ஆம் ஆத்மி எம்.பி.க்கள் 7 பேர் பாஜகவில் இணைந்ததற்கு சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் ஒப்புதல்
ஆம் ஆத்மி கட்சியின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் 7 பேர் பாஜகவில் இணைந்ததன் மூலம் என்டிஏ கூட்டணியின் எண்ணிக்கை 148 ஆக அதிகரித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
By ANI
Published : April 27, 2026 at 3:31 PM IST
புதுடெல்லி: ராகவ் சதா, ஹர்பஜன் சிங் உள்பட 7 ஆம் ஆத்மி எம்.பி.க்கள் பாஜகவில் இணைந்ததற்கு மாநிலங்களவைத் தலைவரும், குடியரசுத் துணைத் தலைவருமான சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். கட்சித் தாவிய 7 பேரையும் தகுதிநீக்கம் செய்யுமாறு ஆம் ஆத்மி வைத்த கோரிக்கையை அவர் நிராகரித்தார்.
ஆம் ஆத்மி கட்சி தலைமை மீது அதிருப்தியில் இருந்த அக்கட்சியின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களான ராகவ் சதா, ஹர்பஜன் சிங், ஸ்வாதி மாலிவால், சந்தீப் பதக், விக்ரம் சிங் சஹானி, அசோக் குமார் மிட்டல், ராஜேந்திர குப்தா ஆகியோர் நேற்று முன்தினம் (ஏப்ரல் 24) கட்சியை விட்டு வெளியேறுவதாக அறிவித்தனர். இது டெல்லி அரசியல் களத்தையே அனல் பறக்கச் செய்தது.
அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தலைமையிலான ஆம் ஆத்மி, கொள்கைகள், விழுமியங்கள் மற்றும் அடிப்படை அறநெறிகளிலிருந்து விலகிவிட்டதாகக் குற்றம்சாட்டிய அக்கட்சி எம்.பி.க்கள், உடனடியாக பாஜகவில் இணைந்தனர். பாஜகவில் இணைந்த ஆம் ஆத்மி கட்சியைச் சேர்ந்த 7 எம்.பி.க்கள் மீதும் கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மாநிலங்களவைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷணனுக்கு ஆம் ஆத்மி கட்சி எம்.பி. சஞ்சய் சிங் மனு அளித்தார்.
இந்த நிலையில், பாஜகவில் இணைந்த ஆம் ஆத்மி கட்சியைச் சேர்ந்த 7 மாநிலங்களவை எம்.பி.க்களுக்கு மாநிலங்களவைத் தலைவரும், குடியரசுத் துணைத் தலைவருமான சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் அங்கீகாரம் அளித்துள்ளார். இதன் மூலம் மாநிலங்களவையில் பாஜக எம்.பி.க்களின் எண்ணிக்கை 113 ஆக உயர்ந்துள்ளது. நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையில் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் பலம் 148 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
7 மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் கட்சித் தாவியதால் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் மாநிலங்களவை எம்.பி.க்களின் எண்ணிக்கை 10-ல் இருந்து 3 ஆக குறைந்துள்ளது. அதே போல், மாநிலங்களவையில் நான்காவது பெரிய கட்சியாக இருந்த ஆம் ஆத்மி கட்சி தற்போது 11-வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், "மாநிலங்களவைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், 7 ஆம் ஆத்மி மாநிலங்களவை எம்.பி.க்கள், பாஜகவில் இணைந்ததை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார். ராகவ் சதா, ஹர்பஜன் சிங், ஸ்வாதி மாலிவால், சந்தீப் பதக், விக்ரம் சிங் சஹானி, அசோக் குமார் மிட்டல், ராஜேந்திர குப்தா ஆகியோர் இனி பாஜக எம்.பி.க்கள் ஆவர்.
Honb'le Chairman Rajya Sabha Shri C.P. Radhakrishnan Ji has accepted the merger of 7 AAP MPs with BJP. Now, Raghav Chadha ji, Sandeep Pathak ji, Ashok Mittal ji, Harbhajan Singh ji, Swati Maliwal ji, Rajinder Gupta ji & Vikramjit Singh Sahney ji are Members of BJP Parliamentary…— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) April 27, 2026
நான் நீண்ட நாட்களாகக் கவனித்த வருகிறேன், மேற்கண்ட எம்.பி.க்கள் நாடாளுமன்றத்தில் ஒழுங்கீனமாகவோ, நாடாளுமன்ற மரபுகளுக்கு எதிராக செயல்பட்டதோ இல்லை. பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தொலைநோக்கு பார்வைக் கொண்ட தலைமையின் கீழ் தேசத்தைக் கட்டியெழுப்பும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு நல்வரவு. துண்டு துண்டான இந்தியா கூட்டணிக்கு குட் பை" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.