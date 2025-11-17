EXCLUSIVE: 'யாருக்காக செயல்படுகிறோம் என்பது பத்திரிகை துறையில் முக்கியமானது' - பத்திரிகையாளர் ஜெய்தீப் ஹர்திகர்!
இந்திய ஊடகங்கள் பெரும்பாலும் பெருநகரங்களில் இருந்து இயக்கப்பட்டு வருவதால் பிராந்திய செய்திகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய முக்கியத்துவம் குறைவதாக ஜெய்தீப் ஹர்திகர் ஆதங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 17, 2025 at 10:56 PM IST
ஹைதராபாத்: யாருக்கா, எதற்காக செயல்படுகிறோம் என்பது பத்திரிக்கை துறையில் முக்கியமானது என ராமோஜி சிறப்பு விருது பெற்ற பத்திரிகையாளர் ஜெய்தீப் ஹர்திகர் தெரிவித்துள்ளார்.
ஸ்ரீ ராமோஜி ராவின் 89-வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு “ராமோஜி சிறப்பு விருதுகள் - 2025” விருது வழங்கும் விழா (நவ.16) அன்று கோலாகலமாக ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி ராதாகிருஷ்ணன், முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு, தெலங்கானா ஆளுநர் ஜிஷ்ணு தேவ் வர்மா, தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, முன்னாள் இந்திய தலைமை நீதிபதி என்.வி. ரமணா உள்ளிட்ட பலர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்றனர்.
இந்த விழாவில் பத்திரிகை, கிராமப்புற மேம்பாடு, மனிதநேயத்திற்கான சேவை, கலை மற்றும் கலாச்சாரம், யூத் ஐகான், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், பெண் சாதனையாளர் ஆகிய 7 பிரிவுகளில் ஆளுமைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது.
பத்திரிக்கை துறையில் சிறந்த ஆளுமைக்கான விருது மூத்த ஊடகவியலாளர் ஜெய்தீப் ஹர்திகருக்கு வழங்கப்பட்டது. கடந்த 25 ஆண்டுகளாக இந்தியாவின் முக்கிய ஆங்கில ஊடகங்கள் மற்றும் சர்வதேச வெளியீடுகளில் தனது கூர்மையான கருத்துக்களால் கவனம் பெற்றார். குறிப்பாக, விவசாய துறையில் விவசாயிகள் சந்தித்தும் பிரச்சனை, விவசாயிகள் தற்கொலை தொடர்பாக அவரின் எழுத்துக்கள் கிராம புறங்களில் விவசாயிகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை, இந்தியா முழுமைக்கு கொண்டு சேர்க்க முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.
மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாக்பூரை சேர்ந்த ஜெய்தீப் ஹர்திகர், விவசாயிகளின் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை எளிதில் புரிய வைக்கும் விதமாக, 'இந்தியா ஃபார்ம் க்ரைசஸ்' மற்றும் 'எ வில்லேஜ் அவைட்ஸ் டூம்ஸ்டே' என்ற இரண்டு புத்தகங்களை எழுதியுள்ளார். தற்போது மூன்றாவது புத்தகம் எழுதும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
இந்நிலையில், ETV பாரத்த்தின் நிசார் தர்மாவுக்கு அவர் அளித்த பிரத்யேக நேர்காணலில், பத்திரிக்கை துறையை தேர்ந்தெடுத்து ஏன்?, விவசாயிகள் பிரச்சனைகளின் முக்கியத்துவம், தான் பத்திரிக்கை துறையில் சந்தித்த சவால்கள் உட்பட பல்வேறு கேள்விகளுக்கு மிக ஆழமாகவும், நேர்த்தியாகவும் பதிலளித்துள்ளார்.
ETV பாரத்: தற்போதைய காலகட்டத்தில் பத்திரிக்கை துறை நகரமயமாக்கல், இலக்கியத்தை சார்ந்து பயணிக்கு நேரத்தில் கிராமப்புற இந்தியாவில் பொதுமக்கள், விவசாயிகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை குறித்து பேச வேண்டும் என்ற எண்ணம் உங்களுக்கு ஏன் ஏற்பட்டது?
ஜெய்தீப் ஹர்திகர்: நான் பிறந்த வளர்ந்தது எல்லாம் மகாராஷ்டிராவின் விதர்பா பகுதியில் உள்ள சந்திரபூர் பகுதியில் தான். எனது வகுப்பு தோழர்கள் எல்லாம் கிராமப்புற பகுதிகளில் இருந்து வந்தவர்கள்தான். இவர்கள் அனைவரும் விவசாயத்தை பின்னணியாக கொண்டவர்கள். 1996ஆம் ஆண்டு நான் பத்திரிகைத் துறையில் முதுகலைப் பட்டப்படிப்பை முடிந்தபோது, எனது கல்லூரி ஆசிரியர் சோமேஷ்வர் ராவ், அந்த ஆண்டு புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் சாய்நாத் எழுதிய 'எவ்ரிஒன் லவ்ஸ் எ குட் டிராட்' (Everyone Loves A Good Drought) என்ற புத்தகத்தை எனக்கு அளித்தார். நாக்பூரில் ஒரு சிறிய தேநீர் கடையில் அமர்ந்து அந்த புத்தகத்தை படித்தேன். சுமார் ஐந்து அல்லது ஆறு மணி நேரம் தொடர்ந்து அந்த புத்தகத்திற்காக செலவிட்டேன். அப்போது எனக்கு 20 வயதுதான். ஆனால், அந்த புத்தகம் ஏற்படுத்திய தாக்கம் என்பது மிகப்பெரியதாக இருந்தது. பத்திரிகை துறையில் கற்க வேண்டிய அவசியத்தையும், கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தும் விதத்தையும் மேம்படுத்திக்கொள்ள இந்த புத்தம் எனக்கு அடித்தளமாக இருந்தது. புத்தகத்தை படித்து முடித்து பிறகு சாய்நாத்தின் படைப்புக்களை தொடர்ந்து பின்பற்ற தொடங்கினேன்.
எனது வழிக்காட்டியாகவும், குருவாகவும் இருந்து மறைந்த போதாங்கர், என்னை இந்த துறையில் சீர்ப்படுத்த முக்கிய காரணமாக இருந்தார். எந்த ஒரு விஷயத்தை அணுகும் போதும் யாருக்காக? எதற்காக? இந்த செய்திகளை தேர்வு செய்திறோம் என்ற கேள்வியை உனக்குள்ளே எழுப்பி கொள்ள வேண்டும் என பலமுறை அறிவுறுத்தி இருந்தார். ஒரு நல்ல செய்தியாளருக்கு உள்ள அடிப்படை தகுதி அதுவாகவே இருக்கும் என்றும் பலமுறை அவர் கூற கேட்டிருக்கிறேன்.
சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, இடப்பெயர்ச்சி பிரச்சனை குறித்து நான் செய்தி வெளியிட தொடங்கினேன். அப்போது தான் பத்திரிக்கையின் நோக்கம், வேறு எந்த அம்சத்தையும் விட முக்கியமானது என்பதை உணர்ந்தேன். உங்களின் நோக்கம் என்ன என்பது கண்டறியப்பட்டால், மீதமுள்ள விஷயங்கள் தானாக சரியாகிவிடும். அதை நாம் அனைத்து விஷயங்களிலும், அதே ஈடுபாட்டுடன் செய்ய வேண்டும்.
குறிப்பாக, 1990கள் இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் மறுவாழ்வு பிரச்சனைகள் மிகவும் பரபரப்பாக விவாதிக்கப்பட்ட ஒரு தசாப்தமாகும். அந்த நேரத்தில், சாய்நாத் ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக நாக்பூருக்கு வந்தார். அவரை மிகுந்த சிரமங்களுக்கு இடையே சந்தித்து உரையாடினேன். 1996-97 காலகட்டத்தில் ஆந்திராவில் விவசாயிகள் தற்கொலைகள் தொடர்பாக அவர் செய்தி வெளியிட்டு இருந்தார். தொடர்ந்து இதே போன்று பருத்தி விவசாயிகளும் விதர்பாவில் தற்கொலை செய்து கொண்டனர். தற்கொலைக்கான காரணங்கள் என்ன? என்பதை கண்டறிய வேண்டும் என்ற எண்ணம் மனதில் தோன்றியது. அதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டேன். இது தொடர்பாக விவசாயிகள், நிபுணர்கள் மற்றும் பொருளாதார வல்லுநர்கள் என பலரிடம் பேசினேன்.
பத்திரிகை துறையில் எனது பயணத்தை தொடங்கியது இப்படிதான் என்றாலும், பிர்லா அறக்கட்டளையில் 2000ஆவது ஆண்டில் மீடியா பெல்லோஷிப் படித்தபோது பத்திரிகை துறையில் அதிகம் கற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பு உருவானது. அந்த ஒரு வருடம் நாடு முழுவதும் இடைவிடாமல் பயணித்தேன். வளர்ச்சி திட்டங்களால் நாடு முழுவதும் இடம்பெயர்ந்த மக்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பதை கண்டு நான் ஆச்சரியப்பட்டேன். பல மாநிலங்கள், மொழிகள் என மக்கள் பரந்துபட்டு வாழ்கிறார்கள். கிராமப்புறங்களை உள்ளடக்கிய தளத்தில் பயணிப்பது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. இதில் போட்டி இருப்பதில்லை. பலரும் அதில் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. ஆனால், எனக்கு மிகுந்த ஆர்வத்தை கொடுத்தது, இன்னும் கொடுத்து வருகிறது.
ETV பாரத்: நீங்கள் தற்போது People's Archive of Rural India (PARI) அமைப்பின் முக்கிய உறுப்பினராகவும், நிருபராகவும் இருக்கிறீர்கள். அதுபற்றி விளக்கி கூற முடியுமா?
ஜெய்தீப் ஹர்திகர்: PARI என்பது மிகவும் ஆர்வமும், அர்ப்பணிப்பும் உள்ள நிருபர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களை கொண்ட ஒருதுடிப்பான குழு. இது முற்றிலும் கூட்டு நிதியளிப்பு மூலம் இயங்கி வருகிறது. இது சாய்நாத் கற்பனை செய்த ஒரு மாற்று ஊடகம்.
நான் நான்கு வெவ்வேறு செய்தித்தாள்களில் பணிபுரிந்துள்ளேன். என்னை, நான் செய்கிற பணியை விரும்புகிறேன், அதனை மனதார நம்புகிறேன். அவற்றில் நல்ல நோக்கங்கள் இருந்தாலும், கிராமப்புற இந்தியாவுக்கு தரப்பட வேண்டிய முக்கியத்துவம் கிடைக்கவில்லை என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள தான் வேண்டும். சாய்நாத் மகசேசே விருது பெற்றபோது, இந்த குறைகளை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார். அதனை டிஜிட்டல் தளமாக உருவாக்கினார். வெகுஜன மக்களுக்கு அது போய் சேர வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவருக்கு அதிகம் இருந்தது. 2014இல் (PARI) தொடங்குவதற்கு முன்பு அதில் நானும் ஒரு அங்கமாக இருந்தது என்னுடைய அதிர்ஷ்டம். ஊடகங்கள் மக்களுக்கு தகவல் அளிக்கவும், கல்வி கற்பிக்கவும் வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம். எது நல்லது , கெட்டது, தேவை, புறக்கணிப்பு உள்ளிட்ட அனைத்தை பற்றிய புரிதலும் மக்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்பதில் தெளிவாக இருக்கிறோம்.
ETV பாரத்: 'ஒரு கிராமம் இறுதி நாளுக்காக காத்திருக்கிறது' என்ற உங்கள் புத்தகத்தில், அரசு மற்றும் தனியாரால் இடம்பெயர்ந்து ஆதரவற்றவர்களாக மாற்றப்பட்ட மக்களின் தனிப்பட்ட கதைகளைப் பற்றியது. மக்களின் கஷ்டங்களை எதிர்கொள்வதைப் பற்றி எழுதும்போது பச்சாதாபத்தையும், புறநிலையும் எவ்வாறு சமநிலைப்படுத்துவீர்கள்?
ஜெய்தீப் ஹர்திகர்: மூன்று பாடங்கள் என் வாழ்க்கையில் எனக்கு மிகவும் பிடித்தவை. முதல் பாடம் என் ஆசிரியர் எனக்கு கூறியது. யாருக்காக? எதற்காக? நாம் இயங்குகிறோம் என்பதை எப்போதும் நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். இரண்டாவது, பிரிட்டிஷ் பத்திரிகையாளர் என்னிடம் கூறியது, வெறும் கதையை மட்டுமே மக்களிடம் கொண்டுசேர்க்கும் மனிதர்களாக நாம் இருக்க கூடாது என என்னிடம் அடிக்கடி வலியுறுத்துவார். மூன்றாவது சாய்நாத் அவர்களிடம் இருந்து கற்றது, உங்களுக்கு இதயம் இல்லையென்றால், உங்கள் கண்களால் ஒரு கதையை பார்க்க முடியாது என்பார். அது எப்போதும் என் நினைவில் வந்துபோதும்.
பச்சாதாபம், இரக்கம் என்பது எந்த ஒரு தனிமனிதரையும் நல்லவராக்கும் மதிப்பாக நான் கருதுகிறேன். இரக்கம் என்னுடைய வளர்ப்பில் ஒரு அங்கமாகவே இருந்துள்ளது. எனது அம்மா மிகவும் இரக்கமுள்ளவர். இவை அனைத்து மக்களிடமும் பரிவு காட்ட எனக்கு எப்போதும் உதவுகிறது. இரக்கம், பச்சாதாபம் என்பது மனித மரபின் அடிப்படையாக ஒன்று. அந்த தன்மை இல்லையென்றால் என்னால், எந்த ஒரு கதையை கூட எழுத முடியாது.
உதாரணமாக ராம்ராவ்: 'தி ஸ்டோரி ஆஃப் இந்தியாஸ் ஃபார்ம் க்ரைசிஸ்' எழுதும்போது, எனக்கு சில தகவல்கள் தேவைப்பட்டது. அவரை மற்றும் அவரது மகளை பற்றி எழுத இரண்டு ஆண்டுகள் வரை ஆனது. அவர்கள் விதர்பாவில் உள்ள ஒரு குக்கிராமத்தில் வசித்தனர். பல பொருளாதார சிக்கல்களில் அவர்கள் அவதிப்பட்டு வந்தார்கள். அவர்களுக்கு என்ன செய்ய உள்ளேன் என்பதை பொறுமையாக கூறி ,அவர்களின் நம்பிக்கை பெற வேண்டிய தேவை இருந்தது. அந்த நேரத்தில் அவசரப்படக் கூடாது என்பதில் தெளிவாக இருந்தேன். மக்களுக்கு அவர்களின் நிலையை கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்பதில் மட்டுமே நோக்கமாக இருந்தேன். எனக்கு பணமோ, பெயரோ வேண்டாம் என்பதை அவர்களிடம் புரிய வைத்தேன். சமூகம் எப்போதும் அழகாக இருக்காது. அதில், சாம்பல் நிற நிழலும், இருண்ட நிழல்களும் உள்ளன. அந்த கதைகளை நாம் சொல்ல வேண்டும்.
ETV பாரத்: ஒரு எழுத்தாளர் மற்றும் பத்திரிகையாளராக ஒரு கதைக்கும், புத்தகத்திற்குமான உங்கள் அணுகுமுறை எவ்வாறு வேறுபடுகிறது?
ஜெய்தீப் ஹர்திகர்: ஒரு புத்தகம் அல்லது நீண்ட வடிவத்திலான கதைகள் 5WH தாண்டி செல்ல வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். கதை எழுதுவதில் நாம் எப்போதும் மிகுந்த ஆர்வமாக உள்ளேன். கதையில் வரும் காட்சிகளை வெளிப்படுத்த, புரிந்துகொள்ளும் திறன் அதிகம் வேண்டும். கதைக்கான சாரத்தை நாம் உணரும் பட்சத்தில் மட்டுமே அதை சரியான முறையால் நாம் வெளிப்படுத்த முடியும். நீங்களை அனைத்தையும் கற்பனையாக்க முடியாது. நீங்கள் கதைக்கான பாதையை புரிந்துகொண்டு மிக நீண்ட நேரம் கதையுடன் இருக்க வேண்டும்.
ராம் ராவைப் போலவே, எனக்கும் எந்த முடிவும் இல்லை, ஏனெனில், அது புனைகதை அல்ல. எனவே, ஒருநாள் அவரிம் உங்கள் கடன்களை நீங்கள் எப்போதாவது திருப்பி செலுத்த முடியும் என்று நினைக்கிறீர்களா? என்று கேட்டேன். அவரது பதில் எனது புத்தகத்தின் முடிவாக மாறியது. "பழைய கடன்கள் போய்விடும், புதிய கடன்கள் வரும். அநேகமாக கடன்களிலேயே நான் இறந்துவிடுவேன்" என என்னிடம் கூறினார்.
புனைக்கதை அல்லாதவற்றில் ஒரு குறிப்பிட்ட பயணத்தை அல்லது உங்கள் முன் வெளிப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட கதையை வெளிப்படுத்த இலக்கிய நடையுடன் கதை சொல்லும் திறனைகளை பயன்படுத்துவீர்கள். அது மிகவும் வித்தியாசமானது. எந்தவொரு நல்ல புனைக்கதை அல்லாத நீண்ட வடிவப் படைப்புக்கும் ஒரு கதை, கதாப்பாத்திரம் மற்றும் ஒரு பயணம் தேவை. ஏனெனில் கதைகள் பொதுவாக செயல் அல்லது செயலற்ற தன்மையை கருவாக கொண்டு அமையப்பெற்றிருக்கும்.
எனவே, அந்த வகையில் இது ஒரு வழக்கமான ஆயிரம் வார்த்தை படைப்பிலிருந்து வேறுபடுகிறது என்று நான் நினைக்கிறேன். அந்த வகையில், அமெரிக்க பத்திரிகையாளர் பால் சலோபெக்கின் பத்திரிகை நடைமுறையை கண்டு நான் வியப்படைந்துள்ளேன். இதை அவர், மெதுவான இதழியல் நடைமுறை என்கிறார். சாய்நாத் இதை பத்திரிகை துறையின் விளக்க வடிவமாக பார்க்கிறார். அங்கு சூழ்நிலைகளை புரிந்துகொண்டு, உண்மையான காரணங்களை விளக்க நாம் மெதுவாக செல்ல வேண்டும். டிஜிட்டல் பத்திரிகையின் எதிர்காலம் அங்குதான் இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன்.
ETV பாரத்: தேசிய கொள்கை தொடர்பான உரையாடல்களை வடிவமைப்பதில் பிராந்திய பத்திரிக்கை என்ன பங்கு வகிக்கிறது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்?
ஜெய்தீப் ஹர்திகர்: இந்திய ஊடகங்கள் பெரும்பாலும் பெருநகரங்களில் இருந்து இயக்கப்படுகிறது. ஆனால், இந்தியா ஒரு பரந்த நாடு. எந்த நாளின் செய்திகளிலும் இடம்பெறாத குறைந்தது 30-40 முக்கிய பிராந்தியங்களை என்னால் எண்ண முடியும். சமீபத்தில் பீகாரில் தேர்தலை நடத்தி முடித்தோம். பிராந்தியங்கள், அங்கு நிலவும் அரசியல் தன்மை எங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். ஆனால், இதை நாங்கள் இது அனைத்தையும் சிமாஞ்சலில் இருந்து இருந்துகொண்டு படிக்கிறோமா? அல்லது வடக்கு கர்நாடகாவில் இருந்து படிக்கிறோமா? அல்லது ராயலசீமாவிலிருந்து படிக்கிறோமா? அப்படி ஏதுமில்லை. நிருபர்கள் இருக்கிறார்களா? என்றால் ஆம், இருக்கிறார்கள். அவர்கள் பீட் நிருபர்கள். எனவே, பிராந்திய பத்திரிகை அல்லது பிராந்தியங்களைப் பற்றிய செய்திகளை வெளியிடுவது தேசிய ஊடகங்களின் முக்கிய முன்னுரிமையாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன்.
PARI இல், எங்கள் வரையறுக்கப்பட்ட வளங்களுக்குள், நாட்டின் ஒவ்வொரு வேளாண்-சுற்றுச்சூழல் மண்டலத்தை பற்றியும் அறிக்கை அளித்து வருகிறோம். அந்த வகையில் நான் ஒரு பிராந்திய பத்திரிகையாளர். கதைகளுக்கு நான் மிகவும் நெருக்கமானவன் என்பதைல், நான் நாக்பூரில் தங்கினேன். ஒடிசா, மத்தியப் பிரதேசம், சத்தீஸ்கர், குஜராத் மற்றும் தெலுங்கானா ஆகிய மாநிலங்களில் அதிகம் பதிவு செய்யப்படாத பகுதிகள் இருப்பதால், நான் எளிதாக அங்கு செல்ல முடியும். இது பழங்குடி மக்களின் வாழ்க்கை நிறைந்த பகுதி. காலநிலை பிரச்சனைகள் மற்றும் வனப் பிரச்சனைகள் அதிகம் நிறைந்த பகுதிகளாக உள்ளன.
இந்த இடங்களில் எனது குரல் அதிகம் தேவைப்படுகிறது. நான் இந்தியாவை டெல்லி அல்லது பம்பாயில் இருந்து பார்க்கவில்லை. நான் இந்தியாவை சிறிய இடங்களில் இருந்து பார்க்கிறேன். அதிலிருந்து நாடு எவ்வாறு தகவமைக்கப்படுகிறது என்பதை புரிந்துகொள்கிறேன்.
ETV பாரத்: கிராமப்புற துயரங்கள் குறித்த உங்கள் பார்வையை ஆழமாக மாற்றிய ஒரு சம்பவத்தையோ அல்லது அனுபவத்தையோ பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா?
ஜெய்தீப் ஹர்திகர்: இதுபோன்ற அனுபவங்கள் நிறைய உள்ளன. இங்கே எனக்கு நினைவு கூறக்கூடிய ஒரு சம்பவம் உள்ளது. நான் 23-24 வயதுள்ள ஒரு பெண்ணை நேர்காணல் செய்து கொண்டிருந்தேன். அவளுடைய கணவர் தற்கொலை செய்து கொண்டதால் அவள் அழுது கொண்டிருந்தாள். அப்போது, "நான் தற்கொலை செய்து கொள்ள முடியாது. என் குழந்தைகள் சிறியவர்களாக இருக்கிறார்கள், அவர்களை 18 வயது வரைக்கும் நான் உறுதியா வளர்க்க வேண்டும். அதனால் நான் அவர்களுக்கா வாழணும், ஆனால் சமூகம் என்னை நிம்மதியா வாழ விடாது" என்றார்.
விவசாய துயரம் ஒரு பொருளாதார பிரச்சனை மட்டுமல்ல. அதுக்கு பல கட்டமைப்பு சுருள்களை கொண்டுள்ளது. மராத்வாடாவில் தாராஷிவ் பகுதியில் உள்ள காரி என்ற கிராமத்திற்கு நான் சென்றேன். அங்கே ஒரே ஒரு விவசாயி தற்கொலை செய்துகொண்டார் என நினைத்தால், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் 30 பேர் தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ளனர். ஏன் இப்படி நடக்கிறது என்பதை அறிய அந்த கிராமத்திற்கு மறுபடியும் செல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன்.
ETV பாரத்: அடுத்த பத்தாண்டுகளில் இந்தியாவின் கிராமப்புற வாழ்க்கை எவ்வாறு வளர்ச்சியடையும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்?
ஜெய்தீப் ஹர்திகர்: வழக்கம் போல் வணிகம் தொடர்ந்தால் பல காரணங்களுக்காக ஒரு பெரிய அளவிலான இடப்பெயர்வை நான் எதிர்பார்க்கிறேன். மக்கள், குறிப்பாக இளைஞர்கள், கிராமப்புறங்களில் இருக்க விரும்புவதை நான் காணவில்லை. எனவே, வறண்ட பகுதிகள் இருக்கும். கிராமப்புற இந்தியா சுற்றுச்சூழல் ரீதியாகவும், பொருளாதார ரீதியாகவும் சிறப்பாக செயல்படாவிட்டால் இந்தியா விரும்பும் அளவுக்கு செழிப்பை காணமுடியாது. விவசாயின் வருமானம் ஆண்டுக்கு 20-30 ஆயிரம் என்று இருந்தால், அடுத்த 50 ஆண்டுகளில் வளர்ந்த நாடாக நாம் இருப்போம் என்பதை ஏற்க இயலாது. என்ன தேவை என்பதை பற்றி நாம் கூட்டாக சிந்திக்க தொடங்க வேண்டும்.
நமக்கு ஒருதலைமுறை மாற்றம் தேவை. ஏனென்றால், நீங்கள் ஒரு கிராமத்திற்கு சென்றால் தற்போது இளைஞர்களை பார்ப்பது அரிதாக உள்ளது. இது ஒரு சமூகப் பிரச்சனையாக மாறியுள்ளது. கிராமப்புறங்கள் கடந்த 30 ஆண்டுகளாக தேக்க நிலையில் இருக்கிறது. அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் இதுஒரு பெரிய சமூக நெருக்கடியாக மாறுவதை நான் காண்கிறேன். எங்களுக்கு அதிகாமான நிருபர்கள் தேவை. எங்களுக்கு கவனமான கொள்கை தேவை. எங்களுக்கு நீண்டகால கொள்கை நிலைத்தன்மை மற்றும் வழக்கமான நன்கொடைகளுக்கு அப்பால் அரசின் ஈடுபாடும் தேவை.
ETV பாரத்: கிராமப்புறங்களில் இருந்து பணியினை தொடங்கும் இளம் பத்திரிகையாளர்களுக்கு உங்களின் ஆலோசனை என்ன?
ஜெய்தீப் ஹர்திகர்: கிராமப்புறங்களில் பணியாற்றுவது என்பது மிகவும் கடினமானது. நான் ஒரு தனியார் பல்கலைக்கழகத்தில் கற்பிக்கிறேன். மாணவர்களை ஒரு துறையில் தொடர்ந்து பயணிக்க சொல்கிறேன். சிறிய நகரங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு கிராமப்புறங்களில் பணி செய்வது இயல்பாக வரக்கூடும். அவர்கள் கிராமப்புற பத்திரிகையாளர் பணியினை துடிப்பான ஒன்றாக பார்க்கலாம். அவர்களால் கிராமப்புறங்களில் இருந்து பொருளாதாரம், அரசியல், கலாச்சாரம், கலை என பல விஷயங்களைப் பற்றி ரிப்போர்ட் செய்ய முடியும்.
ETV பாரத்: கிராமப்புற இந்தியாவை பற்றிய செய்திகளை எழுதும் ஒரு பத்திரிகையாளர் மற்றும் எழுத்தாளராக, ராமோஜி விருது பற்றிய உங்களின் பார்வை?
ஜெய்தீப் ஹர்திகர்: வெளிப்படையாக கூறினால், இந்த விருது எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் திடீரென கிடைத்துள்ளது. இந்தச் செய்தியை தெரிவிக்க என்னை அழைத்த நபரிடம், அதுவரை நான் மிகவும் சோர்வாகவும் உணர்ந்தேன் என்று சொன்னேன். எப்போதும் கடினமான சூழ்நிலைகள் இருக்கும், குறிப்பாக நீங்கள் ஒரு பெருநகரப் பகுதியில் இல்லாதபோது, வாய்ப்புகள் குறைவு. சில சமயங்களில் உங்களுக்கு செய்திகளை பற்றிய தெளிவு குறைவாக இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் விடாமுயற்சியுடன் செயல்பட வேண்டும். விருதிற்கு என்னை தேர்ந்தெடுத்த குழுவிற்கும் எனது நன்றியைத் தெரிவிக்க வார்த்தைகள் இல்லை. பிராந்திய பத்திரிகையின் முன்னோடிகளில் ஒருவரான மறைந்த ஸ்ரீ ராமோஜி ராவின் நினைவாக இது வருவது எனக்கு மேலும் மகிழ்ச்சியையும், பெருமையையும் தருகிறது.