அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை ஒழிக்க பாஜக முயற்சி - ஜெர்மனியில் குற்றம்சாட்டிய ராகுல் காந்திக்கு பாஜக பதிலடி
பாஜக தனது அரசியல் ஆதயங்களுக்காக அமலாக்கத் துறை, மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகளை ஆயுதம் போல பயன்படுத்துகிறது என்று மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டினார்.
Published : December 23, 2025 at 12:25 PM IST
புதுடெல்லி: இந்தியாவின் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை அழிக்க பாஜக முயற்சி செய்கிறது என்று மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி பகிரங்கமாக குற்றச்சாட்டி இருந்தார்.
மக்களைவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி கடந்த 15 ஆம் தேதி ஜெர்மனிக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார். இந்நிலையில், பெர்லின் நகரில் உள்ள ஹெர்டி பள்ளியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் அவர் பேசிய வீடியோ ஒன்றை காங்கிரஸ் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளது. அந்த வீடியோவில், "மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசு தனது அரசியல் ஆதாயங்களுக்காக அமலாக்கத் துறை, புலனாய்வு அமைப்புகள் உள்ளிட்டவற்றை ஆயுதம் போல் பயன்படுத்தி வருகிறது. இதற்கு எதிராக நாங்கள் போராடி வருகிறோம்.
அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை ஒழிக்க பாஜக முயற்சிக்கிறது. அதாவது, அனைத்து மாநிலங்களையும் சமமாக நடத்த வேண்டும் என்ற கருத்தை புறக்கணிக்கிறது. மேலும், மொழிகளுக்கும், மதங்களுக்கும் இடையேயான சமத்துவத்தையும் அழித்து, ஒவ்வொரு தனிமனிதனுக்கும் சம மதிப்பு உண்டு என்ற உயர்ந்த எண்ணத்தையும் மாற்ற முயற்சிக்கிறது. நாங்கள் பாஜகவை எதிர்த்து போராடவில்லை. அவர்கள் அமலாக்கத் துறை, புலனாய்வுத் துறை போன்ற அமைப்புகளை கைப்பற்றுவதற்கு எதிராக போராடுகிறோம்” என்றார்.
தொடர்ந்து மாணவர்களின் கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், "இந்தியாவின் தேர்தல் அமைப்பில் பிரச்னைகள் உள்ளன. அமலாக்கத் துறை மற்றும் புலனாய்வு அமைப்புகளை அரசியல் ஆதாயத்திற்காக பாஜக பயன்படுத்தி வரும் நிலையில், பாஜகவினர் மீது புலனாய்வு அமைப்புகள் எந்த வழக்கையும் பதிவு செய்வதில்லை.
'ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தை உருவாக்க போராட்டங்கள் நடைபெற்ற காலத்திலேயே, 1947 ஆம் ஆண்டு அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையில், அரசியல் மற்றும் பொருளாதார ரீதியிலான ஒன்றியத்தை இந்தியா உருவாக்கியது' என்று மகாத்மா காந்தி கூறியுள்ளார்.
இந்திய ஜனநாயகம் என்பது உலகளாவிய பொது நன்மையாகும். இது இந்தியாவுக்கு மட்டும் சொந்தமானதல்ல, உலகளாவிய சொத்தாகும். ஆனால் இந்திய ஜனநாயகத்தின் மீது தற்போது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது" என்று ராகுல் தெரிவித்தார்.
பாஜக பதிலடி: இந்த நிலையில் பாஜகவின் தேசிய செய்தித் தொடர்பாளர் பிரதீப் பண்டாரி, வெளிநாட்டிற்கு சென்ற ராகுல் காந்தி அங்கு இந்தியாவிற்கு எதிராக பேசியுள்ளார். இது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது என்று கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில். 'இந்தியாவில் உள்நாட்டு மோதல் உள்ளது என ராகுல் காந்தி கூறியுள்ளார். நாட்டை நேசிக்கும் ஒருவர் இந்தியா தோல்வியடைய வேண்டும் என்று விரும்புவாரா?' என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
'காங்கிரஸ் இந்திய ஜனநாயகம் மற்றும் நாட்டின் முன்னேற்றத்தை வெறுக்கிறது' என்று தெரிவித்துள்ள அவர், 'மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி தேசத்துக்கு எதிரானவர்' என்றும் தமது பதிவில் தெரிவித்துள்ளார்.