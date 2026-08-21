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டெல்லி காவல்துறை துணை ஆணையர் அலுவலகம் முன்பு ராகுல் காந்தி தர்ணா போராட்டம்

சி.ஜே.பி. கட்சியினரின் போராட்டத்தின்போது தாக்குதலில் ஈடுபட்ட காவல்துறையினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தி உள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2026 at 3:19 PM IST

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புது டெல்லி: சி.ஜே.பி.யின் போராட்டத்தில் காவல்துறையினர் நடத்திய தாக்குதலால் காயமடைந்தவருடன் டெல்லி காவல்துறை துணை ஆணையர் அலுவலகம் முன்பு இன்று (ஆகஸ்ட் 21) ராகுல் காந்தி தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

நீட் தேர்வில் முறைகேடு நடந்ததை எதிர்த்தும், மத்திய கல்வி அமைச்சராக இருந்த தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தியும் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி சார்பில் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் கடந்த ஜூலை மாதம் போராட்டம் நடைபெற்றது. இந்த போராட்டத்தில் ஏராளமான இளைஞர்களும் மாணவர்களும் கலந்து கொண்டனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகுவதை வலியுறுத்தி கடந்த ஜூலை 20ஆம் தேதி கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணியாக சென்றனர். இந்நிலையில், பேரணியாக சென்றவர்கள் மீது டெல்லி காவல்துறையினர் தாக்குதல் நடத்தினர். இந்த தாக்குதலில் ஏராளமானோர் காயமடைந்தனர்.

இதையடுத்து, ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெற்ற கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் போராட்டத்தின் போது காயமடைந்த சாஹில் என்பவர் கடந்த ஆகஸ்ட் 14-ஆம் தேதி டெல்லி காவல் நிலையத்தில் தாக்குதலில் ஈடுபட்ட காவல்துறையினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி எழுத்துப்பூர்வமாக புகாரளித்துள்ளார்.

ஆனால், இந்த புகாரின் விசாரணை அதிகாரியின் விவரத்தையோ அல்லது அதற்கான எண்ணையோ டெல்லி காவல்துறை வழங்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து ஆகஸ்ட் 17-ஆம் தேதியன்று சாஹில் மின்னஞ்சல் மற்றும் தொலைபேசி வாயிலாக இதுகுறித்த கேள்வியை டெல்லி காவல்நிலையத்திற்கு அனுப்பி உள்ளார்.

அப்போதும், விசாரணை அதிகாரி குறித்த விவரம் மற்றும் புகாரை பெற்றதற்கான ஒப்புதலும் டெல்லி காவல்துறை சார்பில் வழங்கப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட சாஹிலுடன், மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி டெல்லி நாடாளுமன்ற சாலையில் உள்ள காவல் நிலையத்திற்கு இன்று நேரில் சென்றார்.

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அப்போது, ஐந்தர் மந்தர் போராட்டத்தின் போது காயமடைந்த சாஹிலின் புகாரை ஏற்றுக்கொண்டு, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் நடத்திய போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை தாக்கிய காவல்துறையினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று ராகுல் காந்தி கூறினார். மேலும், காவல்துறை அதற்கான முதல் தகவல் அறிக்கையை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, டெல்லி நாடாளுமன்ற சாலையில் உள்ள காவல்துறையினர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததால், டெல்லி காவல்துறை துணை ஆணையர் அலுவகம் முன்பு, காயமடைந்த சாஹிலுடன், ராகுல் காந்தி தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். இந்நிலையில், ராகுல் காந்தியுடன், மக்களவை உறுப்பினர் பிரியங்கா காந்தியும் இணைந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

RAHUL GANDHI PROTEST
DELHI DEPUTY COMMISSIONER OFFICE
CJP PROTEST
ராகுல் காந்தி போராட்டம்
RAHUL GANDHI PROTEST IN DELHI

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