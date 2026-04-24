ஆம் ஆத்மிக்கு 'டாடா' பாஜகவுக்கு 'ஹாய்' - ராகவ் சதா, ஹர்பஜன் சிங் அதிரடி
ஆம் ஆத்மி கட்சி ஊழல்மயமாகிவிட்டது. மேலும், தவறான கட்சியில் சரியான நபராக நான் இருப்பதாக பலர் என்னிடம் தெரிவித்தனர் என ராகவ் சதா தெரிவித்தார்.
Published : April 24, 2026 at 6:50 PM IST
புதுடெல்லி: ஆம் ஆத்மி கட்சியின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் ஏழு பேர் அக்கட்சியில் இருந்து விலகியதோடு, பாஜகவில் இணைய இருப்பதாக அறிவித்திருப்பது தேசிய அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆம் ஆத்மி கட்சியின் மாநிலங்களவை உறுப்பினராகவும், ராஜ்ய சபாவில் அக் கட்சியின் துணைத் தலைவராகவும் இருந்தவர் ராகவ் சதா. இவரை சமீபத்தில் மாநிலங்களவை துணைத் தலைவர் பதவியில் இருந்து அக்கட்சி நீக்கி நடவடிக்கை மேற்கொண்டது. இதனால் அதிருப்தியில் இருந்த ராகவ் சதா, தற்போது ஆம் ஆத்மி கட்சியில் இருந்து விலகியதாக அறிவித்துள்ளார். மேலும், மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் 6 பேருடன் பாஜகவில் இணைய உள்ளதாக அறிவித்துள்ளார்.
ஆம் ஆத்மி கட்சியின் முக்கிய முகங்களாக அறியப்படும் ஹர்பஜன் சிங், ஸ்வாதி மாலிவால், சந்தீப் பதக், விக்ரம் சிங் சாஹ்னி, அசோக் குமார் மிட்டல் மற்றும் ரஜீந்தர் குப்தா ஆகியோரும் ஆம் ஆத்மியில் இருந்து விலகி பாஜகவில் ஐக்கியமாக உள்ளனர். இவர்கள் அனைவரும் பஞ்சாப் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இது அக்கட்சியின் மொத்த மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையில் மூன்றில் இரண்டு மடங்கு ஆகும்.
இந்த நிலையில், புதுடெல்லியில் சந்தீப் பதக் மற்றும் அசோக் குமார் மிட்டல் ஆகியோருடன் இணைந்து ராகவ் சதா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "மாநிலங்களவையில் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு 10 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்குக்கும் அதிகமான உறுப்பினர்கள் அக்கட்சியில் இருந்து விலகி, பாஜகவில் இணைய உள்ளோம்.
இது குறித்த கடிதத்தை இன்று காலை மாநிலங்களவை தலைவரிடம் அளித்து விட்டோம். ஆம் ஆத்மி தேசிய நலனுக்காக அல்லாமல், அதன் சொந்த நலனுக்காக செயல்படுகிறது. என் ரத்தத்தையும், வியர்வையும் சிந்தி கட்சியின் வளர்சிக்காக உழைத்திருக்கிறேன்.
ஆனால், இன்று அந்த கட்சி ஊழல்மயமாகிவிட்டது. மேலும், தவறான கட்சியில் ஓர் சரியான நபராக நான் இருப்பதாக பலர் என்னிடம் தெரிவித்தனர். இனிமேல் பிரதமர் மோடி மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகியோருடன் இணைந்து பணியாற்றுவேன்" என்றார்.
இதற்கிடையே, மற்றொரு செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பேசிய ஆம் ஆத்மி கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான சஞ்சய் சிங், கட்சியில் இருந்து விலகிய ஏழு உறுப்பினர்களையும் கடுமையாகச் சாடினார். இது குறித்து அவர் கூறுகையில், "இந்த ஏழு பேரும் மக்களுக்கு துரோகம் செய்து விட்டனர். மக்கள் இவர்களை ஒரு போதும் மன்னிக்க மாட்டார்கள். பஞ்சாபில் இப்போது நல்லாட்சி நடைபெற்று வருகிறது.
ஆனால், அதற்கு எதிராக 'ஆபரேஷன் தாமரை' என்ற பெயரில் அரசியல் நாடகம் அரங்கேற்றி வருகின்றனர். சிபிஐ, அமலாக்கத்துறை இதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதை செய்தே பலரை தங்களின் சதித்திட்ட வலையில் பாஜக வளைத்துப்போட்டு வருகிறது" என குற்றஞ்சாட்டினார்.