'பள்ளிகளை சீரமைத்து என் தந்தையின் இலட்சியத்தை நிறைவேற்றுகிறேன்'- ராமோஜி சாதனையாளர் விருது பெற்ற மைத்ரேயி ஶ்ரீகாந்த் ஜிச்கர்
"தனியார் பள்ளி மாணவர்களைப் போல், அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கும் தரமான கல்வியை கிடைக்கச் செய்து, அவர்கள் பிரகாசமான எதிர்காலத்தை உருவாக்கிக்கொள்வதை உறுதி செய்வதே எனது லட்சியம்" என்று மைத்ரேயி ஜிச்கர் தெரிவித்தார்.
Published : November 22, 2026 at 6:37 AM IST
விஜயவாடா: பள்ளிக் கூடங்களை சீரமைக்க வேண்டும் என்று மைத்ரேயி ஸ்ரீகாந்த் ஜிச்கரிடம் யாரும் கேட்கவில்லை. பாடம் கற்பிப்பதற்கான பட்டமோ, அரசு பதவியோ, நிதியோ அவரிடம் இல்லை. ஆனால், தமது தந்தையின் முன்மாதிரி செயல்பாடுகள் அவரிடம் இருந்தன. மற்றவர்கள் செல்லத் தயங்கும் இடங்களுக்குச் சென்று செயல்படும் பழக்கமும் அவரிடம் இருந்தது.
பள்ளி சுவர்களில் பூச்சுகள் பெயர்ந்து விழுந்திருப்பதற்கும் வகுப்பறைகள் மாணவர்களின்றி பாதியளவு காலியாக இருப்பதற்கும் போதிய நிதியின்மையே காரணம் என்று மற்றவர்கள் குறை கூறிக் கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் அந்த நேரத்தில், கிராமங்களுக்கும் பள்ளிகளுக்கும் இடையிலான பிணைப்பை மீண்டும் வலுப்படுத்தத் தொடங்கினார் மைத்ரேயி.
நாக்பூரைச் சேர்ந்த சமூக தொழில் முனைவோரும், கல்வி ஆர்வலருமான மைத்ரேயி, தனது 'ஜீரோ கிராவிட்டி' என்ற தன்னார்வ அமைப்பின் மூலம் 150-க்கும் மேற்பட்ட அரசுப் பள்ளிகளில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேன்படுத்தி உள்ளார். மேலும், 2,000 பள்ளிகளில் வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டும் என்ற இலக்குடன் செயல்பட்டு வருகிறார்.
மைத்ரேயி, கல்வித் துறையில் ஆற்றிய பணிகளுக்காக, 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான 'ராமோஜி சிறப்பு விருது' பெற்றுள்ளார். விஜயவாடாவில் நவம்பர் 16-ஆம் தேதி நடைபெற்ற விழாவில், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, அவருக்கு ராமோஜி சிறப்பு விருதை வழங்கி கௌரவித்தார்.
ஆந்திரப் பிரதேச முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, ஆளுநர் சையத் அப்துல் நசீர், மத்திய இணை அமைச்சர் பூபதி ராஜு சீனிவாச வர்மா, ராமோஜி குழுமத்தின் தலைவர் சி.கிரண் ஆகியோர் முன்னிலையில் விருது வழங்கப்பட்டது.
விருது பெற்ற பிறகு 'ஈடிவி பாரத்' ஊடகத்திற்கு மைத்ரேயி சிறப்பு பேட்டி அளித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "ராமோஜி குழுமத்திடம் இருந்து இந்த விருது குறித்த செய்தியை அறிந்தபோது, அது எனக்கும் எனது குழுவினருக்கும் ஒரு மிக முக்கியமான தருணமாக அமைந்தது. நான் இன்னும் நீண்ட தூரம் பயணிக்க வேண்டிய இந்த விருதை ஒரு மைல்கல்லாக பார்க்கிறேன்.
தனியார் பள்ளி மாணவர்களைப் போல், அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கும் தரமான கல்வியை கிடைக்கச் செய்து, அவர்கள் பிரகாசமான எதிர்காலத்தை உருவாக்கிக்கொள்வதை உறுதி செய்வதே எனது லட்சியம்" என்று தெரிவித்தார்.
'ஜீரோ கிராவிட்டி' அமைப்பின் நிறுவனர்
மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் கல்வித் துறையில் சாதனை படைத்த மறைந்த முன்னாள் அமைச்சர் ஶ்ரீகாந்த் ஜிச்கரின் மகள்தான் மைத்ரேயி. இவர், 'ஜீரோ கிராவிட்டி' என்ற அமைப்பை நிறுவி, 'தி ஹேப்பி ஸ்கூல் ப்ராஜெக்ட்' என்ற திட்டத்தைத் தொடங்கினார்.
புறக்கணிக்கப்பட்ட அரசு பள்ளிகளை கண்டறிந்து, அவற்றை குழந்தைகள் கற்றுக்கொள்ள விரும்பும் இடங்களாக மாற்றுவதே இந்த திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.
அதற்கு முன்பாக, மைத்ரேயியின் தந்தை, உள்ளூர் நிர்வாகம் எப்படி செயல்படுகிறது? வெவ்வேறு சமூக மக்கள் எவ்வாறு வாழ்கிறார்கள்? என்பதை காண்பதற்கான வாய்ப்புகளை மைத்ரேயியின் தந்தை அவருக்கு உருவாக்கிக் கொடுத்தார்.
அந்த அனுபவங்கள், கல்வி மற்றும் பொதுச் சேவையின் மீது மைத்ரேயிக்கு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தின. மைத்ரேயி 14 வயதாக இருந்தபோது, ஒரு கார் விபத்தில் தனது தந்தையை இழந்தார். அதன் பிறகு சமூகப் பணி மூலம் தனது தந்தையின் கொள்கைகளை முன்னெடுத்துச் செல்ல முடிவு செய்தார்.
2008-ஆம் ஆண்டு நாக்பூரில் 'ஜீரோ கிராவிட்டி' என்ற அமைப்பை தொடங்கிய மைத்ரேயி, அதில் தன்னார்வலர்களை இணைத்துக் கொண்டார். இந்த அமைப்பினர் கடந்த 2013-ஆம் ஆண்டு முதல், அரசுப் பள்ளிகளை மேம்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து மைத்ரேயி அவர் கூறும்போது, "அரசுப் பள்ளிகளுக்கு குழந்தைகளை அனுப்பும் பெற்றோர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுவதே எங்கள் முதல் முயற்சியாகும். பள்ளிக் கட்டிடங்கள், உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த சூழலை சரிசெய்யத் தவறினால், பெற்றோர்களைத் தங்கள் குழந்தைகளைப் பள்ளிக்கு அனுப்ப சம்மதிக்க வைக்க முடியாது.
எங்கள் குழுவினர் பழுதடைந்த பள்ளிகளை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். எங்கள் பணிக்கு அங்கீகாரம் கிடைத்ததைத் தொடர்ந்து, பல்வேறு கிராமங்களைச் சேர்ந்த பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்கள் என்னைத் தொடர்புகொள்ளத் தொடங்கினர். தற்போது, சுகாதார நிலையங்கள், ஆதரவற்றோர் இல்லங்கள் மற்றும் முதியோர் இல்லங்கள் வரை எங்கள் பணி நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
நான் செய்யும் பணிக்கு ஏற்ப எனக்கு ஆதரவு கிடைப்பதில்லை. இருந்தாலும் என் பணியைச் செய்து வருகிறேன். தற்போது கல்வி சார்ந்த செயல்பாடுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கிடைத்துள்ளதால், புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகியுள்ளன. இந்தப் பயணம் சவால்கள் நிறைந்ததாக இருந்தாலும், நான் அவற்றை எதிர்கொள்ளத் தயாராகவே இருக்கிறேன்" என்று தெரிவித்தார்.
2,000 பள்ளிகளை மேம்படுத்த இலக்கு
இதுவரை 150-க்கும் மேற்பட்ட அரசு பள்ளிகளை மேம்படுத்தியுள்ள மைத்ரேயி, தற்போது பல மாவட்டங்களில் உள்ள ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுடன் இணைந்து மேலும் பல பள்ளிகளை மேம்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய அவர், “2,000 பள்ளிகளை மேம்படுத்தி சிறந்த கல்விச் சூழலை உருவாக்க வேண்டும் என்பதே எனது இலக்கு. நான் நினைப்பது போல, அவ்வளவு கடினமானதாக இருக்காது என்று நம்புகிறேன்" என்றார்.
பாதுகாப்பான கட்டமைப்புக்கு முன்னுரிமை
ஒரு பள்ளியைப் புதுப்பிக்கும்போது, அந்த இடத்தைப் பாதுகாப்பானதாகவும் பயன்பாட்டுக்கு ஏற்றதாகவும் மாற்றுவதற்கே 'ஜீரோ கிராவிட்டி' குழு முன்னுரிமை அளிக்கிறது.
வகுப்பறைகளுக்கு வண்ணம் பூசுவது, மின்சார பெட்டிகளை மாற்றுவது, போதிய வெளிச்சமும் காற்றோட்டமும் இல்லாத அறைகளை மறுவடிவமைப்பு செய்வது போன்ற பணிகளுக்கு முன்பாக, சேதமடைந்த கட்டிடத்தையும் இடிந்து விழும் அபாயத்தில் உள்ள மேற்கூரைகளையும் முதலில் அவர்கள் சரிசெய்கிறார்கள்.
இதுகுறித்து மைத்ரேயி பேசும்போது, "நாங்கள் பள்ளி வளாகத்தை சீரமைக்கும்போது அங்கு வசதிகள் மிகக் குறைவாக இருப்பது தெரியவந்தால், பள்ளி நிர்வாகத்துடன் ஒருங்கிணைந்து தேவையான அனுமதி பெற்று, கழிப்பறைகளைக் கட்டுவது மற்றும் பிற அத்தியாவசிய வசதிகளை ஏற்படுத்துகிறோம்.
ஒரு வீட்டை வடிவமைக்கும் அதே அக்கறையுடன் பள்ளியின் உட்புறப் பகுதிகள் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. குழந்தைகளின் தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டே பள்ளிக் கட்டடம் முழுவதையும் நாங்கள் சீரமைக்கிறோம். ஒரு வீட்டின் உட்புறத்தை மாற்றும்போது, அதன் தோற்றமே முழுமையாக மாறுவது போல, அரசுப் பள்ளிகளும் ஒரு புதிய பொலிவைப் பெறுகின்றன; இது எங்களுக்கு மிகுந்த மனநிறைவைத் தருகிறது" என்று புன்னகையுடன் கூறுகிறார்.
'கற்றல் கருவியாக பள்ளிக் கட்டடம்'
ஒரு பள்ளி கட்டடம் தயாரானதும், அதை 'கற்றல் கருவி'யாக, 'ஜீரோ கிராவிட்டி' குழுவினர் மாற்றுகின்றனர். பள்ளிப் பாடத்திட்டத்தில் உள்ள கருத்துகளை சுவர்களில் வரைகிறார்கள். கலைஞர்கள் பள்ளிச் சுவர்களுக்கு உயிர் கொடுக்கிறார்கள்.
பள்ளிகளுடன் இணைந்து செயல்படும் இரண்டு முறைகள் மைத்ரேயியின் குழுவினர் இரண்டு வழிகளில் பணியாற்றுகின்றனர். முதலாவது முறையில், நிறுவனங்கள் வழங்கும் சமூகப் பொறுப்புணர்வு நிதியுதவியை பயன்படுத்தி பள்ளிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து, தாங்களாகவே பணிகளை மேற்கொள்கின்றனர். இரண்டாவது முறையில், உள்ளூர் நிர்வாகத்துடன் நேரடியாக இணைந்து பள்ளிகளைப் புதுப்பிக்கும் பணிகளைச் செய்கின்றனர்.
பல தசாப்தங்களுக்கு முந்தைய பழமையான கட்டிடங்களைச் சீரமைப்பதில் பல சவால்கள் இருப்பதாக மைத்ரேயி கூறுகிறார். இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறும்போது, "பள்ளிகளைப் புதுப்பிப்பது, கழிப்பறைகள் கட்டுவது போன்ற நல்ல நோக்கங்களுடன் நிர்வாகம் செயல்பட்டாலும், பழைய கட்டிடங்கள் புதுப்பிப்பு பணிகளுக்கு தடையாக இருக்கின்றன. அரசு நிதி ஒதுக்கினாலும் ஒப்பந்ததாரர்கள் பெரும்பாலும் பள்ளிகளுக்கு வழக்கமான நிறங்களையே பூசி விடுகிறார்கள்.
திட்டங்களைச் செயல்படுத்தும்போது தொலைநோக்குப் பார்வை இல்லாததை நான் அடிக்கடி கவனிக்கிறேன். பள்ளியில் ஏற்கெனவே 2 கழிப்பறைகள் இருக்கும்போது, இலக்கை எட்ட வேண்டும் என்பதற்காக மூன்றாவது கழிப்பறை கட்டப்பட்டது. இதில், சீர்திருத்தம் தேவைப்படுகிறது" என்று தெரிவித்தார்.
தொடக்கப்புள்ளியாக அமைந்த அந்த பயணம்
மைத்ரேயி, இதற்கு முன்பு ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்காக பணியாற்றிய காலத்தில், அடிக்கடி அரசுப் பள்ளிகளுக்கு செல்வதுண்டு. அவ்வாறு ஒருமுறை சென்றபோது, வகுப்பறை மேற்கூரையில் இருந்து தண்ணீர் ஒழுகுவதையும், குழந்தைகள் ஒரு மூலையில் ஒதுங்கி அமர்ந்திருப்பதையும் கண்டார்.
அப்போது, ஒரு சிறுமி தனது நோட்டுப் புத்தகத்தில் எழுதியிருந்ததை அழித்துக் கொண்டிருப்பதைக் கவனித்தார். ஏன் எழுதுவதை அழிக்கிறாய் என்று அந்தச் சிறுமியிடம் மைத்ரேயி கேட்டதற்கு, 'அழிக்காவிட்டால், அடுத்த நாள் பாடத்தை எழுத இடமிருக்காது' என்று அந்த பதிலளித்தாள். அந்தப் பதிலால் நிலைகுலைந்த மைத்ரேயி, கவனிக்கப்படாத அரசு பள்ளிகளுக்காக செயல்பட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை தூண்டியதாக தெரிவித்துள்ளார்.
600 பள்ளிகளைப் புதுப்பிக்கும் திட்டம்
பள்ளிகளைப் புதுப்பிக்கும் பணி தற்போது வேகமெடுத்துள்ளதாக மைத்ரேயி தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறுகையில், "பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள 500 முதல் 600 பள்ளிகளை ஒரே நேரத்தில் புதுப்பிப்பதே இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கம். மேலும் எங்கள் அமைப்பு, குழந்தைகள் இல்லங்கள், விடுதிகள், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான காப்பகங்கள், முதியோர் இல்லங்கள் ஆகியவற்றை மேம்படுத்தும் பணிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகிறது. இத்தகைய காப்பகங்களைப் புதுப்பிப்பதற்கான திட்டங்கள் தற்போது உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன" என்று தெரிவித்தார்.
கிராமத்தைத் தத்தெடுத்தல்
மைத்ரேயி ஒரு கிராமத்தைத் தத்தெடுத்து, அங்குள்ள சமூக நலக் கூடத்தைச் சீரமைக்கும் பணியிலும், பொது இடங்களை மேம்படுத்தும் பணியிலும் ஈடுபட்டு வருகிறார். இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "ஏழ்மையில் உள்ள குடும்பங்களின் சிறிய, வீடுகளை மறுவடிவமைப்பு செய்யவும், அவற்றை ஒழுங்காக அமைக்கவும் நாங்கள் உதவுகிறோம். பெண்களின் சுயஉதவிக் குழுக்களை வலுப்படுத்துவதற்கான முன்னெடுப்புகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறோம்" என்றார்.
இந்தப் பணிகளுக்குப் பின்னணியில் ஒரு குழு
கட்டிடக் கலைஞர்கள், வடிவமைப்பாளர்கள், திட்ட மேலாண்மையில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களைக் கொண்ட ஒரு சிறிய முழுநேரக் குழுவுடன் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து மைத்ரேயி பணியாற்றி வருகிறார். இவர்களில் பெரும்பாலானோர் கடந்த 15 ஆண்டுகளாக மைத்ரேயி உடன் இணைந்து பணியாற்றி வருகின்றனர். அவர்கள் இந்த அமைப்பிற்காகத் தங்களை முழுமையாக அர்ப்பணித்துக்கொண்டனர். அவர்கள் இல்லையெனில், இவ்வளவு தூரம் முன்னேறியிருக்க முடியாது என்று மைத்ரேயி தெரிவித்தார். மைத்ரேயியின் பணிக்காக பல ஆண்டுகளாக பல்வேறு விருதுகள் அவருக்குக் கிடைத்துள்ளன.
ஆதரவற்ற குழந்தைகளுடன் பணியாற்றிய காலத்தில் அவர் சென்ற பள்ளிகளில், பொதுச் சேவை குறித்து தனது தந்தை கற்றுக்கொடுத்த பாடங்களைத் தொடர்ந்து முன்னெடுத்துச் செல்லவதற்கு மைத்ரேயி ஒரு வழியைக் கண்டறிந்தார்.
இந்த நற்பணியை எப்போதும் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்பதில் அவர் உறுதியுடன் இருப்பது, அவரது வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. சமூகப் பணியில் தந்தையைப் போலவே மகளும்(மைத்ரேயி) செயல்பட்டு வருகிறார்.