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வருங்கால கணவரை காதலனுடன் சேர்ந்து தீர்த்துக்கட்டிய இளம்பெண்; புனேவில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

அனைத்து கோணங்களிலும் விசாரித்தபோது, சியா கோயல் தனது காதலன் பாபுலால் சௌதரியுடன் சேர்ந்து, கேதன் விஷாலை தீர்த்துக் கட்டியது தெரியவந்தது.

கொலை செய்யப்பட்ட கேதன் விஷால் அகர்வால்
கொலை செய்யப்பட்ட கேதன் விஷால் அகர்வால் (ETV Bharat/Arrangement)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 23, 2026 at 8:50 PM IST

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புனே: மகாராஷ்டிர மாநிலம், புனே நகரில் ரியல் எஸ்டேட் அதிபர், கோட்டையில் இருந்து பள்ளத்தில் விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவத்தில், அவருடன் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட இளம்பெண்ணும், அந்த பெண்ணின் காதலனும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

புனே மாவட்டத்தில் உள்ள ககுன்ஜே பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கேதன் விஷால் அகர்வால்(26). இவர் தனது குடும்பத்தினருக்குச் சொந்தமான ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தார்.

ஜூன் 18-ஆம் தேதி புனே கோட்டைக்கு வந்த பாபுலால் சௌதரி (ஹூடி அணிந்திருப்பவர்)
ஜூன் 18-ஆம் தேதி புனே கோட்டைக்கு வந்த பாபுலால் சௌதரி (ஹூடி அணிந்திருப்பவர்) (ETV Bharat/Arrangement)

இவர், கடந்த ஜூன் 18ஆம் தேதி புனேவில் உள்ள லோஹாகட் கோட்டைக்கு தனக்கு திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட பெண் மற்றும் நண்பர்களுடன் சென்றபோது, பள்ளத்தில் விழுந்து உயிரிழந்தார்.

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இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியபோது பல்வேறு அதிர்ச்சி தரும் தகவல்கள் தெரியவந்தது. இதுகுறித்து புனே எஸ்.பி. சந்தீப் சிங் கில் கூறுகையில், "கேதன் விஷாலுக்கும், சியா கோயல் என்ற இளம்பெண்ணுக்கும் இந்த ஆண்டு இறுதியில் திருமணம் நடைபெறுவதாக நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக ராஜஸ்தான் மாநிலம், உதய்பூரில் உள்ள அரண்மடையில் பிரம்மாண்ட ஏற்பாடு நடைபெற்று வந்தது.

கேதன் விஷால் அகர்வால்
கேதன் விஷால் அகர்வால் (ETV Bharat/Arrangement)

இந்நிலையில், கேதன் விஷாலும், சியா கோயலும் கடந்த 18ஆம் தேதி, புனேவில் உள்ள கோட்டைக்குச் சென்றனர். அங்கு ஓரிடத்தில் புகைப்படம் எடுக்கும்போது காற்று பலமாக வீசியதால் கால் தவறி கேதன் விஷால் பள்ளத்தில் விழுந்து உயிரிழந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது. முதலில் இந்த சம்பவத்தை விபத்தாக கருதி வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்தோம்.

ஆனால், விசாரணையின்போது விபத்து நடந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என சந்தேகம் எழுந்தது. இதையடுத்து, தொழில் போட்டியால் சதி நடந்துள்ளதா? குடும்ப பிரச்சனையா என்பது குறித்தும் விசாரித்தோம். அனைத்து கோணங்களிலும் விசாரித்தபோது, சியா கோயல் தனது காதலன் பாபுலால் சௌதரியுடன் சேர்ந்து, கேதன் விஷாலை தீர்த்துக் கட்டியது தெரியவந்தது.

கைதான சியா கோயல்
கைதான சியா கோயல் (ETV Bharat/Arrangement)

கேதன் விஷாலுடன் சியா கோயலுக்கு திருமணம் நிச்சயம் செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால், சியா கோயல், பாபுலால் சௌதரி என்பவருடன் தொடர்பில் இருந்துள்ளார். ஜூன் முதல் வாரத்தில் கேதன் விஷாலும், சியா கோயலும் திருமணத்திற்கு முந்தைய வீடியோ எடுக்க பாலி தீவுக்கு புறப்பட்டுச் சென்றனர். போகும் வழியில் கேதன் விஷாலின் பாஸ்போர்ட்டை சியா கோயல் எடுத்து மறைத்து விட்டு நாடகமாடியதால், அந்த பயணம் ரத்தானது.

கடந்த சில தினங்களாக கேதன் விஷாலுக்கும், சியா கோயலுக்கும் இடையே தகராறு நடந்துள்ளது. இந்த நிலையில், புனேவில் உள்ள கோட்டைக்கு கேதன் விஷாலை சியா கோயல் வரவழைத்துள்ளார். பின்னர், அங்கு பாபுலால் சௌதரியையும் வரவழைத்துள்ளார். இருவரும் சேர்ந்து கீழே தள்ளியதில் கேதன் விஷால் உயிரிழந்துள்ளார்.

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இது விபத்தாக நடந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்று சந்தேகம் எழுந்ததும், சியா கோயலின் காதலனான பாபுலால் சௌதரியை தனியாக அழைத்து கிடுக்குப்பிடி விசாரணை நடத்தினோம். அப்போது அவரும், சியா கோயலும் சேர்ந்து சதித்திட்டம் தீட்டி, தங்கள் காதலுக்கு இடையூறாக இருந்த கேதன் விஷாலை கீழே தள்ளி தீர்த்துக் கட்டியதை ஒப்புக் கொண்டார். அவர் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் சியா கோயலையும் கைது செய்துள்ளோம். இவர் மீது கொலை வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.

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