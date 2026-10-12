சிறைச்சாலையாக டெல்லி மாற்றப்பட்டு வருகிறது - ராகுல் காந்தி கடும் விமர்சனம்
அமலாக்கத் துறை, மத்திய புலனாய்வு அமைப்பு, வெளியுறவுத்துறையில் 200-க்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் தங்களுடன் தொடர்பில் உள்ளதாக ராகுல் காந்தி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : October 12, 2026 at 5:56 PM IST
புதுடெல்லி: தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை, பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசு பாதுகாத்து வருவதாக மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பெரும் சர்ச்சைக்கும், தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராகவும், இந்தியா கூட்டணி கட்சியினர் இன்று உச்ச நீதிமன்றத்தை நோக்கி பேரணியாக சென்றனர்.
பேரணிக்கு முன்னதாக பேசிய ராகுல் காந்தி, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தில் நடந்த குளறுபடிகளுக்கு காரணமான தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை, பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசாங்கம் பாதுகாத்து வருவதாக குற்றம்சாட்டினார்.
இது தொடர்பாக பேசிய அவர், "வாக்கு திருட்டு தொடர்பாக இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிர்ப்பு குவிந்து வருகிறது. ஆனால் புகாருக்குள்ளான அவர் மீது இதுவரை எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
#WATCH | Delhi | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "I want to tell Narendra Modi that 200 officials of your government are in touch with us and informing us, including those in the ED, CBI, Foreign Ministry..." pic.twitter.com/sneicBxHPN— ANI (@ANI) October 12, 2026
இந்திய அரசியலமைப்பை மீறி செயல்பட யாரையும் அனுமதிக்க முடியாது. ஆனால், வாக்கு திருட்டு விவகாரத்தில் அரசியல் அமைப்பையும் மீறி செயல்படுவோம் என மத்திய அரசு விடாப்பிடியாக இருக்கிறது. குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளான தலைமை தேர்தல் ஆணையரை தங்களால் எந்தெந்த வகைகளில் பாதுகாக்க முடியுமோ, அந்த வகைகளில் மத்திய அரசு தொடர்ந்து பாதுகாத்து வருகிறது.
வாக்கு திருட்டு விவகாரத்தில் ஞானேஷ் குமார் ஏன் ராஜிநாமா செய்யவில்லை என்ற வாதத்தை மட்டுமே நாங்கள் முன்வைக்கிறோம். நீங்கள் (ஞானேஷ் குமார்) ஒரு தவறு செய்து விட்டார்கள். ஆனால் அந்த தவறுக்கு மூளையாக நீங்கள் செயல்படவில்லை என்பது எங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். ஆனால், அதற்கு பொறுப்பேற்று அரசு தரப்பு சாட்சியாக நீங்கள் மாற வேண்டும். எதிர்காலத்தில் உங்களை மன்னிப்பது குறித்து கூட நாங்கள் பரிசீலிக்கலாம். நீங்கள் அழுத்தத்திற்கு ஆளாகி இருக்கிறீர்கள் என்பதை எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. எனவே ராஜிநாமா செய்துவிட்டு அரசு தரப்பு சாட்சியாக மாறுங்கள்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய ராகுல்காந்தி, " போராட்டம் நடத்துபவர்களுக்கு பாதுகாப்பு தருவதை விடுத்து, போராட்டத்தை தடுப்பதற்கு சுமார் 30 ஆயிரம் காவலர்களை டெல்லியில் மத்திய அரசு குவித்துள்ளது. இந்தியாவின் தலைநகரம் தற்போது சிறைச்சாலையாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் எதிர்க்கட்சிகள் எல்லாம் ஒரே அணியில் உள்ளன. மறுபுறம் மோடி, அமித்ஷா, அஜித் தோவல், ஞானேஷ் குமார் உள்ளிட்டோர் உள்ளனர். நிச்சயம் இவர்களிடம் இருந்து இந்தியா விடுதலை பெறும்.
மத்திய அரசில் அமலாக்கத்துறை, சிபிஐ, வெளியுறவுத்துறையில் பணியாற்றும் சுமார் 200-க்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் எங்களுடன் தொடர்பில் உள்ளனர். அரசு மேற்கொள்ளும் தவறான நடவடிக்கைகளை எங்களுக்கு தெரிவித்து வருகிறார்கள். எனவே, எதிர்க்கட்சிகளின் போராட்டத்தை முடக்கி விடலாம் என்று மத்திய அரசு அலட்சியமாக இருக்க வேண்டாம். எங்களின் போராட்டம் நிச்சயம் வெல்லும்" எனத் தெரிவித்தார்.