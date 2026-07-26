மாணவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்த சொன்னது யார்? - அமித் ஷாவுக்கு ராகுல் காந்தி கேள்வி
மாணவர்களுக்கு எதிராக பெல்லட் துப்பாக்கி உள்ளிட்ட உயிர்கொல்லி ஆயுதங்களை பயன்படுத்த கூறியது யார் என ராகுல் காந்தி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : July 26, 2026 at 2:59 PM IST
புது டெல்லி: கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினரின் போராட்டத்தின் போது மாணவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்த சொன்னது யார்? என உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா-வுக்கு, ராகுல் காந்தி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
இதுகுறித்து உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கு மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார். அதில், ‘ஜூலை 20ஆம் தேதி டெல்லியில் அமைதியான முறையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த மாணவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட காட்டுமிராண்டித்தனமான தாக்குதலுக்கு பொறுப்பு ஏற்க கோரி நான் எழுதுகிறேன்.
எங்கள் மாணவர்கள் நியாயமான கல்வி முறையை கோரினர். அவர்களின் குரல் கேட்கப்படுவதற்கு பதிலாக, பாதுகாப்புப் படைகள் அவர்களை கொடிய ஆயுதங்கள் மற்றும் கண்ணீர் புகையை கொண்டு கண்மூடித்தனமான தாக்குதல் நடத்தியது. இதில், நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள் கடுமையான காயங்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.
மாணவிகளும் காவல்துறையினரால் தாக்கப்பட்டுள்ளனர். அதுமட்டுமின்றி, வேண்டுமென்றே போலீசார் மாணவிகளிடம் அத்துமீறியுள்ளதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. இந்த தாக்குதலில் கொடிய பெல்லட் துப்பாக்கிகள் பயன்படுத்தியது மிகவும் அதிர்ச்சியளிக்கிறது.
छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया? pic.twitter.com/NDwfka1UqO— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 26, 2026
பெல்லட் துப்பாக்கியால் ஒரு பத்தரிகையாளர் உட்பட பலரும் தாக்கப்பட்டுள்ளதாக சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக தெளிவாக தெரிகிறது. இதைத் தவிர, பெல்லட் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டு, ஒரு கண்ணை இழக்கும் நிலையில் உள்ள 19 வயது மாணவர் சாஹில் என்பவரை நான் சந்தித்து பேசினேன்.
டெல்லியில் பணியில் உள்ள பாதுகாப்புப் படைகள் உங்களின் (அமித்ஷா) கட்டுப்பாட்டில் உள்ளதால் நான் இந்த கேள்விகளை கேட்கின்றேன்.
- மாணவர்களுக்கு எதிராக பெல்லட் கன் உள்ளிட்ட உயிர்கொல்லி ஆயுதங்களை பயன்படுத்த கூறியது யார்? நீங்கள் இல்லையென்றால் யார் கூறியது?
- சீருடை அணியாமல், சாதாரண உடையில் வந்து மாணவர்களை தடிகளால் தாக்கும் நபர்கள் காவலர்களா? அல்லது தன்னார்வலர்களா? அவர்களை பணியில் ஈடுபடுத்தியது யார்?
எந்தவொரு ஜனநாயகத்திலும் அமைதியான முறையில் போராட்டம் நடத்துவது மிக அவசியமானதாகும். போராட்டக்காரர்களை பாதுகாப்பதும், பேச்சுவார்த்தை மூலம் அவர்களின் குறைகளுக்கு தீர்வு காண்பதும் அரசின் கடமையாகும்.
|இதையும் படிங்க: முழு அர்ப்பணிப்புடன் புதிய பொறுப்பை ஏற்றுக் கொள்கிறேன் - மத்திய புதிய கல்வி அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி பெருமிதம்
இத்தகைய கொடூரமான வன்முறை அனைத்து நெறிமுறைகளையும் தகர்ப்பதுடன், நாடு முழுவதும் பெரும் கொந்தளிப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. நாட்டின் எதிர்காலமான இளைஞர்களும், மாணவர்களும் இதற்கான பதில்களையும், பொறுப்புடைமைகளையும் கேட்கின்றனர். அவர்களின் குரலை நிச்சயம் கேட்க வேண்டும்’ இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.