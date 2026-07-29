வந்தே மாதரம் பாடலை அவமதித்தால் 3 ஆண்டுகள் சிறை - மாநிலங்களவையில் மசோதா நிறைவேறியது
மாநிலங்களில் ஆளுநர் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளில் வந்தே மாதரம் பாடல் பாடப்பட வேண்டும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு சுற்றறிக்கை அனுப்பியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
By PTI
Published : July 29, 2026 at 4:53 PM IST
புதுடெல்லி: வந்தே மாதரம் பாடலை அவமதித்தால் மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை வழங்க வழிவகை செய்யும் மசோதா மாநிலங்களவையில் இன்று நிறைவேறியது.
வந்தே மாதரம் பாடலை அவமதித்தால் மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை வழங்க வழி வகுக்கும் 'தேசிய கௌரவ அவமதிப்பு தடுப்பு திருத்த மசோதா 2026'-ஐ கடந்த 24-ஆம் தேதி மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் நித்யானந்த் ராய் மாநிலங்களவையில் அறிமுகப்படுத்தினார்.
இதன் மூலம் வந்தே மாதரம் பாடலை வேண்டும் என்றே தடுப்பது அல்லது குழப்பம் விளைவிக்கும் செயல்களில் ஈடுபடுவது இந்த மசோதாவின் மூலம் குற்றமாக கருதப்படும். இந்திய விடுதலைப் போராட்டத்தில் மிக முக்கிய பங்காற்றிய வந்தே மாதரம் பாடலின் கண்ணியத்தையும், பெருமையையும் பாதுகாப்பதே இந்த சட்டத்தின் நோக்கம் என மத்திய அரசு விளக்கமளித்திருந்தது.
இந்த மசோதா மாநிலங்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், மசோதாவை வரவேற்று பேசிய பாஜகவினர், "சமீபகாலமாக வந்தே மாதரம் பாடல் நாடு முழுவதும் பெரும் வரவேற்பை பெற்று பெற்றுள்ளது. எனவே எங்கு பாடப்பட்டாலும் அதற்குரிய மரியாதையை நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதே சரியான நடமுறையாக இருக்கும்" என்றனர்.
இதற்கிடையே இந்த மசோதாவுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. குறிப்பாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, ஆம் ஆத்மி உள்ளிட்ட கட்சிகள் இந்த மசோதாவுக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. "பாடல் பாடுவதை குற்றவியல் சட்டத்துடன் இணைப்பது தவறானது. இந்த சட்டத் திருத்தம் பேச்சுரிமை, தனி மனித சுதந்திரம் மற்றும் வழிகாட்டு உரிமையை வழங்கும் அரசியல் சாசன பிரிவுக்கு எதிரானது. குடிமக்கள் கட்டாயம் தேசப்பற்றை காட்ட வேண்டும் என அரசியல் சாசனம் எங்கும் கூறவில்லை" என்றும் அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.
இந்நிலையில், இந்த மசோதா இன்று மாநிலங்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. விரைவில் இந்த மசோதா மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இரு அவைகளிலும் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டால், குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலை பெற்ற பிறகு சட்டமாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பங்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜியால் இயற்றப்பட்ட வந்தே மாதரம் பாடலின் 150-வது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு இந்த சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே மாநிலங்களில் ஆளுநர் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளில் வந்தே மாதரம் பாடல் பாடப்பட வேண்டும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு சுற்றறிக்கை அனுப்பியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.