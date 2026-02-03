நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டம்; தமிழ்நாடு எம்பி-க்கள் முன்வைத்த கேள்விகள்!
2021 ஆம் ஆண்டு முதல் திருநங்கைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட ரேஷன் அட்டைகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு என்று திமுக எம்.பி. ராஜாத்தி சல்மா கேள்வி எழுப்பினார்.
Published : February 3, 2026 at 10:09 PM IST
புதுடெல்லி: நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நடைபெற்று வரும் நிலையில், தமிழக எம்பிக்கள் பல்வேறு கேள்விகளை இன்று எழுப்பினர்.
மக்களவை:
திமுக எம்பி டிஆர் பாலு கேள்வி: வேளாண் பொருட்கள் ஏற்றுமதியில் ரூ.100 கோடி இலக்கை அடைய நடவடிக்கை என்ன?
வேளாண் பொருட்களின் ஏற்றுமதி இலக்கு தற்போதைய அளவை விட இருமடங்காக (ரூ.100 பில்லியன்) நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது உண்மையா? என நாடாளுமன்றத்தில் திமுக பொருளாளர் டி. ஆர். பாலு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். அந்த இலக்குகளை அடைவதற்காக, இந்திய வேளாண் பொருட்களின் தரம் மற்றும் அளவை உறுதிசெய்ய செயல்படுத்தப்படும் சிறப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த விவரங்கள் யாவை? ஏற்றுமதியை ஊக்குவிப்பதற்காக வழங்கப்படும் நிதி மற்றும் தொழில்நுட்ப உதவிகள் அடங்கிய சிறப்புத் தொகுப்புத் திட்டங்கள் ஏதேனும் இருந்தால், அதன் விவரங்கள் யாவை? என்றும் அவர் கேட்டுள்ளார்.
திருவண்ணாமலை திமுக எம்பி சி.என். அண்ணாதுரை, காஞ்சிபுரம் திமுக எம்பி செல்வம் கேள்வி: தமிழ்நாட்டில் 'AHIDF' திட்டத்தின் செயல்பாடுகள் என்ன?
திருவண்ணாமலை மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் உள்ள உழவர் உற்பத்தியாளர் அமைப்புகள் (FPO), குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் (MSME) மற்றும் தனியார் தொழில்முனைவோர் AHIDF திட்டத்தினால் பயன்பெற மத்திய அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் என்ன? இந்த மாவட்டங்களின் கிராமப்புற மற்றும் ஓரளவு நகர்ப்புறங்களில் சிறு அளவிலான பால் பதப்படுத்தும் அலகுகள், மதிப்புக்கூட்டல் மற்றும் குளிரூட்டப்பட்ட விநியோகச் சங்கிலி உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த அரசாங்கம் எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் என்ன? விவசாயிகள், உழவர் உற்பத்தியாளர் அமைப்புகள் மற்றும் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களிடையே இத்திட்டத்தை பிரபலப்படுத்த திருவண்ணாமலை மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் விழிப்புணர்வு, திறன் மேம்பாடு அல்லது பயிற்சித் திட்டங்கள் நடத்தப்படுமா? என்றும் அவர்கள் கேட்டுள்ளனர்.
காஞ்சிபுரம் திமுக எம்பி செல்வம் கேள்வி: பிரதமர் வீடு வழங்கும் திட்டத்தின் தாமதங்களை மத்திய அரசு சரி செய்யுமா?
காஞ்சிபுரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா-கிராமின் (PMAY-G) திட்டத்தின்கீழ் அனுமதிக்கப்பட்ட, கட்டப்பட்ட மற்றும் ஒப்படைக்கப்பட்ட வீடுகளின் விவரங்கள் குறித்து திமுக காஞ்சிபுரம் மக்களவை உறுப்பினர் செல்வம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
அதன்படி, காஞ்சிபுரம் மக்களவைத் தொகுதியில் பட்டியல் சாதிகள், பட்டியல் பழங்குடியினர் மற்றும் சிறுபான்மை சமூகங்களைச் சேர்ந்த பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் அவர்களின் விகிதாசாரப் பங்கு எவ்வளவு? காஞ்சிபுரம் மக்களவைத் தொகுதியில் உள்ள ஏராளமான தகுதியுள்ள குடும்பங்கள், திட்டத்தின்கீழ் சேர்க்கப்பட்டிருந்தபோதிலும், இன்னும் தற்காலிக அல்லது நெரிசலான வீடுகளில் வசித்து வருவதற்கான காரணம் என்ன? நிலுவையில் உள்ள வீடுகளின் கட்டுமானத்தை விரைவுபடுத்தவும், தவணைகளை விடுவிக்கவும் மற்றும் புதிதாகக் கட்டப்பட்ட குடியிருப்புகளுக்கு அடிப்படை சேவைகளை வழங்கவும் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன?
தென்சென்னை திமுக எம்பி தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் கேள்வி: சேலம் உருக்காலையில் முதலீடுகளை நிறுத்தியது ஏன்?
2,000-க்கும் மேற்பட்ட நேரடி வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கும் சேலம் உருக்கு ஆலையின் முதலீடுகளை மத்திய அரசு நிறுத்தி வைத்துள்ளது ஏன்? JSW-SAIL கூட்டுத் திட்டத்தில் தமிழ்நாடு சேர்க்கப்படாததற்கான காரணங்கள் யாவை? சிறப்பு எஃகுக்கான உற்பத்தி சார்ந்த ஊக்கத்தொகை (PLI) திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் சலுகைகள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள தொழிற்சாலைகளுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதா? உருக்குத் துறை முதலீடுகள் மாநிலங்களுக்கு இடையில் சமமாகப் பகிரப்படுவதை உறுதிசெய்ய எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் யாவை?
கோவை திமுக எம்பி கணபதி ராஜ்குமார் மற்றும் தேனி திமுக எம்பி தங்க தமிழ்ச்செல்வன் கேள்வி: ஏழை கைதிகளுக்கு ஆதரவளிக்கும் திட்டத்தின் செயல்பாடுகள் என்ன?
2023 ஆம் ஆண்டு கைதிகளுக்கு ஆதரவளிக்கும் திட்டத்தின்கீழ், ஏழை கைதிகளின் விடுதலையை விரைவுபடுத்துவதற்காக அரசாங்கம் தனது தற்போதைய வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறைகளை (SOPs) திருத்தியுள்ளதா? கைதிகளுக்கு ஆதரவளிக்கும் திட்டம்-2023இன் கீழ், இன்று வரை மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட மொத்த நிதி உதவி எவ்வளவு?
பொள்ளாச்சி திமுக எம்பி ஈஸ்வரசாமி கேள்வி: அமெரிக்க வரியால் சரியும் ஏற்றுமதி குறித்த தரவுகளை வெளியிட வேண்டும்.
ஏப்ரல் 2025 முதல் உயர்த்தப்பட்ட வரியினால் அமெரிக்காவிற்கான ஏற்றுமதியில் ஏற்பட்டுள்ள சரிவு குறித்த தரவுகளை அரசாங்கம் சேகரித்து வெளியிட வேண்டும். ஸ்மார்ட் போன்கள், மருந்துகள், ரத்தினங்கள், சூரிய மின்சக்திப் பலகைகள், உலோகங்கள் மற்றும் வாகன உதிரிபாகங்கள் போன்ற முக்கியத் துறைகளில் ஏற்பட்டுள்ள ஏற்றுமதிச் சரிவு மற்றும் உற்பத்தியில் மதிப்பிடப்பட்ட இழப்பு குறித்த விவரங்கள் யாவை? வியட்நாம், மெக்சிகோ மற்றும் சீனா போன்ற போட்டி நாடுகள் இந்தியாவின் இழந்த சந்தைப் பங்கைக் கைப்பற்ற அனுமதித்த ஒப்பீட்டுத் தீர்வைக் கட்டமைப்பு குறித்து அரசாங்கம் ஆய்வு நடத்தியுள்ளதா? இந்தியாவின் ஏற்றுமதித் தளம் மேலும் சிதையாமல் தடுக்க, சூரத், மும்பை மற்றும் கோயம்புத்தூர் போன்ற குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தும் பகுதிகள் உட்பட பாதிக்கப்பட்ட ஏற்றுமதிக் குழுமங்களுக்கு ஆதரவளிக்க முன்மொழியப்பட்ட நடவடிக்கைகள் யாவை?
அரக்கோணம் திமுக எம்பி எஸ். ஜெகத்ரட்சகன் கேள்வி: பெண்கள், பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் பட்டியலினத்தவர்களால் நடத்தப்படும் ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனங்களுக்கு நிதியுதவி
பெண்களால் நடத்தப்படும் ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனங்கள் குறித்த தரவுகளை அரசாங்கம் தொகுக்கிறதா? அப்படியானால், அத்தகைய நிறுவனங்களின் சதவீதம் மற்றும் எண்ணிக்கை என்ன? ஓபிசி, எஸ்சி மற்றும் எஸ்டி சமூகங்களைச் சேர்ந்த நபர்களால் நிறுவப்பட்ட நிறுவனங்கள் குறித்த தரவுகளை அரசாங்கம் பராமரிக்கிறதா? மேலும் அந்நிறுவனர்களை ஆதரிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட திட்டங்கள், சலுகைகள் அல்லது வழிகாட்டுதல் நடவடிக்கைகள் யாவை? கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பல்வேறு திட்டங்கள் மற்றும் வழிமுறைகளின்கீழ் ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதியுதவியின் விவரங்கள் என்ன?
மாநிலங்களவை:
திமுக எம்.பி. ராஜாத்தி சல்மா கேள்வி: பெரு நிறுவனங்களில் பெண்களின் பிரதிநிதித்துவத்தை அதிகப்படுத்துக.
நூறு கோடிக்கு மேற்பட்ட மூலதனம் கொண்ட பெரிய பொது நிறுவனங்களில் பெண் இயக்குநர்களின் பிரதிநிதித்துவத்தை அதிகரிக்க மத்திய அமைச்சகத்திடம் உள்ள திட்டங்கள் என்ன? 2014ஆம் ஆண்டு முதல் விதியை மீறி பெண் பிரதிநிதித்துவத்தை அனுமதிக்காத சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் எந்தெந்த நிறுவனங்கள் மீது தண்டனை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது? 2021ஆம் ஆண்டு முதல் அபராதமாக வசூலிக்கப்பட்ட தொகை எவ்வளவு? நிறுவனங்களில் அதிக பாலினப் பன்முகத்தன்மையை ஊக்குவிப்பதற்காக, பணியிடப் பாலின சமத்துவச் சட்டத்தை இயற்ற இந்திய அரசிடம் உள்ள திட்டங்கள் என்ன?
திமுக எம்.பி. பி. வில்சன் கேள்வி: சூரிய மின்சக்தி கூரை அமைக்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் தாமதன் ஏன்?
பிரதம மந்திரி சூர்யா கர்: முஃப்ட் பிஜிலி யோஜனா திட்டத்தின்கீழ் சூரிய கூரைகள் அமைப்பதற்காக பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் முடிக்கப்பட்ட சூரிய மின்சக்தி அமைப்புகளின் எண்ணிக்கை, விண்ணப்பங்களுக்கும் பயனாளிகளுக்கும் இடையிலான இடைவெளிக்கான காரணங்கள், ஒப்புதல் அல்லது செயல்பாட்டிற்குக் கொண்டுவருவதில் ஏற்படும் தாமதங்கள் என்ன? இதுவரை நிறுவப்பட்ட அமைப்புகள், நிலுவையில் உள்ள விண்ணப்பங்கள் குறித்த விவரங்கள், சவால்கள் மற்றும் திருத்த நடவடிக்கைகள் என்ன?
திமுக எம்.பி. டாக்டர் கனிமொழி சோமு கேள்வி: மருந்து உற்பத்தியில், இந்தியா இறக்குமதி மருந்துகளை சார்ந்திருக்கிறதா?
அதிக இறக்குமதி சார்புநிலை கொண்ட முக்கிய மூல நாடுகள் மற்றும் சிகிச்சை பிரிவுகள் யாவை மற்றும் புவிசார் அரசியல் நிலையற்ற தன்மைகளால் எழும் கண்டறியப்பட்ட அபாயங்கள் யாவை?
திமுக எம்.பி. ராஜாத்தி சல்மா கோரிக்கை; திருநங்கைகளுக்கான ரேஷன் அட்டை!
அமைச்சகத்தால் செயல்படுத்தப்படும் பல்வேறு திட்டங்களில், குறிப்பாக உணவுப் பாதுகாப்புத்துறையில், திருநங்கை சமூக உறுப்பினர்களைச் சேர்ப்பதை உறுதிசெய்ய அரசாங்கத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன? திருநங்கை சமூகத்தைச் சேர்ப்பது குறித்த NALS A தீர்ப்பின்படி, 2021 ஆம் ஆண்டு முதல் திருநங்கைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட ரேஷன் அட்டைகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? என்றும் அவர் கேட்டுள்ளார்.
திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் திருச்சி சிவா எம்பி கேள்வி: நீர் மூலம் பரவும் நோய்களை தடுக்க நடவடிக்கை என்ன?
பாதுகாப்பற்ற நீர் மற்றும் சுகாதாரமின்மை ஆகியவற்றால் ஏற்படும் இறப்பு விகிதம் என்ன? நீர் மூலம் பரவும் நோய்கள் குறித்து, குறிப்பாக கிராமப்புற மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் என்ன? நோய்களின் பாதிப்புகளைக் குறைப்பதற்காக, மக்களிடையே நீர் சுத்திகரிப்பு முறைகள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்த விவரங்கள் என்ன? என்று அவர் கேட்டுள்ளார்.