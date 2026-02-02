மக்களவையில் ஒரே ஒரு பேப்பரை எடுத்த ராகுல் காந்தி: பார்த்ததும் கொந்தளித்த பாஜகவினர் - என்ன விஷயம்?

மக்களவையில் ஒரே ஒரு பேப்பரை எடுத்த ராகுல் காந்தி: பார்த்ததும் கொந்தளித்த பாஜகவினர் - என்ன விஷயம்?
பயங்கரவாதத்தை எதிர்த்து போராடுவதாக கூறும் பாஜகவினர், இதை கண்டு ஏன் (தி கேரவேன்) பயப்படுகிறார்கள்? என்று மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி கேள்வி எழுப்பினார்.
Published : February 2, 2026 at 6:32 PM IST
டெல்லி: மக்களவையில் இன்று ராகுல் காந்தி எடுத்து வந்த பேப்பரை பார்த்ததும் பாஜகவினர் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டனர். மேலும், அதில் உள்ள விஷயங்களை ராகுல் காந்தி படிக்கக் கூடாது எனக் கூறியும் அவர்கள் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.
நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் கடந்த 28ஆம் தேதி குடியரசு தலைவர் திரெளபதி முர்மு உரையுடன் தொடங்கியது. இதன் தொடர்ச்சியாக, 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று (பிப்.1) தாக்கல் செய்தார். இந்த பட்ஜெட் மிகவும் மோசமானது, மாநிலங்களின் வளங்களை சுரண்டுவதற்கான பட்ஜெட் என எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றன.
இந்நிலையில், குடியரசு தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதம் இன்று (பிப்.2) நடைபெற்றது. இதில் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி உரையாற்றுவதற்காக எழுந்தார். அப்போது தனது பையில் வைத்திருந்த 'தி கேரவேன்' என்ற இதழில் வெளியான ஒரு கட்டுரையின் நகலை அவர் எடுத்தார். அது, கைலாஷ் மலைப்பகுதியில் சீனாவின் ஊடுருவல் குறித்து முன்னாள் இந்திய முப்படை தலைமை தளபதியான எம்.எம்.நரவேனே எழுதி வெளிவராத புத்தகத்தின் ஒரு பகுதியாகும். நரவேனே டிசம்பர் 2019 - ஏப்ரல் 2022 வரை ராணுவத் தளபதியாக பணியாற்றியவர்.
அந்த நகலை கையில் எடுத்து ராகுல் காந்தி பேசுகையில், "இளம் எம்.பி.யான தேஜஸ்வி சூர்யா காங்கிரஸ் மீது இங்கு ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார். அதுகுறித்து நான் பேசப்போவதில்லை. ஆனால், அவர் தேசபக்தி. இந்திய கலாச்சாரத்தை பற்றிய நமது புரிதல் குறித்த பிரச்சனையை எழுப்பியதால், சிலவற்றை இங்கு பேச விரும்புகிறேன். நான் படிப்பதை நன்றாக கேட்டால், யாருக்கு தேச பக்தி உள்ளது, யாருக்கு இல்லை என்பது நன்றாக புரியும்” என்றார்.
அப்போது வெளிவராத ஒரு புத்தகத்தின் கட்டுரையில் இருந்த சிலவற்றை ராகுல் காந்தி மேற்காட்டிப் பேசியதால் நாடாளுமன்றத்தில் பாஜக எம்.பிக்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, குறுக்கிட்டுப் பேசிய மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், “அந்த புத்தகம் முறையாக வெளியிடப்பட்டதா? என்று கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு பதிலளித்த ராகுல், நான் மேற்கோள்காட்டவுள்ள புத்தகத்தை அவையில் சமர்ப்பிக்க விரும்புகிறேன். ஏனென்றால், புத்தகம் இன்னும் வெளியாகவில்லை. ஆனால், அதில் இருப்பது உண்மை” என்று பதிலளித்தார்.
அப்போது, “வெளியே வராத, நம்பகத்தன்மையற்ற ஒரு புத்தகத்தில் உள்ள கருத்துக்களை எப்படி மேற்கோள்காட்ட முடியும்?” என அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கேள்வி எழுப்பினார்.
அப்போது, இந்தியா - சீனா உறவுகள் குறித்து பேசக்கூடாது என்று எந்த விதியில் உள்ளது என்று சொல்லுங்கள்? என்று எதிர்கேள்வி எழுப்பிய ராகுல் காந்தி, குடியரசுத் தலைவர் முர்முவின் உரைக்கும், இந்தியாவுடனான சீனா மற்றும் அமெரிக்காவின் உறவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லையா? இந்த பேப்பரில் டோக்லாமில் என்ன நடந்தது என்பது பற்றிய முழு தகவல் உள்ளது. பயங்கரவாதத்தை எதிர்த்து போராடுவதாக கூறும் அவர்கள்(பாஜக), ஏன் இதை கண்டு அஞ்சுகிறார்கள்? என்றார்.
அதற்கு பதிலளித்த மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா, "அவையின் விவாதத்திற்காக பட்டியலிடப்பட்ட தலைப்புகளில் இந்தியா அல்லது சீனா தொடர்பான எந்த அம்சமும் இடம்பெறவில்லை. எனவே, நாம் அவையின், நாட்டின் கண்ணியத்தை காக்க வேண்டும். தேசத்துக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய இதுபோன்ற பிரச்சனைகளை நீங்கள் எழுப்ப கூடாது" என்றார்.
தொடர்ந்து, "ராகுல் காந்தி சபையை தவறாக வழி நடத்துகிறார்" என்று பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் குற்றஞ்சாட்டினார்.
ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी की किताब 'Four Stars of Destiny' का वही हिस्सा है, जिसे नेता विपक्ष @RahulGandhi जी संसद में Quote करना चाहते हैं।— Congress (@INCIndia) February 2, 2026
आखिर इस किताब में ऐसा क्या लिखा है कि मोदी सरकार घबरा रही है। आप खुद पढ़ लीजिए किताब का वो हिस्सा 👇
LIEUTENANT GENERAL YOGESH JOSHI,… pic.twitter.com/MTLsX200vY
மேலும், மத்திய நாடாளுமன்ற விவகார அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு, "மக்களவையில் விவாதங்கள் சட்டப்படி நடத்தப்பட வேண்டும். ஒருவேளை மக்களவையில் சபாநாயகரின் பேச்சை கேட்காத உறுப்பினரை என்ன செய்வது என்பது குறித்தும் நாம் விவாதிக்க வேண்டும்” என்றார்.
இதை தொடர்ந்து, ராகுல் காந்தியின் மைக் ஆஃப் செய்யப்பட்டு, "விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு பேச வேண்டும். இல்லையென்றால் அடுத்த உறுப்பினரை அழைக்கிறேன்" என தெரிவித்த சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா, சமாஜ்வாதி கட்சி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ்வை பேச அழைத்தார்.
ஆனால், அகிலேஷ் யாதவ் பேச மறுப்பு தெரிவித்ததால், காங்கிரஸ் கட்சியின் செயலுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து பாஜக உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர். கிட்டத்தட்ட 30 நிமிடங்கள் ஆளும் மற்றும் எதிர்கட்சிகளுக்கு இடையே வாக்குவாதம் நிலவியது. தொடர்ந்து கூச்சல் குழப்பம் தொடர்ந்ததால், சபாநாயகர் அவையை பிற்பகல் 3 மணி வரை ஒத்திவைத்தார்.