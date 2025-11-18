EXCLUSIVE: தன்னம்பிக்கை இருந்தால் போதும்... உலகை வசப்படுத்தலாம்: யூத் ஐகான் ஸ்ரீகாந்த் பொல்லா!
சாதிக்க தன்னம்பிக்கை மட்டுமே போதும், மற்ற எதுவுமே இரண்டாம்பட்சம்தான் என்று இன்றைய இளைஞர்களுக்கு எடுத்துகாட்டாய் திகழும் சாதனை மனிதராக ஸ்ரீகாந்த் பொல்லா திகழ்ந்து வருகிறார்.
Published : November 18, 2025 at 6:00 PM IST
ஹைதராபாத்: புகழ் பெற்ற தொழில்முனைவோரும், சமூகத்தில் வியத்தகு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி வருபவருமான ஸ்ரீகாந்த் பொல்லாவுக்கு ராமோஜி ராவ் யூத் ஐகான் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஸ்ரீ ராமோஜி ராவின் 89-வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு “ராமோஜி சிறப்பு விருதுகள் - 2025” விருது வழங்கும் விழா (நவ.16) அன்று கோலாகலமாக ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு, தெலங்கானா ஆளுநர் ஜிஷ்ணு தேவ் வர்மா, தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, ஓய்வு இந்திய தலைமை நீதிபதி என்.வி. ரமணா உள்ளிட்ட பலர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்றனர்.
இந்த விழாவில் பத்திரிகை, கிராமப்புற மேம்பாடு, மனிதநேயத்திற்கான சேவை, கலை மற்றும் கலாச்சாரம், யூத் ஐகான், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், பெண் சாதனையாளர் உள்ளிட்ட 7 பிரிவுகளில் ஆளுமைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது.
அந்த வகையில் ராமோஜி ராவ்வின் 'யூத் ஐகான் விருது' தொழிலதிபரும், சமூகத்தில் வியத்தகு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி வருபவருமான ஸ்ரீகாந்த் பொல்லாவுக்கு வழங்கப்பட்டது.
1991 ஆம் ஆண்டு ஆந்திராவில் உள்ள ஒரு சிறிய கிராமத்தில் ஸ்ரீகாந்த் பொல்லா பார்வை குறைபாடுடன் பிறந்தார். பிறந்த நாள் முதல் முதல் வாழ்க்கை அவரை பம்பரமாய் அலைகழித்தாலும், ஒரு நொடி கூட அவர் எதற்காகவும் சோர்ந்து போகவில்லை. அந்த ஓய்வில்லாத உழைப்பு தான் மாசசூசெட்ஸ் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் (MIT) அனுமதிக்கப்பட்ட முதல் சர்வதேச மாணவர் என்ற சாதனையை படைக்க அவருக்கு போதுமானதாக இருந்தது.
'திரைகடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு' என்ற ஔவையின் வாக்கை மெய்பித்த அவர், கடந்த 2012-ல் தனது பொல்லாண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸை நிறுவி தனது பயணத்தை ஆரம்பித்தார். சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த, மக்கும் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் அவரது நிறுவனத்தில், சுமார் 500-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் வேலை செய்து வருகிறார்கள். அதில், 25% மக்கள் சிறப்புத் திறன் கொண்டவர்கள் என்பது கூடுதல் சிறப்பு.
சாதிக்க தன்னம்பிக்கை மட்டுமே போதும், மற்ற எதுவுமே இரண்டாம்பட்சம்தான் என்று இன்றைய இளைஞர்களுக்கு எடுத்துகாட்டாய் திகழும் சாதனை மனிதராக ஸ்ரீகாந்த் பொல்லா திகழ்ந்து வருகிறார். வாழ்க்கையில் இலக்கு இல்லாமல் பயணிக்கும், பலருக்கு இவரின் வாழ்க்கை பயணம் கடலில் தத்தளிப்பவர்களை ஓடத்தில் ஏற்றி கரை சேர்க்கும் துடுப்பாக இருக்கும் என்றால் அது மிகையல்ல. இவர் சந்தித்த புறக்கணிப்புக்கள் என்ன? சாதிக்க வேண்டிய எண்ணம் எப்படி வந்தது? மாற்றுத்திறனாளிகள் சந்திக்கும் சவால்கள் என்னென்ன? போன்ற கேள்விகளை நாம் அவரிடம் நாம் முன்வைத்தோம். நம்முடைய அனைத்து கேள்விகளுக்கும் ஆழமாகவும், இளைஞர்களின் மனதில் சாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை விதைக்கும் வகையிலும் தன்னம்பிக்கை பதில்களை அளித்துள்ளார். அவரோடு ஒரு அறிவு கலந்துரையாடல் பின்வருமாறு,
ETV பாரத்: உங்களை சுற்றி நேர்மறையான ஆற்றல் அதிகம் இருக்கிறது. அதை நீங்கள் எவ்வாறு தன்வசப்படுத்தி உள்ளீர்கள்? உங்கள் ஆற்றலின் ரகசியம் என்ன?
ஸ்ரீகாந்த் பொல்லா: பிறந்ததில் இருந்து நான் எதிர் கொண்ட சவால்கள், கடந்த மூன்று தசாப்தங்களாக என்னை சுற்றி காணும் பாகுபாடு, என்ன நேர்மறையாக்கி, துடிப்பான ஆற்றலைக் கொண்டு வந்துள்ளதாக நினைக்கிறேன்.
நான் எந்த ஒரு சவாலை எதிர்கொள்ளும் போதும் அதை ஒரு வாய்ப்பாக பார்க்கிறேன். அதனால் நான் உற்சாகமடைகிறேன். உன்னால் அதை செய்ய முடியாது என்று சொல்பவர்கள் முன்னால், நீங்கள் நினைப்பது தவறு என்று நிரூபிக்க என் மனதை ஒருமுகப்படுத்துகிறேன். அப்படி தான் மனதை எதிர்மறை நிலையில் இருந்து நேர்மறை நிலைக்கு மாற்றுகிறேன். பல நேரங்களில் மனிதர்கள் என்னுடன் சிறிது நேரம் செலவழித்ததும் என்னுடைய சிறந்த நலன் விரும்பிகளாக மாறிவிடுகிறார்கள். மிகவும் எதிர்மறையான நபர்கள் அல்லது ஏற்றுக் கொள்ள முடியாத நபர்கள் எனது வாழ்க்கையில் சிறந்த நண்பர்களாக மாறுகிறார்கள். அது தான் எனது மந்திரம். ஸ்ரீகாந்த் உன்னால் இது முடியாது என்று யாராவது கூறினால், அவர்களிடம் நிச்சயம் இதை என்னால் செய்ய முடியும் என்று கூறுவேன்.
ETV பாரத்: மாசசூசெட்ஸ் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் (MIT) சேர்ந்த முதல் சர்வதேச பார்வை மாற்றுத்திறனாளி மாணவர் நீங்கள்தான், இது ஒரு வரலாற்று மைல்கல். அங்கு படித்த போது உங்களுக்கு ஏற்பட்ட மறக்க முடியாத நினைவுகளை பகிர முடியுமா?
ஸ்ரீகாந்த் பொல்லா: இதை ஒரு வரலாற்று சாதனையாக ஒருபோதும் நான் கருதவில்லை. இதை ஒரு புதிய தொடக்கமாக வேண்டுமானால் எடுத்துக் கொள்ளலாம். இந்தியாவை சேர்ந்த மக்கள், குறிப்பாக பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகள் உயர்ந்த இடத்தை அடைவது என்பது சவாலான காரியமாக இருந்தது. ஆனால், அந்த சவாலில் என்னால் வென்று காட்ட முடிந்தது.
இந்தியாவில் படிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினேன். ஆனால், அதற்கான வாய்ப்பு எனக்கு அமையவில்லை. ஐஐடி, பிட்ஸ் பிலானியில் சேருவதற்காக நான் விண்ணப்பித்த போது அவர்கள் என்னை முற்றிலும் நிராகரித்தார்கள். அந்த நிராகரிப்பு எனக்கு ஒரு பிளஸ் பாயிண்டாக மாறியது. இதன் காரணமாக நான் MIT-யில் படிக்கச் சென்றேன். ஏனென்றால் அது உங்களை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளும் இடம்.
என் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நிராகரிப்பும் உண்மையில் ஒரு படி மேலே செல்ல எனக்கு உதவியது. அந்த நிராகரிப்புக்களை நான் ஆரம்பத்தில் சந்தித்திருக்காவிட்டால் இன்று நான் உங்கள் முன்பு அமர்ந்து பேசியிருக்க முடியாது. எனவே, வாழ்க்கையில் சந்திக்கும் தோல்விகளே அனைவரின் வெற்றிக்கும் படிக்கல்லாக இருக்கும் என்பதை நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். நீங்கள் ஒரு பின்னடைவை காணாவிட்டால், ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலைகளை கடக்காவிட்டால் உங்களால் எதையும் சாதிக்க முடியாது. ஏனென்றால், ஆடம்பரத்தின் மடியில் அமர்ந்து கொண்டு உங்களால் எதையும் உருவாக்க முடியாது. உண்மையில் நாம் கஷ்டங்களை எதிர்கொள்ளும் போது தான், நம்மால் முன்பை விட சிறப்பாக சிந்திக்க முடியும். வாழ்க்கையில் நான் அனுபவித்த நிறைய கஷ்டங்கள் தான், இப்போது என்னை உருவாக்கி வருகிறது. எதைக் கண்டும் அஞ்ச வேண்டாம். பயணத்தை அதன் போக்கில் விடாமுயற்சியுடன் தொடர வேண்டும் என்பதே முக்கியம்.
ETV பாரத்: போலண்ட் நிறுவனத்தை தொடங்க உங்களை தூண்டியது எது? உங்களின் தனிப்பட்ட பயணம் அதை எப்படி சாத்தியப்படுத்தியது?
ஸ்ரீகாந்த் பொல்லா: நான் அமெரிக்காவுக்கு சென்ற போது என் முன்பு இரண்டு கேள்விகள் இருந்தன. மீண்டும் இந்தியாவுக்கு திருப்பி செல்ல வேண்டுமா? அல்லது அமெரிக்காவில் தங்கி பணிபுரிய வேண்டுமா? இந்த கேள்விகளுக்கான பதிலை ஆராய்ந்த போது என்னுடைய மொத்த வாழ்க்கையும் என் கண் முன்பு வந்து போனது. வாழ்க்கையில் எதிர் கொண்ட சவால்கள், போராட்டங்கள், பின்னடைவுகள், சவால்கள் என அனைத்து நிலைகளையும் எண்ணிப் பார்த்தேன். சரியான வழிகாட்டிகள், ஆதரவு என எனக்கு கிடைத்த அனைத்தும், சமூகத்தில் போராடும் என்னை போன்ற அனைவருக்கும் கிடைத்து விடாது என்பதை உணர்ந்தேன். லட்சக்கணக்கான மனிதர்களின் நன்கொடை நிதியிலோ அல்லது நலத்திட்ட நிதியிலோ வாழ்ந்து வருகிறார்கள். ஒரு முழு சமூக்திற்கான மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று விரும்பினேன்.
எதிர்பார்ப்புகளோடு இருக்கும் மக்களுக்கு நம்பிக்கையின் கலங்கரை விளக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினேன். எனக்கு அனுதாபத்தில் நம்பிக்கை இல்லை. சமூகத்தில் அதற்கு எந்த இடமும் இல்லை என்று நினைக்கிறேன். சமூகத்தில் உங்களை நம்பி இருக்கும் மக்களுக்கு கண்ணியமான வாழ்வாதாரத்தை உருவாக்க உங்களால் உதவ முடிந்தால், அதுவே அவர்களுக்கு செய்யும் உதவியாக இருக்கும்.
இரக்கம் என்பது உங்களை சுற்றியுள்ள மனிதர்களுக்கு கொஞ்சம் பணத்தையோ அல்லது பொருட்களையோ நன்கொடையாக அளிப்பது அல்ல. அது கண்ணியத்துடன் எப்படி வாழ்வது என்பதை ஒருவருக்கு காண்பிக்க செய்வதாகும். நான் கண் பார்வை இல்லாதகவனாக பிறந்தேன். அது, என்னை போன்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை என் மனதில் விதைக்க காரணமாக இருந்தது. அவர்கள் அனைவரையும் மேம்படுத்தப்பட்ட திறன் கொண்டவர்களாக உருவாக்க வேண்டும் என்பதே எனது நோக்கம். அதுவே என்னை இந்தியாவுக்கு திரும்பி வந்து தொழில் முனைவோராக்க தூண்டியது.
ETV பாரத்: உங்கள் வாழ்க்கை வரலாற்று படத்தில் ராஜ்குமார் ராவ் நடித்து வெளியாகியுள்ளது, அதைப் பற்றி ஏதேனும் பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா?
ஸ்ரீகாந்த் பொல்லா: முதலில் என்னைப் பற்றி ஒரு திரைப்படம் எடுக்கப்படுகிறது என்பதையே என்னால் நம்ம முடியவில்லை. கிட்டதட்ட மூன்று வருடங்களாக அந்த வாய்ப்பை நான் நிராகரித்து வந்தேன். ஆனால், இறுதியில் என்னால் அதை தடுக்க முடியவில்லை. அது தயாரிக்கப்பட்டதும், எனக்கு நிறைய ஆதரவு கிடைக்க தொடங்கியது. நேற்று வரை வாழ்க்கையில் விரக்தியில் இருந்தவர்கள் இன்று படத்தை பார்த்த பிறகு நேர்மறையான சிந்தனைகளையும், புதிய நம்பிக்கையும் பெறுவதை காண்டேன். இவ்வளவு பேரை என்னால் ஊக்குவிக்க முடியுமா? என்ற வியப்பு ஏற்பட்டது. நான் பிறந்ததே இதற்கு தான். என்னை போன்ற மக்களுக்கு முழுவதும் அதிகாரத்தை கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்பதை அது எனக்கு நினைவூட்டியது.
நான் பார்வையில்லாமல் பிறந்த போது, நான் கேட்ட வார்த்தைககள் தான் என்னுடைய முதல் சவால். நான் அதை சமாளித்தேன். நான் பார்வை இல்லாமல் பிறந்திருக்கலாம், ஆனால் எதிர்காலத்திற்கான திட்டமில்லாமல் இல்லை. இந்த பார்வையில் தான் நாம் வாழ்க்கையின் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல முடியும்.
ETV பாரத்: சமூக நோக்கத்திற்காகவும், லாபத்திற்காகவும் ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கியுள்ளீர்கள். அதை எவ்வாறு சமநிலைப்படுத்தி நிர்வகித்து வருகிறீர்கள்?
ஸ்ரீகாந்த் பொல்லா: இது ஒரு சிக்கலான கேள்வி. சமூக நோக்கம் கொண்ட இந்த நிறுவனத்தை பற்றி முதலில் எனது முதலீட்டாளர்களிடம் கூறிய போது, பலர் என்னை பார்த்து சிரித்தனர். நீங்கள் ஒரு முட்டாள், உங்களால் அதை செய்ய முடியாது என்று உறுதியாக கூறினார்கள். மறுசுழற்சி துறையில் ஏதோ ஒன்றைப் பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீர்கள், அது குப்பையை தவிர வேறு எதுவாகவும் இருக்கப் போவதில்லை என்று கிண்டலடித்தார்கள். சினிமாவில் ஒரு உரையாடல் உள்ளது, 'அப் தக் து அந்தா தா, அப் கண்டா பி ஹோஜயேகா' அதாவது நீங்கள் ஒரு பார்வையில்லாதவர், ஆனால் இப்போது அழுக்காகவும் மாறப்போகிறீர்கள் என்பது பொருள். நான் ஒருபோதும் அழுக்காக மாற மாட்டேன். ஆனால், அதற்கு பதிலாக குப்பை குவியலை எடுத்து தங்கமாக மாற்ற முடியும் என்பதை நிரூபித்துள்ளேன்.
ஒரு குழுவாக இணைந்து செய்யும் வேலை நிச்சயம் வெற்றியடையும் என எனக்கு தெரியும். ஆனால், 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் அதை கூறிய போது, அதை யாரும் நம்பவில்லை. நான் கார்ப்பரேட்டுக்கு சென்று DEI (diversity, equity, and inclusion) பயிற்சி செய்யுங்கள் என்று கூறிய போது அதனை பலரும் ஏற்க மறுத்தார்கள். ஆனால், இப்போது அது அவர்களின் முக்கிய பலமாக மாறிவிட்டது.
மாற்றுத்திறனாளிகளை பெரும்பாலும் யாரும் வேலைக்கு அமர்த்துவதில்லை. இந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்க நினைத்தேன். கழிவுகளை ஒதுக்கப்பட்ட பொருட்களில் இருந்து அழாகான ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும் என நினைத்தேன். சமூகத்தின் ஓரத்தில் ஒதுக்கப்பட்டு இருக்கும் மக்களுக்கு அதனால் பயனடைய வேண்டும் என நினைத்தேன். வேலையில் ஈடுபாடுடன் செய்யும் போது லாபம் தானாகவே வரும். நிறுவனத்தில் அனைவருமே பிரதானமானவர்கள் என்பதே எங்களின் தலையாய நோக்கமாக எப்போதும் இருக்கிறது.
ETV பாரத்: இந்தியாவில் உள்ள நுகர்வோர் மற்றும் வணிகர்கள் சுற்றுப்புறத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்காத உங்கள் தயாரிப்புகள் பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள்?
ஸ்ரீகாந்த் பொல்லா: அவர்கள் அனைவரும் எங்கள் பொருட்களை வாங்கி பயன்படுத்த, விற்பனை செய்ய தயாராக இருந்தனர். எங்களுக்கு முன்பு யாரும் ஒரு அழகியலுடன், சுகாதார முறையிலான தயாரிப்புக்களுடன் பொருட்களை வழங்கியது இல்லை. பனை ஓலைகளால் செய்யப்பட்ட தட்டுகளை மக்களிடம் வழங்கும் போது எங்களால் ஓரளவு விலையை குறைத்து கொடுக்க முடிந்தது. மக்களும் சுற்றுச்சூழலுக்கு கேடு விலைவிக்காத தெர்மாக்கோல், பிளாஸ்டிக் அல்லாத பொருட்களை பயன்படுத்த ஆர்வமாக உள்ளார்கள். குறிப்பாக உலக சந்தையில் மக்கும் மாற்றுகளுக்கு அதிக தேவையும், விருப்பமும் உள்ளது. பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் ஓழிக்கப்பட வேண்டும் என்ற எண்ணம் தற்போது அனைவருக்கும் ஏற்பட்டுள்ளது.
ETV பாரத்: போலண்ட் நிறுவனத்தை பொறுத்தவரையில் அடுத்த ஒரு தசாப்தத்திற்கான உங்களின் திட்டம் என்ன?
ஸ்ரீகாந்த் பொல்லா: கடந்த 12 மாதங்களில் நாங்கள் இந்தியாவில் இருந்து உலகளாவிய நிலைக்கு சென்றுள்ளோம். உணவகங்கள், பெரு நிறுவனங்கள், வணிக நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து நுகர்வோருக்கும் எங்கள் பொருட்கள் சென்றடைவதற்கான பாதைகள் தற்போது உருவாகியுள்ளது. அவர்களின் உணவு பேக்கேஜிங், உணவு பரிமாறுதல் மற்றும் உணவு கையாளுதல் மற்றும் குப்பை கையாளுதல் ஆகியவற்றிற்கு மக்கும் மாற்றுகளை குறைவான விலையில் சிறப்பான தரத்தில் வழங்கி வழங்குகிறோம்.
அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, கனடா போன்ற சந்தைகளில் எங்களின் பொருட்கள் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. கூடிய விரைவில் மத்திய கிழக்கு மற்றும் இங்கிலாந்தில் எங்களின் செயல்பாடுகளை ஆரம்பிக்க உள்ளோம். இந்த நாடுகளில் உள்ள ஒவ்வொரு இல்லங்களிலும் அடுத்த இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகளில் எங்கள் பொருட்களுக்கான இடம் இருக்க வேண்டும் என்பதே எங்களின் நோக்கமாக உள்ளது. அதில் நிச்சயம் வெற்றி அடைவோம் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது.
ETV பாரத்: குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு சிறப்பு திறன் இருப்பதாக நீங்கள் கருதுகிறீர்களா?
ஸ்ரீகாந்த் பொல்லா: இல்லை, ஆனால் உங்களிடம் உள்ள திறன்களை எவ்வாறு செம்மைப்படுகிறீர்கள் என்பதை பொறுத்து அது அமையும். நீங்கள் எவ்வித சிறப்போ, சலுகையோ பெற்றவர் அல்ல. ஆனால், சில குறைபாடுகளை கொண்ட சாதாரண மனிதர்கள் தான் போன்று தான் அவர்களின் வாழ்க்கை முறையும் இருக்கும். ஆனால், அந்த குறைபாடுகளையும் தாண்டி வெற்றி பெற வேண்டும், பலவீனங்களை உங்கள் பலமாக மாற்றுவதில் தான் உங்களின் வெற்றி இருக்கிறது.
ETV பாரத்: ராமோஜி சிறப்பு விருது பெற்றுள்ள இந்த தருணத்தில் உங்கள் எண்ணங்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா?
ஸ்ரீகாந்த் பொல்லா: இது ஒரு பெரிய மரியாதை, அதையும் தாண்டி என்னை போன்ற தொழில் முனைவோருக்கு முன்மாதிரியாக இருந்த ஸ்ரீராமோஜி ராவ் அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவிக்கும் ஒரு வாய்ப்பாகவும் கருதுகிறேன். அவரது பயணம் என்னை போன்ற அனைவருக்கும் ஊக்கமளிக்கிறது. பத்திரிகைத் துறையில் மட்டுமல்ல, அனைத்து தொழில் முனைவோருக்கும் ஒரு முன்மாதிரியை உருவாக்கியுள்ளார். அத்தகைய பெரும் தியாகங்களை செய்த ஒரு மனிதருக்கு எனது மரியாதையையும், நன்றியையும் செலுத்துவது எனது பாக்கியம்.