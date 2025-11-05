ETV Bharat / bharat

ஹரியானா வாக்காளர் பட்டியலில் பிரேசில் மாடல்! ‘வாக்கு திருட்டு’ குறித்து கடுமையாக சாடிய ராகுல் காந்தி

ஹரியானாவில் காங்கிரஸ் வெற்றிபெறும் என கருத்து கணிப்புகள் கூறியபோதிலும் அவ்வாறு நடக்காதது ஏன்? என ராகுல் காந்தி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் ராகுல் காந்தி
செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் ராகுல் காந்தி (ANI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 5, 2025 at 1:25 PM IST

1 Min Read
டெல்லி: ஹரியானாவின் வாக்காளர் பட்டியலில் பிரேசில் மாடலின் புகைப்படம் இடம்பெற்றிருப்பதை ராகுல் காந்தி சுட்டிக்காட்டி வாக்கு திருட்டு குறித்து கடுமையாக சாடியுள்ளார்.

மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி டெல்லியில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் மத்திய அரசை கடுமையாக விமர்சித்து பேசியுள்ளார். குறிப்பாக, ‘ஹைட்ரஜன் குண்டு’ ஒன்றை போடவுள்ளதாக ஏற்கெனவே தெரிவித்திருந்த ராகுல் காந்தி, வாக்கு திருட்டு மற்றும் வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள முரண்பாடுகள் குறித்து உரிய ஆதாரங்கள் மற்றும் ஆவணங்களின் புகைப்படங்களையும் செய்தியாளர்கள் மத்தியில் காட்டிப் பேசினார்.

அப்போது, "ஹரியானாவில் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு பிறகு பெறப்பட்ட கருத்துக்கணிப்புகள் எல்லாம் காங்கிரஸ் வெற்றிப்பெறும் என்று தெரிவித்திருந்த போதிலும் அவ்வாறு நடக்கவில்லை.

ஏனென்றால் அந்த மாநிலத்தில் மட்டும் சராசரியாக எட்டு வாக்குகளில் ஒரு போலி வாக்கு இடம்பெற்றுள்ளது. அங்கு போலி புகைப்படங்களுடன் 1.23 லட்சம் வாக்காளர்கள் இருக்கிறார்கள். 93,174 வாக்காளர்களுக்கு உரிய முகவரி இல்லை. ஒரே முகவரியில் 500 வாக்காளர்களின் பெயர்கள் உள்ளன. ஹரியானாவின் நோடலில் பத்துக்கு பத்து அளவுகொண்ட வீட்டில் 501 வாக்காளர்களின் பெயர்கள் உள்ளன. பாஜகவினர் 100க்கும் மேற்பட்டோர் உத்தரப் பிரதேசத்திலும, ஹரியானாவிலும் வாக்களித்துள்ளனர்.

அங்கு ஏராளமான போலி வாக்காளர்கள் உள்ளதால்தான் சிசிடிவி காட்சிகளை தேர்தல் ஆணையம் தரவில்லை. அதேபோல் ஹரியானாவில் தபால் வாக்குகளிலும் பெரும் மோசடி நடந்துள்ளது" என்று ராகுல் காந்தி பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டினார்.

மேலும், "காந்தி என்ற பெண் தமது புகைப்படத்தை காட்டி, 10 வாக்குச்சாவடிகளில் 22 முறை வாக்களித்துள்ளார். தொடர்ந்து பிரேசில் மாடல் ஒருவர் ஹரியானா வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெற்றிருக்கிறார்" என்றும் ராகுல் சுட்டிக்காட்டினார்.

தொடர்ந்து, "மகாத்மா காந்தியை கொன்றவர்கள் இப்போது இந்திய அரசியலமைப்பையும் அழிக்க முயற்சிப்பதாக கூறியதோடு, ஜனநாயகத்தை ஒழித்து ஆட்சியை திருடுவதற்கான புதிய ஆயுதம்தான் இந்த SIR" என்று ராகுல் காந்தி கடுமையாக சாடியுள்ளார்.

