிதம்
ஆதரவற்ற நிலையில் இருப்பவர்களை மீட்டு அவர்களுக்கு புதிய வாழ்க்கையை அடையாளம் காட்டும் லாட்லி அறக்கட்டளை நிறுவனர் தேவேந்திர குமார் குப்தாவிடம் நமது ஈடிவி பாரத் சார்பில் மோனிகா சிங் கண்ட சிறப்பு பேட்டி.
Published : November 19, 2026 at 7:14 AM IST
விஜயவாடா: வறுமையையும், கஷ்டங்களையும் ஒருசேர பார்த்தவர்கள் மிகச்சிலரே. அவர்களில் ஒருவர்தான் தேவேந்திர குமார் குப்தா.
வெறும் இரண்டு வயதாக இருந்தபோது பெற்றோரால் கைவிடப்பட்டு, பிறந்து மூன்று நாட்களே ஆன தன் தங்கையுடன் டெல்லியின் ஒரு குடிசைப் பகுதியில் விடப்பட்டவர். அந்த குழந்தைகளின் நிலைமையை சற்று யோசித்து பாருங்கள்.
எந்தவித ஆதரவும் இல்லாத நிலைமையில் இருந்த ஒருவர், இன்றைக்கு தம்மை போலவே ஆதரவற்ற நிலையில் இருக்கும் லட்சக்கணக்கானோரை மீட்டு வருகிறார் என்றால், அதற்கு அவர் சந்தித்த துயரங்களும், தாண்டிய தூரங்களும் கொஞ்சம் நஞ்சம் அல்ல.
தற்போது 40 வயதை எட்டியிருக்கும் தேவேந்திரா, தனது தனிப்பட்ட போராட்டங்களை, சமூகத்தின் நலிவடைந்த பிரிவினரை, குறிப்பாக பெண்களைப் பாதுகாப்பதை ஒரு உறுதியாகவே ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்.
2007-ஆம் ஆண்டில் தனது தங்கைக்கு குழந்தை திருமணம் நடக்கும் அபாயம் ஏற்பட்ட போது சமூக அழுத்தங்களை எதிர்த்து நின்று, தனது தங்கையை காப்பாற்றினார்.
இந்த தனிப்பட்ட போராட்டம்தான், அவரது உறுதியை மேலும் வலுப்படுத்தியது. 2012-ஆம் ஆண்டில், பின்தங்கிய சமூகங்களைச் சேர்ந்த, எளிதில் சமூக விரோதிகளால் பாதிக்கப்படக்கூடிய சிறுமிகள் மற்றும் பெண்களை பாதுகாப்பதையும், அவர்களுக்கு அதிகாரமளிப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டு 'லாட்லி பவுண்டேஷன் அறக்கட்டளை'யை (Ladli Foundation Trust) நிறுவினார்.
இந்த அறக்கட்டளை தனது பல்வேறு திட்டங்களின் மூலம் 34.9 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்களின் வாழ்வில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேலும், ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொருளாதார மற்றும் சமூக கவுன்சிலில் (ECOSOC) சிறப்பு ஆலோசனை அந்தஸ்தையும் இது பெற்றுள்ளது.
அவரது இந்த சிறந்த பணிகளுக்காக, 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான ராமோஜி எக்ஸலன்ஸ் விருது ('சேவை மற்றும் மனிதநேயம்' பிரிவில்) தேவேந்திராவுக்கு வழங்கப்பட்டது.
நவம்பர் 16-ஆம் தேதி விஜயவாடாவில் நடைபெற்ற 2026 ராமோஜி எக்ஸலன்ஸ் விருதுகள் வழங்கும் விழாவின் இடையே, அவர் தனது அனுபவங்களை, எதிர்கால பார்வைகளையும் ஈடிவி பாரத்துடன் பகிர்ந்து கொண்டார்.
இந்த நேர்காணலின் முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் கீழ்வருமாறு:
ஈடிவி பாரத்: உங்கள் போராட்டங்கள் மற்றும் நீங்கள் கடந்து வந்த பாதையை பற்றிச் சொல்லுங்கள்?
தேவேந்திரா: போராட்டத்தை வெறும் போராட்டமாக மட்டுமே பார்த்தால் நாம் பலவீனமடைந்து விடுவோம். நமது போராட்டத்தை ஒரு பயிற்சியாகவும், ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயத்தை உருவாக்குவதற்கான அடித்தளமாகவும் நாம் கருத வேண்டும் என்று நான் நம்புகிறேன்.
என் வாழ்க்கையிலும் அதுதான் நடந்திருக்கலாம். இரண்டு வயதில் என் பெற்றோர் என்னை ஒரு குடிசைப் பகுதியில் கைவிட்டுச் சென்றபோது, பிறந்து மூன்று நாட்களே ஆன என் தங்கை எனது மடியில் இருந்தாள்.
அந்த இரண்டு வயது தேவேந்திராவைப் பற்றி எனக்கு அதிக நினைவுகள் இல்லை. ஆனால் நான் வளர வளர, நான் போதைப்பொருள் பழக்கத்திற்கு அடிமையாகிவிடக் கூடாது என்பதற்காக என் காப்பாளர் என்னை வேலைக்கு அனுப்பினார்.
நான் செய்தது குழந்தைத் தொழில்தான், ஆனால் உண்மையில் அது என் காப்பாளர் என்னைப் பாதுகாப்பதற்கான ஒரு கவசமாகவே இருந்தது.
அவ்வாறு நான் வேலைக்கு செல்லாமல் இருந்திருந்தால், போதைப்பொருள் பழக்கத்திற்குத் தள்ளும் கும்பல்களின் வலையில் நானும் சிக்கியிருப்பேன். டெல்லியில் மட்டுமல்ல, மற்ற இடங்களிலும் சிறார் குற்றங்களை ஊக்குவிக்கும் இத்தகைய கும்பல்கள் உள்ளன.
எந்தவொரு பெற்றோருக்கும் தங்கள் குழந்தைகளை சரியான பாதையில் வைத்திருப்பது ஒரு பெரிய சவாலாகும். எனக்குப் பெற்றோர் இல்லாததால் என் கதை சற்று வித்தியாசமானது.
ஈடிவி பாரத்: ராமோஜி எக்ஸலன்ஸ் விருது பெற்றது குறித்த உங்கள் எண்ணங்கள் என்ன?
தேவேந்திரா: இந்த விருதைப் பற்றி எனக்குத் தெரிந்திருக்கவில்லை. இது நாமாக விண்ணப்பித்தோ அல்லது பரிந்துரைக்கப்பட்டோ பெறக்கூடிய விருது அல்ல; ஒரு குழு உரிய நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி உங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்கும் விருது இது.
எனக்கு அழைப்பு வந்தபோது, நான் திகைத்துப் போனேன்; யாரோ என்னிடம் கேலி செய்கிறார்கள் என்று நினைத்தேன். நான்கு நாட்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் ஒரு அழைப்பு வந்து, என் பெயர் உறுதி செய்யப்பட்டுவிட்டதாகவும், என் சார்பாக எந்தப் பரிந்துரையோ விண்ணப்பமோ இல்லாததால் என்னைத் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவதாகவும் கூறியபோதும் நான் அப்படித்தான் நினைத்தேன். உண்மையில் இது ஒரு தெய்வீக ஆசீர்வாதமாகவே உணர்ந்தேன்.
ஈடிவி பாரத்: உங்களின் லாட்லி பவுண்டேஷன் எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
தேவேந்திரா: லாட்லி பவுண்டேஷன் இப்போது வெறும் ஒரு நிறுவனம் மட்டுமல்ல; அது ஒரு மக்கள் இயக்கமாக மாறிவிட்டது. அதன் பலமே அதன் தன்னார்வலர்கள்தான். இது இந்தியாவின் மிகப்பெரிய தன்னார்வலர் படையாகும், நாட்டின் பல்வேறு மூலைகளிலும் பணியாற்றி வருகிறது.
வெறும் வளர்ச்சி என்பது எங்கள் நோக்கமல்ல; மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் நலனுக்காக மதிப்பு அடிப்படையிலான ஒரு படையுடன் இணைந்து பணியாற்றுவதே எங்கள் நோக்கம்.
பின்தங்கிய குழந்தைகள், பள்ளிக்கு செல்ல முடியாத குழந்தைகள் அல்லது வளங்களின் பற்றாக்குறையால் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு வாய்ப்பளிக்க முடியாத பெண்களை எவ்வாறு முன்னேற்றுவது என்பதில் நாங்கள் கவனம் செலுத்துகிறோம். சமூகத்தின் மனநிலையை மாற்றிக்கொண்டே நாங்கள் செய்யும் முக்கியப் பணி இதுதான்.
இன்றளவும் சமூகத்தில் சில மூடநம்பிக்கைகள் உள்ளன. குடிசைப் பகுதியில் ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்து, அதற்குக் காசநோய் (TB) அல்லது நிமோனியா வந்தால், அவளை ஒரு பெண்ணாகவே அவர்கள் மதிப்பதில்லை; அந்த நோய்களால் அவள் இறந்துவிடுவதே மேல் என்று நினைக்கிறார்கள்.
அத்தகைய பெண்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி, பெண் குழந்தையின் முக்கியத்துவத்தையும், அவளைப் பள்ளிக்கு அனுப்ப வேண்டியதன் அவசியத்தையும் எடுத்துரைப்பதே எங்கள் வேலை. அவள் உயிர் வாழ வேண்டும். அவளைப் பள்ளிக்கு அனுப்ப வேண்டுமென்றால், முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் அவளை உயிருடன் வைத்திருக்க வேண்டும். இத்தகைய மனநிலைக்கு எதிராக போராடுவதே லாட்லியின் முக்கியப் பணியாகும்.
ஈடிவி பாரத்: ஒரு பதின்ம வயது சிறுவனாக, உங்கள் தங்கையின் சகோதரனாக நீங்கள் இருந்த வாழ்க்கையை சற்று திரும்பி பார்த்து உங்கள் அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா?
தேவேந்திரா: என்னால் 10-ஆம் வகுப்புக்கு மேல் படிக்க முடியவில்லை, ஏனெனில் என்னிடம் வசதி இல்லை. 11-ஆம் வகுப்பிற்கான பாடப்புத்தகங்கள் மிகவும் விலை உயர்ந்ததாக இருந்தன. தொலைதூரக் கல்வித் திட்டங்கள் மூலம் என் படிப்பைத் தொடர்ந்தேன். சமூகம்தான் உங்களை தயார்படுத்துகிறது.
சமூகத்தில் குறைபாடுகள் இருந்தபோதிலும், அதன் மீது உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தால், அந்தசமூகத்திலிருந்தே யாராவது ஒருவர் வந்து உங்கள் கையைப் பிடித்து முன்னோக்கி அழைத்துச் செல்வார்கள். என் வாழ்க்கையிலும் இது நடந்தது, என் சூழ்நிலைகளே எனக்கு ஆசிரியர்களாக மாறின.
ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் என்னை புதிய ஒரு விஷயத்துக்கு என்னை தயார்படுத்தியது. எனது முதல் போராட்டம் எனக்கான பாதுகாப்பான தங்குமிடம்தான். அதை டெல்லி காவல்துறை எனக்கு வழங்கியது. போதைப்பொருள் பயன்படுத்திய சிறுவர்களால் நான் தாக்கப்பட்டபோது, டெல்லி காவல்துறையின் சமூகக் காவல் (community policing) நபர்களிடம் சென்றேன்.
அவர்கள் மாலை நேரங்களில் கபடிப் போட்டிகளை நடத்துவார்கள், அங்கே நான் தன்னார்வலராகப் பணியாற்றத் தொடங்கினேன். இதனால் நான் தாக்கப்படுவது நின்றது மட்டுமல்லாமல், என்னை அடித்தவர்களே என் நண்பர்களாக மாறினார்கள்.
எனது இரண்டாவது போராட்டம் குழந்தைத் தொழிலாளியாக வேலை செய்து என் தங்கைக்கு அடிப்படைத் தேவைகளை ஏற்பாடு செய்தது. அவள் என் பொறுப்பில் இல்லாமல் இருந்திருந்தால், நானும் தவறான பாதைக்குச் சென்றிருக்கலாம். எனது அடுத்த போராட்டம் போதைப்பொருட்களுக்கு எதிரானது; மருத்துவர்களின் பரிந்துரைச் சீட்டு இல்லாமல் இளைஞர்களுக்கு எவ்வாறு மருந்துகள் விற்கப்படுகின்றன என்பதை எதிர்த்துப் போராடினேன்.
இறுதியாக, நான் வாழ்க்கையில் நிலைபெற்று என் தங்கைக்குத் திருமணம் செய்து வைத்தபோது, ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கை இந்தப் பிரச்சினைகளிலிருந்தெல்லாம் முற்றிலும் மாறுபட்டது என்பதை உணர்ந்தேன். குறிப்பாக இந்தியாவில், ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையில் இருக்கும் குறைபாடுகளையும் பாதிப்புகளையும் கற்பனை செய்வது கூட மிகவும் கடினம்.
அவளது உடல்நலப் பிரச்சினைகள் முதல் கல்வி வரை, அவள் ஏற்கும் பொறுப்புகள் முதல் அவள் தாயாவதற்குக் கூட, எல்லா இடங்களிலும் பாதிப்புகள் மறைந்துள்ளன.
பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் மேம்பாட்டிற்காகப் பணியாற்ற முடிவு செய்தேன். ஆனால் அது குடிசைப் பகுதிகளில் உள்ள பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளை மட்டுமே மையப்படுத்திய ஒரு திட்டமாக இருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தேன்.
ஈடிவி பாரத்: வேறு எந்தத் துறைகளில் பணியாற்ற திட்டமிட்டுள்ளீர்கள்?
தேவேந்திரா: கோவிட் தொற்றின் போது ஏற்பட்ட டிஜிட்டல் இடைவெளியைக் (digital divide) களைவதே எனது அடுத்த இலக்கு. இதன் காரணமாக லட்சக்கணக்கான, கோடிக்கணக்கான குழந்தைகள், குறிப்பாகச் சிறுமிகள் பின்தங்கியுள்ளனர்.
அவர்களை நாம் பிரதான நீரோட்டத்திற்குக் கொண்டு வர வேண்டும். கோவிட் பொதுமுடக்கத்தின் போது, மடிக்கணினி வைத்திருந்தவர்கள் தங்கள் கல்வியைத் தொடர்ந்தனர், மற்றவர்கள் பின்தங்கினர். 2022-ஆம் ஆண்டில் மத்தியப் பல்கலைக்கழகங்களில் சேர விரும்பும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு CUET (பொதுப் பல்கலைக்கழக நுழைவுத் தேர்வு) கட்டாயக் கணினித் தேர்வை அறிமுகப்படுத்தியது.
இதுவரை கணினியைத் தொட்டுக்கூடப் பார்க்காத, தன் பெயரைக் கூடத் தட்டச்சு செய்யத் தெரியாத ஒரு மாணவன் எப்படி CUET தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவான்?
கணினியைத் தொட்டுக்கூடப் பார்க்காத அந்தப் பெண்கள், CUET தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவதற்குப் பதிலாக வீட்டிலேயே முடங்கித் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள்.
அத்தகைய குழந்தைகளுக்காக நாங்கள் பணியாற்றி வருகிறோம். டெல்லியில் 200-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளுக்குக் கணினி ஆய்வகங்களை (computer labs) நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளோம். இந்த ஆய்வகங்களை நாங்களே நடத்தி வருகிறோம். எங்களின் முயற்சியை பார்த்து ஈர்க்கப்பட்ட டெல்லி அரசாங்கம், எங்களுக்கு கூடுதலாக 200 ஆய்வகங்களை வழங்கியுள்ளது.
குறைந்தபட்சம் கல்வி முறையிலாவது சமத்துவத்தை வழங்கக்கூடிய ஒரு சூழலை நாங்கள் இவ்வாறு உருவாக்கி வருகிறோம். சமூக சமத்துவத்திற்குக் கல்வி சமத்துவமே முன்னோடியாகும்.
லாட்லி பவுண்டேஷன் சார்பில் நாங்கள் சமூகத் திருமணங்களையும் (mass weddings) நடத்தி வருகிறோம். ஆனால் திருமணம் செய்து வைப்பது மட்டுமே எங்கள் நோக்கமல்ல. திருமணத்திற்கு பிறகும் அந்தப் பெண்களின் கல்வி தொடர வேண்டும் என்பதே எங்கள் நோக்கம்.
இதன் மூலம் அவள் சுயசார்புள்ளவளாக மாறுவாள்; கடத்தலுக்கோ, விபச்சாரத்திற்கோ ஆளாக மாட்டாள், அல்லது போலித் திருமணத்திற்குப் பலியாக மாட்டாள்.
ஈடிவி பாரத்: சமூகத்திற்கு நீங்கள் கூற விரும்பும் செய்தி என்ன?
தேவேந்திரா: சமூகம் என்பது ஒரு வெற்று ஓவியத் திரை (canvas) போன்றது. அதை அழகாக வண்ணம் தீட்ட வேண்டியது நீங்கள்தான். உங்களுக்குப் பரம்பரை சொத்து எதுவும் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் உங்களிடம் பொறுமையும் அர்ப்பணிப்பும் இருந்தால், நீங்கள் கற்பனை கூட செய்து பார்த்திராத விஷயங்களை இந்த சமூகம் உங்களுக்குத் தரும்.
சமூகத்தின் மீது நம்பிக்கை வைப்பது மிகவும் முக்கியம். நாம் எப்போதும் சமூகத்தையே குறை கூறுகிறோம். சமூகம்தான் நம்மையும் உருவாக்குகிறது என்பதை நாம் ஒருபோதும் ஒத்துக்கொள்வதில்லை.
அதன் குறைபாடுகளை மட்டுமே நாம் சுட்டிக்காட்டுகிறோம். சமூகம் உருவாக்கும் சூழ்நிலைகள், உங்களை வலிமையாக்கும் என்ற இன்னொரு பக்கமும் இருக்கிறது.
குணநலன்களை உருவாக்குவதும் சமூகம்தான். ஒரு தொழிலாளி பானை செய்யும்போது, உள்ளே ஒரு கையும் வெளியே ஒரு கையும் இருந்து அதற்கு வடிவம் கொடுப்பதைப் போல, இந்த இரண்டு விஷயங்களையும் சமூகமே கூட்டாகச் செய்கிறது.
நீங்கள் வலியை அனுபவித்தே ஆக வேண்டும். ஒரு மலர் கூட வலியின் மூலம்தான் மலர்கிறது. ஒரு குழந்தை வலியின் மூலம்தான் பிறக்கிறது.
இந்த பூமி உருவானபோது கூட, ஒரு பெருவெடிப்பு (big bang) ஏற்பட்டது. அதுவும் வலியின் மூலம்தான் நடந்தது. நாம் வலியைப் பலவீனமாகக் கருதி கண்களை மூடிக்கொள்கிறோம். வலி என்பது ஒரு தொடக்கம் மட்டுமே. நாம் வலியிலிருந்து தொடங்கும்போதுதான் மகிழ்ச்சியை நோக்கி நகர்வோம்; அந்த மகிழ்ச்சியைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளும்போது, அது ஆர்வமாக மாறும். அந்த ஆர்வத்தைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளும்போது, நாம் முழுமையையும், வாழ்க்கையின் நோக்கத்தையும் அடைவோம்.