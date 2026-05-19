ரூ. 993 கோடியில் அரக்கோணம் - செங்கல்பட்டு இரட்டை ரயில் பாதை - ரயில்வே அமைச்சகம் ஒப்புதல்

பரந்தூரில் அமைய உள்ள விமான நிலையம் இந்த ரயில் வழித்தடத்திற்கு மிக அருகிலேயே அமைய உள்ளதால், விமான பயணிகளுக்கு இந்த வழித்தடம் பெரும் உதவியாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர் அஷ்விணி வைஷ்ணவ் (IANS/Prem Nath Pandey)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 19, 2026 at 1:50 PM IST

புதுடெல்லி: அரக்கோணம் - செங்கல்பட்டு இடையேயான 993 கோடி ரூபாயில் இரட்டை ரயில் பாதை அமைக்கும் திட்டத்திற்கு ரயில்வே அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

அரக்கோணம் - செங்கல்பட்டு இடையே தற்போது ஒற்றை ரயில் வழித்தடம் மட்டுமே உள்ள நிலையில், அதனை இரட்டை வழி ரயில் பாதையாக மாற்ற ரயில்வே அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதற்காக ரூ. 993 கோடி மதிப்பில் அரக்கோணம் - செங்கல்பட்டு இடையே 68 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு இரட்டை ரயில் பாதை அமைக்கப்பட உள்ளது. போக்குவரத்து நெரிசலை குறைத்தல், கால தாமதத்தை தவிர்த்தல் உள்ளிட்டவற்றை கருத்தில் கொண்டு இதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கூறியுள்ளார்.

சென்னை கடற்கரை, தாம்பரம், செங்கல்பட்டு மற்றும் அரக்கோணம் ஆகிய வழித்தடங்களை இணைக்கின்ற, முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சென்னை புறநகர் ரயில்வே நெட்வொர்க்கின் ஒரு பகுதியாக இந்த ரயில் பாதை அமைய உள்ளது. மேலும், இந்த வழித்தடம் பயணிகள் மற்றும் சரக்கு போக்குவரத்து ஆகிய இரண்டையும் வலுப்படுத்தும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

குறிப்பாக, இந்த வழித்தடமானது மஹிந்திரா வேர்ல்ட் சிட்டி, ஸ்ரீபெரும்புதூர், ஒரகடம் மற்றும் இருங்காட்டுக்கோட்டை உள்ளிட்ட பல முக்கியப் பொருளாதார மற்றும் தொழில் மையங்களை இணைக்கும் வகையில் அமைய உள்ளது. ஆகையால், இந்த பகுதியில் சிமெண்ட், வாகனம், உணவு தானியங்கள், இரும்பு மற்றும் எஃகு உள்ளிட்டவற்றை தயாரிக்கும் நிறுவனங்களுக்கு இந்த வழித்தடம் பெரிதும் பயனளிக்கும் என ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த வழித்தடத்தில் தற்போது உள்ள ஒற்றை ரயில் பாதை, அதன் முழுத் திறனையும் பயன்படுத்தி இயங்கி வருகிறது. எனினும் வரும் ஆண்டுகளில் ரயில் போக்குவரத்து மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், கூடுதல் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவது அவசியமாகியுள்ளது.

இந்த இரட்டை ரயில் பாதை பயன்பாட்டுக்கு வரும்பட்சத்தில் ரயில்களின் காத்திருக்கும் நேரமும், கால தாமதமும் குறையும். அத்துடன், புறநகர் ரயில் சேவைகளின் எண்ணிக்கையையும் அதிகரிக்க செய்ய முடியும். இதேபோல், பரந்தூரில் அமைய உள்ள விமான நிலையம், இந்த ரயில் வழித்தடத்திற்கு மிக அருகிலேயே அமைய உள்ளதால், விமான பயணிகளுக்கு இந்த வழித்தடம் பெரும் உதவியாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

