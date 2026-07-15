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பஞ்சாப் முதல்வரின் பாதுகாவலர் மனைவி 'டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்' | ரூ. 12 லட்சம் பறித்த 2 பேர் பீகாரில் கைது

கைது செய்யப்பட்டவர்கள் தங்களின் சொந்த வங்கிக் கணக்குகளை டெல்லி கும்பலிடம் கொடுத்துவிட்டு, அதன் மூலம் பரிவர்த்தனை செய்யப்படும் ஒவ்வொரு லட்ச ரூபாய்க்கும் 2 சதவீதம் கமிஷனாக பெற்று வந்துள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்டவர்களை அழைத்துச் சென்ற போலீசார்
கைது செய்யப்பட்டவர்களை அழைத்துச் சென்ற போலீசார் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 3:18 PM IST

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நாலந்தா: பஞ்சாப் மாநில முதலமைச்சர் பகவந்த் மானின் பாதுகாப்புப் பிரிவில் பணிபுரியும் கமாண்டோவின் மனைவியை, ஆன்லைன் வழியாக 'டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்' செய்து ரூ. 12 லட்சம் மோசடி செய்த வழக்கில் பீகாரை சேர்ந்த இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

பீகாரின் நாலந்தா மாவட்ட காவல் துறையினருடன் இணைந்து பஞ்சாப் போலீஸார் நடத்திய இந்த கூட்டு நடவடிக்கையில் மோசடி கும்பலின் முக்கியப் பின்னணி அம்பலமாகியுள்ளது.

பஞ்சாப் முதலமைச்சரின் பாதுகாவலரான கமாண்டோ ஒருவரின் மனைவி மன்ஜித் கவுர். இவரை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்ட மர்ம நபர்கள், தங்களை மத்திய புலனாய்வு மற்றும் போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் என அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டுள்ளனர். அவரது பெயரில் சட்டவிரோதப் பார்சல்கள் மற்றும் பணப்பரிவர்த்தனைகள் நடந்துள்ளதாகக் கூறி மிரட்டியுள்ளனர்.

கைது நடவடிக்கைக்கு பயந்த மன்ஜித் கவுரை, ஒரு வாரம் முழுவதும் வீடியோ கால் மூலமாகவே கண்காணிப்பில் வைத்து 'டிஜிட்டல் முறையில் வீட்டுச் சிறையில்' அடைத்துள்ளனர். காவல் துறையின் விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்பதாகக் கூறி, மன்ஜித் கவுரிடமிருந்து பல்வேறு தவணைகளாக மொத்தம் ரூ.12 லட்சத்தை தங்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்ற வைத்துள்ளனர்.

பின்னர், தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த மன்ஜித் கவுர் பட்டியாலா சைபர் கிரைம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்ததைத் தொடர்ந்து, இந்த வழக்கை பஞ்சாப் சைபர் கிரைம் ஏடிஜிபி தலைமையிலான தனிப்படை தீவிரமாக விசாரித்தது.

தொழில்நுட்ப ஆதாரங்களின் அடிப்படையில், இந்த பணப் பரிவர்த்தனைகளுடன் தொடர்புடைய நபர்களைத் தேடி கொல்கத்தா மற்றும் சைபர் குற்றங்களுக்கு பெயர் போன ஜார்கண்டின் ஜாம்தாரா பகுதிகளில் போலீஸார் முதலில் அதிரடி சோதனைகளை நடத்தினர்.

ஜாம்தாரா விசாரணையின் தொடர்ச்சியாக, மோசடிப் பணம் பீகார் மாநிலம் நாலந்தா மாவட்டத்தில் உள்ள வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டது உறுதியானது. இதையடுத்து, நாலந்தாவின் பீகார்ஷெரீஃப் பகுதியை சேர்ந்த முகேஷ் குமார் மற்றும் விஷால் பாரதி ஆகிய இருவரை போலீஸார் தற்போது கைது செய்துள்ளனர்.

கைதானவர்கள் டெல்லியை தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் ஒரு சர்வதேச சைபர் மோசடி மாஃபியா கும்பலின் கீழ் வேலை செய்து வந்தது தெரிய வந்தது. இவர்கள் தங்களின் சொந்த வங்கிக் கணக்குகளை டெல்லி கும்பலிடம் கொடுத்துவிட்டு, அதன் மூலம் பரிவர்த்தனை செய்யப்படும் ஒவ்வொரு லட்ச ரூபாய்க்கும் 2 சதவீதம் கமிஷனாகப் பெற்று வந்துள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்ட இருவரிடமிருந்தும் ஏராளமான போலி ஜிமெயில் ஐடிக்கள், சிம்கார்டுகள் மற்றும் மொபைல் போன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேல் விசாரணைக்காக இருவரையும் பஞ்சாப் போலீஸார் தங்களது மாநிலத்திற்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர்.

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