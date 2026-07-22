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மாணவர்களை அரசியல் கருவிகளாக ராகுல் காந்தி பயன்படுத்துகிறார் - தர்மேந்திர பிரதான் குற்றச்சாட்டு

நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் தொடர்பாக விவாதிக்க அரசு தயாராக உள்ளது என கூறிய பின்னரும், காங்கிரஸ் அரசியல் நாடகத்தை அரங்கேற்றி வருகிறது என தர்மேந்திர பிரதான் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Dharmendra Pradhan
மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 10:55 AM IST

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புதுடெல்லி: நீட் வினாத்தாள் கசிந்த விவகாரத்தில் போராடும் மாணவர்களை அரசியல் கருவிகளாக மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி பயன்படுத்துவதாக மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் தொடர்பாக நேற்று பிரதமர் இல்லம் அருகே எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி, காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜூன கார்கே, சமாஜ்வாதி கட்சி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.

நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு குறித்து முழு விசாரணை நடத்த வேண்டும், பிரதமர் மோடி, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திரன் பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அவர்கள் சுமார் 3 மணி நேரம் போராட்டம் நடத்தினர். பின்னர் அவர்களை டெல்லி காவல்துறை கைது செய்தனர்.

எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சில மணி நேரங்களில் தர்மேந்திர பிரதான் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் பதில் அளித்துள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில், நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரின் போது குழப்பத்தை ஏற்படுத்த, மாணவர்களை அரசியல் கருவிகளாக ராகுல் காந்தியும், காங்கிரஸ் கட்சியும் பயன்படுத்துகிறது.

நடைமுறையில் உள்ள பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை புறக்கணித்து விட்டு மக்களுக்கு இடையூறுகளை ஏற்படுத்தவே பிரதமர் இல்லம் முன்பு தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர்.

நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் தொடர்பாக விவாதிக்க அரசு தயாராக உள்ளது என கூறிய பின்னரும், காங்கிரஸ் அரசியல் நாடகத்தை அரங்கேற்றி வருகிறது. காங்கிரஸ் கட்சியின் நோக்கம் மாணவர்களின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண்பது அல்ல மாறாக அரசியல் நாடகத்தையே விரும்புகிறது.

ராகுல் காந்தியை பொறுத்தவரை இந்த போராட்டத்தை அவர் மாணவர்களுக்காக நடத்தவில்லை. மோதல் சூழலை உருவாக்குவதே அவர்களின் நோக்கம். நமது அரசு, நீட் தேர்வு குறித்து விவாதிக்கவும், மாணவர்கள், இளைஞர்களின் நலனை காக்கவும் 100 சதவீதம் தயாராக உள்ளது.

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குழப்பத்திற்கு பதிலாக உறுதியையும், கோஷங்களுக்கு பதிலாகத் தீர்வுகளையும், சீர்குலைவுக்கு பதிலாகப் பொறுப்புணர்வையும் மாணவர்கள், இளைஞர்கள் பெற தகுதியானவர்கள். நமது மாணவர்களின் உரிமைகளை காக்க நாம் கடமைப்பட்டுள்ளோம். இதில் மத்திய அரசு உறுதியாக உள்ளது" என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

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DHARMENDRA PRADHAN
RAHUL GANDHI
ராகுல் காந்தி
தர்மேந்திர பிரதான்
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