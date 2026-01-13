‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்திற்காக குரல் கொடுத்த ராகுல் காந்தி - தமிழ் கலாச்சாரத்தின் மீதான தாக்குதல் விமர்சனம்
தமிழ் மக்களின் குரலை அடக்கும் முயற்சியில் மோடியால் ஒரு போதும் வெற்றி பெற முடியாது என ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : January 13, 2026 at 2:03 PM IST
புதுடெல்லி: ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தை தடுக்க நினைப்பது தமிழ் கலாச்சாரத்தின் மீதான தாக்குதல் என மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.
தைப் பொங்கலை முன்னிட்டு தவெக தலைவரும் நடிகருமான விஜய்யின் கடைசி திரைப்படமான ‘ஜனநாயகன்’ ஜனவரி 9 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், திரைப்பட தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காததால் படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை திரைப்பட தயாரிப்பு நிறுவனம் தள்ளி வைத்தது. விஜய்யின் கடைசிப் படம் என்பதாலேயே இந்த திரைப்படத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த அவருடைய ரசிகர்கள் அனைவரும் மிகுந்த ஏமாற்றமடைந்தனர்.
இந்நிலையில் தணிக்கை வாரியத்துக்கு எதிராக ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்பட தயாரிப்பு நிறுவனம் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது. ஜனவரி 9 ஆம் தேதி காலை இந்த வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி பி.டி ஆஷா, தணிக்கை குழுவினர் தெரிவித்த மாற்றங்களை செய்த பின்னர் மறு ஆய்வுக்கு அனுப்ப அதிகாரம் இல்லை என்று கூறி உடனே சான்றிதழ் வழங்க உத்தரவிட்டார்.
ஆனால், தீர்ப்பை எதிர்த்து தணிக்கை வாரியம் மேல் முறையீடு செய்த நிலையில், தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஸ்ரீவஸ்தவா தலைமையிலான அமர்வு விசாரணை மேற்கொண்டு, தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டது. இதனையடுத்து படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான கேவிஎன் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் வெங்கட் நாராயணா, விஜய் ரசிகர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டார்.
அந்த வீடியோவில் தணிக்கை வாரியத்திடமிருந்து படத்தின் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள் குறித்து இ-மெயில் வந்ததாகவும், திருத்தங்களை செய்து சமர்பித்தும் சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்கவில்லை என்றும் கூறியிருந்தார்.
The I&B Ministry’s attempt to block ‘Jana Nayagan’ is an attack on Tamil culture.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 13, 2026
Mr Modi, you will never succeed in suppressing the voice of the Tamil people.
‘ஜனநாயகன்’ ரிலீஸ் தள்ளிப் போனதிலிருந்து விஜய் ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாமல், திரையுலகினர் மற்றும் அரசியல்வாதிகளும் மத்திய அரசின் கீழ் இயங்கி வருகிற தணிக்கை வாரியத்துக்கு கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், ‘ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை தடுக்க நினைப்பது தமிழ் கலாச்சாரத்தின் மீதான தாக்குதல் என மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அந்த பதிவில், “‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தை தடுக்க நினைக்கும் தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகத்தின் முயற்சியானது தமிழ் கலாச்சாரத்தின் மீதான தாக்குதல். தமிழ் மக்களின் குரலை அடக்கும் முயற்சியில் மோடியால் ஒரு போதும் வெற்றிபெற முடியாது” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
முன்னதாக, தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினும், சிபிஐ, அமலாக்கத் துறை, வருமான வரித்துறை வரிசையில் சென்சார் போர்டும் ஒன்றிய பாஜக அரசின் புதிய ஆயுதமாக மாறிவிட்டது என்று குறிப்பிட்டு தனது கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.