தட்கல் டிக்கெட் புக் பண்ண போறீங்களா? செல்போனை மறந்துறாதீங்க - OTP கட்டாயம் தெரியும்ல!
தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவில் ஓடிபி முறையை இந்திய ரயில்வே கட்டாயமாக்கியுள்ளது.
Published : December 3, 2025 at 2:14 PM IST
புதுடெல்லி: இனி ரயில் பயணத்துக்கான தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவில் ஓ.டி.பி. (OTP) முறை கட்டாயம் என ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
நாட்டின் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை நிறுவனமாக ரயில்வே விளங்கி வருகிறது. நாளொன்றுக்கு லட்சக்கணக்கானோர் ரயில்களில் பயணம் செய்கின்றனர்.
எத்தனை பேருந்துகள் இருந்தாலும், மக்களின் முதல் தேர்வாக இருப்பது ரயில் தான். குறைந்த கட்டணம், பாதுகாப்பு, கழிப்பிட வசதி, குறித்த நேரத்தில் கொண்டு சேர்ப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் ரயில் பயணத்தை பெரும்பாலான மக்கள் விரும்புகின்றனர்.
இவ்வாறு அதிகப்படியான மக்கள் முதல் தேர்வாக இருப்பதால், ரயில் டிக்கெட்டை நினைத்த நேரத்தில் எல்லாம் எடுத்துவிட முடியாது. இதற்காக தான் 60 நாட்களுக்கு முன்பே முன்பதிவு தொடங்குகிறது.
அப்படியும் டிக்கெட் கிடைக்காதவர்கள், தட்கல் முறையில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யலாம். பயணத்துக்கு ஒரு நாள் முன்பாக இந்த தட்கல் டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். கட்டணம் சிறிது அதிகம் என்றாலும், பெரும்பாலானோர் இந்த முறையில் டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு முயற்சிக்கின்றனர்.
எனவே அவசர நேரங்கள், பண்டிகை காலங்கள் போன்ற நாட்களில் தட்கல் முறையே நமக்கு கை கொடுக்கும். தற்போது இந்த தட்கல் முறையில் தான் சிறிய மாற்றத்தை ரயில்வே கொண்டு வந்துள்ளது.
இதுவரை தட்கல் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யும் போது பெயர், வயது, ஆதார் எண்ணை உள்ளீடு செய்தாலே டிக்கெட் கிடைத்து விடும். ஆனால், இப்போது ஓடிபி, அதாவது ONE TIME PASSWORD-ஐ உள்ளீடு செய்தால் மட்டுமே டிக்கெட் கிடைக்கப் பெறும்.
ஐஆர்சிடிசி இணையதளம், மொபைல் செயலி மூலமாக தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வோருக்கு கடந்த டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி முதலாகவே இந்த ஓடிபி முறை அமலாகிவிட்டது. தற்போது ரயில்வே டிக்கெட் புக்கிங் கவுன்ட்டர்களிலும் இந்த ஓ.டி.பி. முறை விரைவில் அமலாகவுள்ளது.
அதாவது, டிக்கெட் புக்கிங் படிவத்தில் நாம் எழுதும் செல்போன் எண்ணுக்கு ஓடிபி அனுப்பப்படும். அந்த எண்ணை கொடுத்தால் மட்டுமே டிக்கெட் கிடைக்கும்.
பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காகவும், உண்மையான பயணிகள் பயன் பெற வேண்டும் என்பதற்காகவும் இந்த முறையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளதாக இந்திய ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது. முதற்கட்டமாக, 52 ரயில் நிலையங்களில் இந்த முறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, இன்னும் ஓரிரு வாரங்களில் நாடு முழுவதும் அனைத்து ரயில் நிலையங்களிலும் இந்த முறை அமலாகும். எனவே, தட்கல் டிக்கெட் எடுக்க, கவுன்ட்டர்களுக்கு செல்பவர்கள் கையோடு செல்போனையும் எடுத்து செல்ல மறந்துவிட வேண்டாம்.