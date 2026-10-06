புதுச்சேரி, மேற்கு வங்கம், அசாம் மாநில இடைத்தேர்தல் நிறைவு: வாக்குப்பதிவு சதவீதம் எவ்வளவு?
தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் மொத்தம் 26,921 பேர் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றிருந்த நிலையில், இன்று காலை முதல் மாலை வரை வாக்காளர்கள் ஆர்வமுடன் நீண்ட வரிசையில் நின்று வாக்களித்தனர்.
Published : October 6, 2026 at 6:04 PM IST
புதுச்சேரி: நடைபெற்று முடிந்த புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தேர்தலில் மாலை 5 மணி நிலவரப்படி 78.8 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
அண்மையில் நடந்து முடிந்த புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தலில் தட்டாஞ்சாவடி, மங்கலம் என இரு தொகுதிகளில் முதல்வர் ரங்கசாமி போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார்.
இதையடுத்து, தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியை அவர் ராஜினாமா செய்தார். இதன் தொடர்ச்சியாக, அத்தொகுதிக்கு இன்று (அக்.6) இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது.
தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் அரசியல் கட்சிகள் சார்பில் 6 பேரும், சுயேச்சைகளாக 5 பேரும் என மொத்தம் 11 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர்.
ஆளும் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் சார்பில் அசோக் ஆனந்த், காங்கிரஸ் சார்பில் விநாயகம், திமுக சார்பில் சேது செல்வம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் சார்பில் அ.மு.சலீம் ஆகியோர் முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்களாக களம் கண்டனர்.
மொத்தம் 26,921 பேர் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றிருந்த நிலையில், இன்று காலை 7 மணிக்கு விறுவிறுப்பாக வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது. 31 வாக்குச்சாவடிகளிலும் காலை முதலே வாக்காளர்கள் ஆர்வமுடன் வரிசையில் நின்று வாக்களித்தனர்.
ஆங்காங்கே ஒருசில சம்பவங்களை தவிர, மற்றபடி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் வாக்குப்பதிவு அமைதியாகவே நடைபெற்றது.
வீசப்பட்ட 'கை' சின்னம்
சுப்பையா நகர் பகுதியில் உள்ள சுமார் 30 தெருக்களில் கை சின்னம் பொறிக்கப்பட்ட துண்டு சீட்டுகளை மர்ம நபர்கள் வீசி சென்றனர்.
இது தொடர்பாக கோரிமேடு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, அப்பகுதியில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர். அப்போது துண்டு சீட்டு வீசிச் சென்ற நபர் கோவிந்தசாலை பகுதியைச் சேர்ந்த காங்கிரஸ் பிரமுகர் தினேஷ் (28) என்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, போலீசார் அவரை தேடி வீட்டிற்கு சென்றபோது அவர் தலைமறைவாக இருப்பது தெரியவந்தது. தலைமறைவாக உள்ள தினேஷை தனிப்படை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
வாக்கு சதவீதம்
இந்நிலையில், தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் மாலை 6 மணியுடன் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்தது. இங்கு மாலை 5 மணி நிலவரப்படி 78.8 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. மொத்த வாக்குப்பதிவு சதவீதம் இன்னும் சில மணிநேரங்களில் தெரியவரும். தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை அக்டோபர் 9-ம் தேதி எண்ணப்பட்டு அன்றே முடிவுகள் வெளியாகவுள்ளன.
அசாம், மேற்கு வங்கம்
இதேபோல, இன்று மேற்கு வங்கத்தின் நந்திகிராம் மற்றும் ரெஜிநகர் சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கும், அசாமின் நாகோன் மக்களவைத் தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் நந்திகிராம், ரெஜிநகர் தொகுதிகளில் மாலை 5 மணி நிலவரப்படி முறையே 79.39 சதவீதம், 78.42 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின. அசாமின் நாகோன் மக்களவைத் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் 76 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.