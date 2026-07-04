அயோத்தி ராமர் கோயில் நன்கொடையில் மோசடி - சிபிஐ விசாரணை கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஆர்ஜேடி எம்.பி. மனு
வழக்கு விசாரணை முடிந்து, குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படும் வரை அனைத்து நிர்வாக விவகாரங்களில் இருந்தும் ராமர் கோயில் அறக்கட்டளையை தள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று மனுதாரர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Published : July 4, 2026 at 3:42 PM IST
புது டெல்லி: அயோத்தி ராமர் கோயிலில் நன்கொடை கையாடல் செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில், சிபிஐ விசாரணை கோரி, உச்சநீதிமன்றத்தில் ஆர்ஜேடி எம்.பி. சுதாகர் சிங் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
உத்தர பிரதேச மாநிலம், அயோத்தியில் ராமர் கோயில் கட்டுமான பணிகளை மேற்கொள்ளவும், கோயிலை நிர்வகிக்கவும் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீராம ஜென்மபூமி தீர்த்த க்ஷேத்ரா அறக்கட்டளையை மத்திய அரசு நிறுவியது. கோயில் கட்டுமானப் பணிகள் முடிந்து கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 22ஆம் தேதி, ராமர் கோயிலை பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்தார்.
இந்நிலையில், ராமர் கோயிலுக்கு பக்தர்கள் வழங்கிய நன்கொடையை கோயில் ஊழியர்கள் கையாடல் செய்ததாக புகார்கள் எழுந்ததை அடுத்து உத்தர பிரதேச மாநில அரசு சிறப்பு விசாரணைக் குழுவை அமைத்து விசாரித்து வருகிறது.
|இதையும் படிங்க.. 'குழந்தை இறங்கிட்டா பொறுப்பு முடிஞ்சிடாது' - பள்ளி வாகன விபத்து வழக்கில் கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு
இந்நிலையில், ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம்(ஆர்ஜேடி) கட்சியின் எம்.பி. சுதாகர் சிங் சார்பில் வழக்கறிஞர்கள் சத்யம் சிங் ராஜ்புத், ஜஸ்வந்தி ஏ ஆகியோர் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
அந்த மனுவில், "லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் செலுத்தும் காணிக்கைகளை பாதுகாப்பதிலும், நாட்டின் உயர்ந்த மத நிறுவனங்களில் ஒன்றான ராமர் கோயில் மீது பொதுமக்கள் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை பாதுகாப்பதிலும் கோயில் அறக்கட்டளை நிர்வாகம் சார்ந்த பிரச்சனையை எழுப்புகிறது.
எனவே, நன்கொடையை கையாடல் செய்த புகார்கள் மீதான தற்போதைய விசாரணை நியாயமாகவும், சுதந்திரமாகவும், தேசிய அளவில் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவதாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்ய அரசியலமைப்பு சட்ட பாதுகாப்புகள் தேவைப்படுகிறது.
ஆகவே, இந்த நன்கொடை கையாடல் விவகாரத்தை சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும். மேலும், ஸ்ரீராம ஜென்மபூமி தீர்த்த க்ஷேத்ரா அறக்கட்டளை தொடங்கப்பட்டதில் இருந்து ரொக்கமாக, வங்கி மூலம், ஆன்லைன் பரிவர்த்தனை மூலம் பெறப்பட்ட நன்கொடை விவரங்கள், வெளிநாட்டு நன்கொடைகள், தங்கம், வெள்ளி போன்ற காணிக்கை விவரங்கள் என அனைத்து கணக்குகளையும் விசாரணைக் குழுவிடம் ஒப்படைக்க உத்தரவிட வேண்டும்.
அந்த விசாரணை, உச்ச நீதிமன்றத்தின் மேற்பார்வையில் நடைபெற வேண்டும் அல்லது உச்சநீதிமன்றம் அமைக்கும் ஒரு சுதந்திரமான அமைப்பின் மேற்பார்வையில் நடத்தப்பட வேண்டும். அதுமட்டுமன்றி, கோயிலின் அன்றாட விவகாரங்களை நிர்வகிக்க ஒரு தற்காலிக மேற்பார்வைக் குழுவை அமைக்க உத்தரவிட வேண்டும்.
|இதையும் படிங்க.. அணுக் கனிம சுரங்க திட்டத்திற்கு மீனவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு - அரசு வழங்கிய அனுமதியை ரத்து செய்யக்கோரி ஆட்சியரிடம் மனு
இந்த வழக்கின் விசாரணை முடிந்து, குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படும் வரை அனைத்து நிர்வாக விவகாரங்களில் இருந்தும் ராமர் கோயில் அறக்கட்டளையை தள்ளி வைக்க வேண்டும்" என்று அந்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.