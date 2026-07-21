பிரதமர் இல்லம் அருகே கையில் கயிறு கட்டிக்கொண்டு போராட்டம் நடத்திய ராகுல் உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள் கைது
பிரதமர் இல்லம் அமைந்துள்ளது, மிக முக்கியமான உயர் பாதுகாப்பு பகுதி என்பதால், அங்கு தடையை மீறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட எம்பிக்களை டெல்லி காவல் துறையினர் பலவந்தமாக அப்புறப்படுத்தினர்.
Published : July 21, 2026 at 4:52 PM IST
புதுடெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் இல்லத்திற்கு வெளியே இன்று (ஜூலை 21, 2026) மதியம் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி தலைமையில் போராட்டம் நடைபெற்றது. இதில், கலந்து கொண்ட காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இளநிலை நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக போராடிய இளைஞர்கள் மீது காவல் துறையினர் நடத்திய கொடூரமான தடியடியைக் கண்டித்து இந்த போராட்டம் நடைபெற்றது.
நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் இன்று காலை போராட்டம் நடத்தியதை தொடர்ந்து, மதியம் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் இல்லத்தில் இருந்து ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி மற்றும் கே.சி. வேணுகோபால் மற்றும் இந்தியா கூட்டணி எம்பிக்கள் மற்றும் நூற்றுக்கணக்கான காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் பிரதமரின் இல்லத்தை நோக்கி பேரணியாகப் புறப்பட்டனர்.
பிரதமர் இல்லத்திற்கு மிக அருகிலுள்ள உயர் பாதுகாப்புப் பகுதிக்கு சென்ற ராகுல் காந்தி மற்றும் பிரியங்கா காந்தி, கைகளில் கயிறு கட்டிக் கொண்டு அங்குள்ள சாலையில் அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
"பிரதமர் மோடி மற்றும் கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும்" என்றும், "மாணவர்களை அடித்ததற்கு பிரதமர் பதிலளிக்க வேண்டும்" என்றும் அவர்கள் மத்திய அரசுக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பினர்.
போராட்டக் களத்தில் இருந்து ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் பதிவிட்ட ராகுல் காந்தி, "நேற்று டெல்லியில் தங்களின் எதிர்காலத்திற்காக அமைதியான முறையில் போராடிய இளைஞர்கள் மீது ஏவப்பட்ட காட்டுமிராண்டித்தனமான காவல் துறை வன்முறைக்கு நேரடியாக பிரதமர் மோடியிடம் இருந்து பதிலை கேட்கவே நாங்கள் அவரது இல்லத்திற்கு பேரணியாக வந்துள்ளோம். மாணவர்களின் குரலை நசுக்கும் இந்த சர்வாதிகாரப் போக்கிற்கு பிரதமர் உடனடியாக பொறுப்பேற்க வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
பிரதமர் இல்லம் அமைந்துள்ளது மிக முக்கியமான உயர் பாதுகாப்பு பகுதி என்பதால், அங்கு தடையை மீறிப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட எம்பிக்களை டெல்லி காவல் துறையினர் பலவந்தமாக அப்புறப்படுத்தத் தொடங்கினர். முன்னாள் பஞ்சாப் முதல்வர் சரண்ஜித் சிங் சன்னி உள்ளிட்ட பல முக்கிய காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளை போலீசார் குண்டுகட்டாக தூக்கிச் சென்று, வாகனங்களில் ஏற்றி அதிரடியாக கைது செய்தனர்.
நேற்று டெல்லி வீதிகளிலும், இன்று காலை நாடாளுமன்ற வளாகத்திலும் வெடித்த நீட் விவகாரப் போராட்டம், தற்போது நேரடியாக பிரதமர் இல்லத்தின் வாசலுக்கே சென்று தர்ணாவாக மாறியது தேசிய அளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.