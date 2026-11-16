ராமோஜி விருது பெறும் 9 சாதனை நாயகர்களின் வெற்றிப் பயணத்தை கொண்டாடுகிறோம் - குழுமத் தலைவர் கிரண் பெருமிதம்
ராமோஜி ராவ், செல்வம் சேர்ப்பதை வர்த்தக நடவடிக்கையாக ஒருபோதும் கருதவில்லை. வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கவும், மக்களை மேம்படுத்தவும், தேசத்தை கட்டியெழுப்பவும் பங்களிப்பதற்கான வாய்ப்பாக அதை கருதினார் என்று கிரண் தெரிவித்தார்.
Published : November 16, 2026 at 9:25 PM IST
விஜயவாடா: பலரின் வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய 9 பேரின் ஊக்கமளிக்கும் பயணத்தை கொண்டாடுகிறோம் என்று ராமோஜி குழுமத்தின் தலைவரும், நிர்வாக இயக்குநருமான கிரண் தெரிவித்துள்ளார்.
ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலம், விஜயவாடாவில் உள்ள டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பேத்கர் கலையரங்கில், இரண்டாம் ஆண்டு 'ராமோஜி சாதனையாளர் விருதுகள் 2026' (Ramoji Excellence Awards) வழங்கும் விழா இன்று நடைபெற்றது.
ஊடகத் துறையின் ஜாம்பவானும், ராமோஜி குழுமத்தின் நிறுவனருமான ராமோஜி ராவின் 90-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இந்த விருது வழங்கும் விழா நடத்தப்பட்டது.
விழாவுக்கு வருகை தந்தவர்களை ராமோஜி குழுமத்தின் தலைவரும், நிர்வாக இயக்குநருமான செருகுரி கிரண் வரவேற்றுப் பேசினார். அப்போது பேசிய அவர், "இன்று நாம் 9 சிறந்த நபர்களை மட்டும் கௌரவிக்கவில்லை; எண்ணற்ற மனிதர்களின் வாழ்வில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய 9 பேரின் பயணங்களைக் கொண்டாடுகிறோம்.
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விருது பெறும் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். உங்கள் சாதனைகள், இன்னும் பலரை கனவு காணவும், சேவை செய்யவும், சிறந்து விளங்கவும் தூண்டட்டும்.
நிறுவனமும், நெறிமுறைகளும் கைகோர்க்க வேண்டும் என்பதை ஶ்ரீராமோஜி ராவ் உறுதியாக நம்பினார். அவர், பணம் சம்பாதிப்பதை வெறும் வர்த்தக நடவடிக்கையாக ஒருபோதும் கருதவில்லை. வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குவதற்கும், மக்களை மேம்படுத்துவதற்கும், தேசத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கும் பங்களிப்பதற்கும் ஒரு வாய்ப்பாக அதை கருதினார்.
ராமோஜி ராவ், ஜனநாயக பண்புகளுக்கு மதிப்பளித்தார். மக்கள் நலன்களுக்காக போராடினார். மேலும் சிறந்த சமூகத்தை உருவாக்குவதில் ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் பங்கு உண்டு என்றும் நம்பினார்.
ஒருவரின் சாதனை, அவருடைய தனிப்பட்ட வெற்றியால் அளவிடப்படுவதில்லை. மற்றவர்களின் வாழ்க்கையில் நாம் ஏற்படுத்தும் நேர்மறையான தாக்கத்தால் அளவிடப்படுகிறது. இந்த கோட்பாடே, ராமோஜி சாதனையாளர் விருதுகளின் அடித்தளம்.
இந்த விருதுகள், ஶ்ரீராமோஜி ராவின் அசாதாரண தொலைநோக்கு பார்வைக்கும் நீடித்த பாரம்பரியத்திற்கும் நாங்கள் செலுத்தும் பணிவான அஞ்சலியாகும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் வெவ்வேறு மாநிலங்களில் இந்த தேசிய விருதுகளை வழங்க வேண்டும் என்பது எங்கள் விருப்பமாகும். ஸ்ரீராமோஜி ராவ் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் போற்றிப் பாதுகாத்த மதிப்பீடுகளை நிலைநிறுத்துவோம் என்று மீண்டும் உறுதி அளிக்கிறோம்" என்று தெரிவித்தார்.
9 சாதனையாளர்கள் தேர்வு
சாதனையாளர்களின் தேர்வு பற்றி பேசிய குழுமத்தின் தலைவர் கிரண், "இந்த ஆண்டு 900-க்கும் மேற்பட்ட விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டன. அவற்றில் இருந்து, பல கட்ட மதிப்பீட்டு நடைமுறைகளுக்குப் பிறகு 9 விருதாளர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.
இந்த ஆண்டு விருது பெறும் 9 பேரில், 5 பேர் பெண்கள். முதலாம் ஆண்டு விருது பெற்ற 7 பேரில், 4 பேர் பெண்கள் இருந்தனர்" என்று தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, குத்துவிளக்கேற்றி விருது வழங்கும் விழாவைத் தொடங்கி வைத்தார். அவருடன் ஆந்திர மாநில ஆளுநர் நீதிபதி எஸ்.அப்துல் நசீர், ஆந்திர முதலமைச்சர் என்.சந்திரபாபு நாயுடு, துணை முதலமைச்சர் பவன் கல்யாண், ராமோஜி குழுமத்தின் தலைவர் கிரண், மார்கதர்சி நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண், ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியின் நிர்வாக இயக்குநர் விஜயேஸ்வரி ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.
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மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷாவை வரவேற்கும் போது, கிரண் குஜராத்தி மொழியில் பேசினார். அதைப் பார்த்து மகிழ்ந்த உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, அவருக்கு புன்னகையுடன் பதிலளித்தார்.