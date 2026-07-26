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பாகிஸ்தான் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டால் கற்பனைக்கு எட்டாத வகையில் பதிலடி கொடுக்கப்படும்- ராஜ்நாத் சிங் எச்சரிக்கை

கார்கில் போர் என்பது இந்தியாவின் ராணுவம் மற்றும் தூதரகத்தின் வெற்றி மட்டுமல்ல. அது, இந்திய வீரர்களின் அசாத்திய துணிச்சலையும் வீரத்தையும் ஒட்டுமொத்த உலகமும் நேரில் பார்த்த தருணம் என்று ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்தார்.

லடாக்கில் உள்ள டிராஸில் நடைபெற்ற கார்கில் வெற்றி தின நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்.
லடாக்கில் உள்ள டிராஸில் நடைபெற்ற கார்கில் வெற்றி தின நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங். (PTI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 26, 2026 at 4:53 PM IST

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டிராஸ்(லடாக்): பாகிஸ்தானின் எந்தவொரு அத்துமீறலுக்கும் "கற்பனைக்கு எட்டாத" வகையில் பதிலடி கொடுக்கப்படும் என்று பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கடுமையான எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

லடாக்கில் உள்ள டிராஸில் 27-வது கார்கில் வெற்றி தின நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில், பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கலந்து கொண்டு, கார்கில் போரில் வீரமரணம் அடைந்த வீரர்களுக்கு அவர்களின் நினைவிடத்தில் மலர்வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.

அதைத்தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசுகையில், "பாகிஸ்தான் தற்போது பயங்கரவாதத்தை தனது அரசாங்க கொள்கையின் ஒரு பகுதியாக மாற்றியுள்ளது. அங்கு ராணுவத்திற்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு முற்றிலும் மறைந்துவிட்டது.

பாகிஸ்தான் ராணுவம், பயங்கரவாத அமைப்புகளைப் பாதுகாப்பது மட்டுமின்றி, அவர்களுடன் நெருக்கமாக இணைந்து பணியாற்றியும் வருகிறது.

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எனவே, பயங்கரவாதிகளையும் அவர்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் அரசுகளையும் இந்தியா இனி தனித்தனியாகப் பார்க்காது என்பதை நாங்கள் ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடவடிக்கையின்போது தெளிவுபடுத்தி விட்டோம்.

சட்ட விரோதமாக ஆக்கிரமித்து வைத்துள்ள பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் விவகாரம் தவிர, பாகிஸ்தானுடன் வேறு எந்தப் பேச்சும் நடத்தப்பட மாட்டாது. இந்தியா தரவு மையங்களை உருவாக்குகிறது. ஆனால், பாகிஸ்தான் தீவிரவாத மையங்களை உருவாக்குகிறது.

27 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, பாகிஸ்தான் ஏமாற்று வேலை மூலம் நமது மலை சிகரங்களை ஆக்கிரமித்தது, ஆனால் நமது ஆயுதப் படைகளின் உறுதியை அவர்களால் மதிப்பிட முடியவில்லை. நமது வீரர்கள் மலைகளின் உயரங்களை அளந்தது மட்டுமின்றி, சகிப்புத்தன்மையின் அனைத்து எல்லைகளையும் தாண்டி பதிலடி கொடுத்தனர்.

கார்கில் போர் என்பது இந்தியாவின் ராணுவம் மற்றும் தூதரகத்தின் வெற்றி மட்டுமல்ல. அது, இந்திய வீரர்களின் அசாத்திய துணிச்சலையும் வீரத்தையும் ஒட்டுமொத்த உலகமும் நேரில் பார்த்த தருணம் என்று பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார்.

முன்னதாக, லடாக் துணை நிலை ஆளுநர் வி.கே.சக்சேனா, ராணுவத் தளபதி ஜெனரல் சேத் மற்றும் தலைமைப் பொது அதிகாரி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் பிரதீக் சர்மா உள்ளிட்ட பல மூத்த அதிகாரிகள், கார்கில் போர் நினைவிடத்தில் மலர்வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர்.

கடந்த 1999-ஆம் ஆண்டு மே மாத தொடக்கத்தில், பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் எல்லைக் கோட்டைத் தாண்டி, இந்தியாவின் கார்கில், டிராஸ், பாடாலிக் போன்ற உயரமான மலைப்பகுதிகளை ஆக்கிரமித்தனர்.

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இதையடுத்து, இந்திய ராணுவம் 'ஆபரேஷன் விஜய்' என்ற பெயரில் மிகப்பெரிய கூட்டு ராணுவ நடவடிக்கையைத் தொடங்கி, இந்த ஊடுருவலை முறியடித்து, ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதிகளை மீட்டது. 1999 ஜூலை 26 அன்று ஆபரேஷன் விஜய் நிறைவடைந்ததை நினைவுகூரும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கார்கில் வெற்றி தினம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.

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MINISTER RAJNATH SINGH
PAKISTAN
KARGIL VIJAY DIWAS
OPERATION SINDOOR
RAJNATH WARNS PAK OF MISADVENTURE

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